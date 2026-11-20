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Julian Brandt ist bei Ajax auf Anhieb sehr wichtig geworden. Umso sehnsüchtiger wartet man auf seine Rückkehr.

Droht Julian Brandt und Ajax Amsterdam vor dem Gipfeltreffen bei Erzrivale Feyenoord Rotterdam am letzten November-Wochenende ein Wettlauf gegen die Zeit?

Wie Lentin Goodijk, Ajax-Reporter von Voetbal International, berichtet, steht hinter Brandts Einsatz im kommenden Ligaspiel gegen ADO Den Haag am Sonntag noch ein kleines Fragezeichen. Der Spielmacher war Ende Oktober beim 1:0-Sieg gegen AZ Alkmaar schon kurz vor dem Halbzeitpfiff aufgrund von muskulären Problemen ausgewechselt worden.

Das Conference-League-Spiel beim FC Midtjylland (6:1) wenige Tage später und das 2:2 bei Twente Enschede in der letzten Eredivisie-Partie vor der zurückliegenden Länderspielpause hatte Brandt daraufhin verpasst. Auf dem Weg zum Comeback absolvierte der Deutsche diese Woche nur Teile des Mannschaftstrainings, weshalb es noch unklar ist, ob er schon gegen Den Haag wieder mitwirken kann.

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Auf Julian Brandt und Ajax wartet Ende November noch der Klassiker

Gut möglich, dass Ajax-Trainer Michel Sanchez im Heimspiel gegen den Tabellenvorletzten als Vorsichtsmaßnahme noch auf den ehemaligen BVB-Star verzichtet. Schließlich steht eine Woche später eines der wichtigsten Spiele der Saison an, wenn Ajax am 29. November beim Erzrivalen Feyenoord Rotterdam zu Gast ist. Aktuell sind die beiden Topklubs punktgleich, Feyenoord ist wegen der besseren Tordifferenz Zweiter. Der Rückstand auf Tabellenführer PSV Eindhoven beträgt jeweils nur einen Punkt.

Brandt, im Sommer ablösefrei von Borussia Dortmund nach Amsterdam gewechselt, hat sich bei Ajax schnell zu einem der Schlüsselspieler aufgeschwungen. Wettbewerbsübergreifend sind dem 30-Jährigen, der bei den Niederländern bis 2029 unterschrieben hat, diese Saison in bisher 17 Einsätzen schon acht Tore und zwei Assists gelungen.