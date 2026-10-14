Der FC Liverpool könnte im Winter womöglich für den nächsten 100-Millionen-Euro-Transfer sorgen.

Nach Informationen der BBC hat sich der AFC Bournemouth unter bestimmten Bedingungen dazu bereit erklärt, den heiß umworbenen Mittelfeldspieler Alex Scott im kommenden Transferfenster abzugeben. Unter anderem sollen die Reds Interesse zeigen, während dem Vernehmen nach der FC Chelsea bereits im Sommer mit einer Offerte in Höhe von 60 Millionen Euro bei den Cherries abgeblitzt sein soll.

Voraussetzung für eine Freigabe sei zum einen, dass die von Marco Rose trainierte Mannschaft nach der Hinrunde nichts mit den Abstiegsplätzen am Hut habe. Neben einem gesicherten Platz in der Premier League bestünden Bournemouth zum anderen gewisse Preisvorstellungen.

In dem Bericht heißt es, dass ein potenzieller Abnehmer mindestens umgerechnet 118 Millionen Euro als Ablöse aufrufen müsse. Eine Summe, die angesichts der horrenden Ausgaben von Liverpool in den vergangenen Transferperioden nicht utopisch erscheint.

Wie viel gab der FC Liverpool zuletzt für Transfers aus?

Knapp eine halbe Milliarde Euro gab der LFC zur Saison 2025/26 für Neuzugänge aus. In diesem Sommer kamen mehr als 250 Millionen Euro hinzu. Top-Transfer war Bradley Barcola, der für kolportierte 125 Millionen Euro plus Boni von PSG verpflichtet wurde.

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Neben Liverpool soll auch Chelsea weiterhin an Scott interessiert sein, dessen Marktwert sich zuletzt nochmal gesteigert haben dürfte. Schließlich gab der 23-Jährige in der abgelaufenen Länderspielpause sein Debüt in der englischen Nationalmannschaft. Insgesamt setzte ihn Three-Lions-Coach Thomas Tuchel für 90 Minuten in zwei Partien ein.

Bei Bournemouth ist Scott indes unangefochtener Stammspieler. In bislang sechs Einsätzen kommt er auf einen Treffer und zwei Assists. Dennoch befinden sich die Cherries aktuell im Tabellenkeller. Aus den ersten sechs Spieltagen sprangen lediglich drei Punkte heraus, was derzeit Rang 18 bedeutet.



