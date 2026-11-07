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Daniel Buse

Schon wieder der Fuß: FC Bayern Münchens Manuel Neuer in Rekordspiel früh ausgewechselt

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Manuel Neuer vom FC Bayern München hat sich im Bundesliga-Auswärtsspiel beim FSV Mainz 05 erneut verletzt und musste noch vor der Pause ausgewechselt werden.

In der 40. Minute kassierte der FCB den vermeintlichen Ausgleich zum 1:1, als ein Amiri-Freistoß sowohl von Jonathan Tah als auch Neuer noch leicht berührt wurde und zum zweiten Pfosten durchflog, wo ihn Jae-Sung Lee ins leere Bayern-Tor einköpfte. Der Treffer wurde allerdings nach VAR-Intervention und minutenlanger Überprüfung aufgrund einer Abseitsposition des Südkoreaners beim ruhenden Ball zurückgenommen.

Eine Entscheidung, die bei den Gastgebern für teils wütende Proteste sorgte. Ein Betreuer echauffierte sich an der Seitenlinie besonders vehement und sah dafür von Schiedsrichter Robert Schröder die Gelbe Karte.

Direkt nach dem Gegentreffer verlangte Neuer eine Behandlung und zog sich dafür den Schuh und den Socken am rechten Fuß aus. Nach einer Beratschlagung mit den FCB-Ärzten wurde signalisiert, dass es für den 40-Jährigen nicht mehr weitergeht. Er wurde durch Jonas Urbig ersetzt (45.).

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Welche Probleme hatte Manuel Neuer zuletzt?

Neuer hatte erst am vergangenen Dienstag sein Comeback nach einer längeren Pause wegen einer Sehnenreizung im Fuß gegeben: Beim 2:0-Auswärtserfolg in der Champions League bei Atletico Madrid spielte er durch, wurde jedoch auch nur selten gefordert. Nach dem Schlusspfiff sprach er bei Amazon Prime offen über seine Zwangspause und erläuterte, was für ihn das Schlimmste gewesen sei: "Die Schmerzen. Ganz klar", sagte er.

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Er ergänzte: "Ich habe jeden Tag Schmerzen beim Gehen gehabt. Und wenn ich morgens aufgestanden bin, heute Morgen auch, habe ich auch wieder Schmerzen beim Gehen gehabt." Ob die Sehnenreizung im am Samstag betroffenen Fuß war, hatte der FCB offiziell nicht bekanntgegeben.

Für Neuer war es das unschöne Ende eines Rekordspiels: Mit seinem Einsatz in Mainz wurde er zum ältesten jemals vom FC Bayern in der Bundesliga eingesetzten Spieler. Er löste in dieser Statistik Bernd Dreher ab.

Geschrieben vonDaniel Buse

Redakteur GOAL DE / SPOX

📝Bio: Für die Lokalzeitung startete ich sofort nach meinem 18. Geburtstag im Sport - weil ich dann endlich mit meinem neuen Führerschein alle Kreisliga-Plätze der näheren Umgebung abfahren konnte. Neben dem "kleinen" Fußball bekam ich auch noch den FC Twente von einem Kollegen an die Hand, bei dem ich seit 2006 regelmäßig im Stadion bin. 

Neben meinem Studium begann ich bei GOAL mit einem Praktikum, bei dem sich der Arbeitsumfang immer weiter erhöhte, bis es zu einem echten Job wurde. Seit 2015 bin ich fest bei GOAL und SPOX und als Redakteur für all das verantwortlich, was das Tagesgeschehen des "großen" Fußballs zu bieten hat. 

Wie ich zum Fußball gekommen bin:

Als Sohn eines fußballbegeisterten Vaters, der in Dortmund groß geworden ist, hat man keine Wahl - sondern ist natürlich BVB-Fan. Die Liebe zu den Schwarz-Gelben ist allerdings nicht mehr ganz so intensiv wie noch als Jugendlicher, vielleicht auch, weil es der Job mit seinem neutral-kritischen Blick auf das Ganze mit sich bringt. 

🎯 Beschäftigt sich in seiner Arbeit vor allem mit:

  • internationalen News

  • dem Geschehen in der Bundesliga

🌟Meine liebsten Fußball-Momente:

Wenn es mit der eigenen Karriere nicht mal ansatzweise geklappt hat, sind die Augenblicke, in denen man trotzdem auf der großen Bühne steht und die Fans außer sich vor Freude sind, etwas ganz Besonderes: 2011 ging es zum jubelnden BVB-Team durch den Spielertunnel bis auf den Rasen, vor die "Gelbe Wand" und zur Meisterschale. Und im selben Jahr stand ich bei der Twente-Meisterfeier im Hintergrund auf der Bühne und damit vor einem riesigen Pyro-Meer. 

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