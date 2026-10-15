Joshua Kimmich hat Tom Bischof beim FCB schon unter seine Fittiche genommen, bevor Bischof überhaupt an der Säbener Straße aufgeschlagen hatte. Wie die Sport Bild berichtet, hat sich der Bayern-Leader direkt nach dem Wechsel des Youngsters die Handynummer seines zukünftigen Teamkollegen organisiert und sich im Frühjahr 2025 bei Bischof gemeldet.

In seiner ersten Nachricht soll Kimmich dem damaligen Hoffenheimer seinen höchsten Respekt für die Wechselentscheidung zum deutschen Rekordmeister ausgesprochen haben. Zudem schrieb er angeblich mit Blick auf die eigene Erfahrung: "Ich habe diesen Schritt nie bereut - und Dir traue ich ihn auch zu!" Kimmich war 2015 im Alter von nur 20 Jahren und komplett ohne Bundesligaerfahrung von RB Leipzig zu den Münchnern gewechselt.





Seit diesem ersten Austausch soll zwischen ihm und Bischof eine ganz besondere Verbindung herrschen. Kimmich gilt dabei als sportlicher Förderer.

Brisante Debatte um Kimmich und Bischof im DFB-Team

Brisant dabei: Auch wenn die beiden - wie auch Aleksandar Pavlovic - die Debatte wohl gerne ignorieren wollen, wurden in der letzten Länderspielpause unter Fans und Experten die Stimmen lauter, dass Nationaltrainer Jürgen Klopp im Mittelfeld vermehrt auf Pavlovic und Bischof statt auf DFB-Kapitän Kimmich setzten soll.