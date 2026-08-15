Schockmoment beim FC Bayern: Stammspieler muss beim Härtetest gegen Leipzig früh verletzt runter

In einem Zweikampf verletzte sich der österreichische Nationalspieler offensichlich am rechten Bein. Ob Knie oder Oberschenkel oder beides beim Österreicher betroffen war, ließ sich anhand der Bilder nicht zweifelsfrei feststellen.

Laimer schien jedoch starke Schmerzen zu haben und verließ den Platz von zwei Betreuern des FC Bayern gestützt und wurde umgehend bandagiert.

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Trainer Vincent Kompany ersetzte den 29-Jährigen in der 9. Spielminute durch Sacha Boey, der die Münchner in dieser Transferperiode noch verlassen soll.

Das Duell mit dem Dritten der vergangenen Bundesligasaison ist der vorletzte Test der Bayern vor dem Supercup gegen Borussia Dortmund am Samstag in einer Woche. Am Dienstag trifft der deutsche Rekordmeister noch auf Zweitligist 1. FC Heidenheim.

FC Bayern München, Spielplan: Die nächsten Spiele des FCB