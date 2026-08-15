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FC Bayern München v RB Leipzig - Telekom CupGetty Images Sport
Oliver Wittenburg

Schockmoment beim FC Bayern: Stammspieler muss beim Härtetest gegen Leipzig früh verletzt runter

Bundesliga
Bayern München - VfB Stuttgart
Bayern München
VfB Stuttgart

Das vorletzte Testspiel der Münchner am Samstagnachmittag gegen RB Leipzig begann mit einem Schockmoment. Für Rechtsverteidiger Laimer war schon nach wenigen Minuten Schluss.

In einem Zweikampf verletzte sich der österreichische Nationalspieler offensichlich am rechten Bein. Ob Knie oder Oberschenkel oder beides beim Österreicher betroffen war, ließ sich anhand der Bilder nicht zweifelsfrei feststellen.

Laimer schien jedoch starke Schmerzen zu haben und verließ den Platz von zwei Betreuern des FC Bayern gestützt und wurde umgehend bandagiert.

FC Bayern München v RB Leipzig - Telekom CupGetty Images


Trainer Vincent Kompany ersetzte den 29-Jährigen in der 9. Spielminute durch Sacha Boey, der die Münchner in dieser Transferperiode noch verlassen soll.

Das Duell mit dem Dritten der vergangenen Bundesligasaison ist der vorletzte Test der Bayern vor dem Supercup gegen Borussia Dortmund am Samstag in einer Woche. Am Dienstag trifft der deutsche Rekordmeister noch auf Zweitligist 1. FC Heidenheim.

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FC Bayern München, Spielplan: Die nächsten Spiele des FCB

Datum

Wettbewerb

Spiel

Dienstag, 18. August (18 Uhr)

Testspiel

1. FC Heidenheim vs. FC Bayern

Samstag, 22. August (20.30 Uhr)

DFL-Supercup

Borussia Dortmund vs. FC Bayern

Freitag, 28. August (20.30 Uhr)

Bundesliga

FC Bayern vs. VfB Stuttgart

Mittwoch, 2. September (20.45 Uhr)

DFB-Pokal

VfL Osnabrück vs. FC Bayern

Samstag, 5. September (18.30 Uhr)

Bundesliga

FC Schalke vs. FC Bayern

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