Kylian Mbappe muss das Führungstor für Frankreich im Nations-League-Spiel in der Türkei am Freitagabend möglicherweise teuer bezahlen.

Auf Vorarbeit von Bayern-Star Michael Olise erzielte der Stürmer von Real Madrid in der 54. Minute mit einem satten Abschluss das 1:0 für Les Bleus, bei denen an der Seitenlinie der neue Nationaltrainer Zinedine Zidane seine Premiere feierte.

Was passierte nach dem Tor von Kylian Mbappe gegen die Türkei?

Unmittelbar nach dem Treffer, der Frankreich am Ende zu einem knappen Auswärtssieg reichen sollte, humpelte Mbappe jedoch leicht und griff sich ans Knie. Nach kurzem Jubel wurde er mit schmerzverzerrtem Gesicht vom medizinischen Stab der Franzosen behandelt und kehrte wenig später zunächst auf den Platz zurück. Die Rückkehr währte jedoch nur einige Minuten, ehe Mbappe zu Boden sank und signalisierte, doch nicht mehr weiterspielen zu können. Der Blick des 27-Jährigen war dabei sehr besorgt und Zidane ließ nach der Partie wissen, dass sich sein Kapitän "beim Schießen das Knie überstreckt" habe.

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In der 59. Minute wurde Mbappe jedenfalls durch Desire Doue ersetzt und schritt frustriert in Richtung Kabine. Eine Diagnose steht freilich noch aus, Zidane gab sich nach Spielschluss allerdings alles andere als optimistisch: "Es sieht leider nicht gut aus", meinte der 54-Jährige und kündigte an, dass Mbappe in den weiteren anstehenden Nations-League-Spielen in Belgien am Montag, gegen Italien am nächsten Freitag und wiederum gegen Belgien am 5. Oktober nicht noch einmal zum Einsatz kommen werde. Stattdessen reist Mbappe vorzeitig aus dem Quartier der Equipe Tricolore ab.

Sorgen dürfte man sich indes selbstredend auch in Madrid machen. Real-Teamkollege Arda Güler, der bei der Türkei den Spielmacher gab, erkundigte sich noch auf dem Platz besorgt nach Mbappes Blessur. Der Superstar ist auch in dieser Saison bisher in Torlaune, nach wettbewerbsübergreifend acht Einsätzen in 2026/27 für Real steht Mbappe schon bei acht Treffern und zwei Assists.