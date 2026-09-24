Nachdem Jamal Musiala schon kurz vor Anpfiff passen musste, war Bundestrainer Jürgen Klopp im Nations-League-Spiel gegen die Niederlande auch schon früh im Spiel zur Auswechslung eines weiteren namhaften Spielers gezwungen.

Nach knapp einer halben Stunde im Duell mit Oranje am Donnerstagabend sank Stürmer Kai Havertz auf dem Rasen zu Boden. Nach kurzer Behandlung gab der medizinische Stab des DFB-Teams das Zeichen zur Auswechslung, in der 30. Minute kam Länderspieldebütant Younes Ebnoutalib (Eintracht Frankfurt) für Havertz ins Spiel.

Unmittelbar, bevor der Angreifer des FC Arsenal zu Boden ging, hatte er sich an den hinteren Oberschenkel gefasst. Offenbar waren also muskuläre Probleme der Grund dafür, dass Havertz früh den Platz verlassen musste.

Getty Images

Ist Kai Havertz auch am Knie verletzt?

Auch das Knie des 27-Jährigen war kurz zuvor in Mitleidenschaft gezogen worden. Der Niederländer Quinten Timber (Crystal Palace) hatte Havertz mit einem bösen Tritt oberhalb des Knies erwischt. Ob auch das mit der Auswechslung zu tun hatte, blieb unklar, zudem steht eine genaue Diagnose zur Blessur freilich aus.

Mit Musiala konnte indes ein anderer prominenter Akteur, den Klopp bei seiner Premiere auf der Trainerbank der deutschen Nationalmannschaft von Beginn an bringen wollte, erst gar nicht auflaufen. Beim Spielmacher vom FC Bayern waren wohl während des Aufwärmens muskuläre Probleme aufgetreten, weshalb Klopp ihn kurzfristig doch noch aus seiner Anfangsformation streichen musste. Der Mainzer Nadiem Amiri rückte dafür unverhofft ins deutsche Mittelfeld.

Havertz hatte nach einer verletzungsgeplagten Vorsaison einen guten Start in die neue Spielzeit hingelegt. Beim englischen Meister Arsenal ist er absolut gesetzt, in den ersten sieben Pflichtspielen 2026/27 kam er bereits auf drei Tore. In Amsterdam absolvierte er am Donnerstagabend sein 63. Länderspiel, bei der verkorksten WM 2026 war Havertz zu vier Einsätzen gekommen (drei Treffer).