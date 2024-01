Schock für den FC Bayern! Verteidiger fällt erneut verletzt aus

Schlechte Nachrichten für den FC Bayern: Ein Verteidiger wird den Münchnern erneut länger fehlen.

WAS IST PASSIERT? Der FC Bayern München muss erneut auf seinen Innenverteidiger Matthijs de Ligt verzichten. Der niederländische Nationalspieler hat sich im Trainingslager in Faro/Portugal eine Kapselverletzung am linken Knie zugezogen. Das ergab eine MRT-Untersuchung vor Ort.

WAS WURDE GESAGT? De Ligt müsse "eine Trainingspause einlegen", teilte der deutsche Rekordmeister mit. Wie lange der 24-Jährige fehlen wird, ist offen.

DIE VERLETZUNGSGESCHICHTE: De Ligt hatte in der Hinrunde wegen eines Schlages und eines Innenbandanrisses im Knie bereits elf Pflichtspiele verpasst. Derzeit ist er im Abwehrzentrum neben Dayot Upamecano eigentlich gesetzt, weil Neuzugang Min-Jae Kim mit Südkorea am Asien-Cup teilnimmt.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty Images

WIE GEHT ES WEITER? Der FC Bayern hatte wegen der angespannten Personalsituation in der Defensive, der auch Noussair Mazraoui (Afrika-Cup mit Marokko) fehlt, vor wenigen Tagen den englischen Nationalspieler Eric Dier von Tottenham Hotspur verpflichtet. Auch der frühere Leipziger Nordi Mukiele (Paris St. Germain) soll noch kommen.