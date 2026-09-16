Wie der Telegraph berichtet, möchte der 15-Jährige die Red Devils umgehend verlassen. Demnach habe er die Klub-Bossen bereits mittels einer formellen Mitteilung aufgefordert, seine Registrierung aufzuheben - damit wäre er vereinslos. Der Schritt hätte bei United einen "Schock" ausgelöst und sei "fast beispiellos". Die exakten Hintergründe des Abschiedswunsches sind nicht bekannt. Noch sieht United aber angeblich Chancen, Gabriel umzustimmen.

Laut The Athletic soll Real Madrid unterdessen bereits an einer Verpflichtung arbeiten. Aber auch der FC Bayern, der FC Barcelona und Paris Saint-Germain seien interessiert. In der Vergangenheit bemühte sich United Stadtrivale City intensiv um eine Verpflichtung Gabriels.

Gabriel spielt seit seinem elften Lebensjahr für United und erarbeitete sich dank überragender Leistungen im Nachwuchsbereich den Spitznamen "Kid Messi". Bereits mit 14 spielte er in der U18. In der vergangenen Saison wurde er nach 23 Treffern in 23 Einsätzen zum besten Spieler der U18-Premier-League gekürt. Im August kam er bei einem Testspiel gegen Atletico Madrid erstmals für Uniteds Profis zum Einsatz und avancierte damit zum jüngsten Debütanten der Klubgeschichte.

JJ Gabriel erzielte beim YL-Debüt einen Dreierpack

Vergangene Woche schnürte Gabriel bei seinem Debüt in der UEFA Youth League gegen Sabah FK (5:0) einen Dreierpack. Am Tag danach soll er laut Telegraph sämtliche Inhalte mit Bezug zu Manchester United von seinen Social-Media-Profilen gelöscht haben.

United-Trainer Michael Carrick hatte angeblich geplant, ihn für das League-Cup-Spiel gegen Brighton & Hove Albion an diesem Mittwoch in den Profikader zu berufen. Am 6. Oktober feierte Gabriel seinen 16. Geburtstag, ab diesem Zeitpunkt könnte er problemlos zu einem ausländischen Klub zu wechseln.

Gabriel absolvierte bereits Spiele für diverse englische U-Nationalmannschaften, wäre aber auch für Irland und Zypern spielberechtigt. Seine Mutter hat zypriotische Wurzeln, sein Vater Joe O’Cearuill lief einst selbst in zwei Länderspielen für die irische Nationalmannschaft auf.