Goal.com
Live€50
Rot-Weiß Oberhausen v Borussia Dortmund - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Christian Guinin

Schnappt sich der BVB ein Jahrhunderttalent? Borussia Dortmund nimmt wohl Kontakt zum jüngsten Spieler der WM auf

Bundesliga
Transfers
G. Mora
Tijuana
Borussia Dortmund

Gilberto Mora war der jüngste Spieler bei der WM 2026 und gilt als Jahrhunderttalent. Macht der BVB im Poker um den 17-Jährigen ernst?

Der BVB hat offenbar ein Auge auf das mexikanische Offensivtalent Gilberto Mora von Erstligist Club Tijuana geworfen. Wie der TV-Sender TUDN berichtet, habe Dortmund bereits Kontakt zum 17-Jährigen aufgenommen.

Bei der zurückliegenden Weltmeisterschaft war Mora als jüngster von insgesamt 1248 Spielern zum Einsatz gekommen. In seiner Heimat Mexiko gilt der Offensivspieler schon länger als absolutes "Jahrhunderttalent".

BVB müsste für Gilberto Mora wohl rund 20 Millionen Euro Ablöse zahlen

Zuletzt hatte bereits Lothar Matthäus verraten, dass sich die Schwarzgelben seinen Informationen zufolge mit dem 17-Jährigen beschäftigen. "Mora, der 17-jährige Mexikaner, hat vier Spiele gemacht bei dieser Weltmeisterschaft. 17 Jahre, das ganz große Talent aus Mexiko steht bei vielen europäischen Vereinen schon auf dem Zettel. Ich habe auch gehört, dass Borussia Dortmund so ein bisschen seine Fühler ausgestreckt hat", sagte der Rekordnationalspieler bei der Bild.


Gilberto MoraGetty Images


Mexiko Apertura/Clausura
Atletico de San Luis crest
Atletico de San Luis
SAN
Tijuana crest
Tijuana
TIJ
Klub Freundschaftsspiele
FC Tokyo crest
FC Tokyo
FCT
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB

Rund 20 Millionen Euro müsste der BVB dem Vernehmen nach aufbringen, um Mora in die Bundesliga zu lotsen. Geht es nach seiner Beraterin Rafaela Pimenta, reicht diese Summe allerdings längst nicht aus. "Für 15 Millionen bekommt man nicht einmal ein Bein von Gilberto", scherzte sie schon im Oktober 2025.

Schlägt der BVB zu? Gilberto Mora soll spezielle Ausstiegsklausel für Wechsel nach Europa haben

Mora steht bei Club Tijuana noch bis 2029 unter Vertrag, allerdings soll eine spezielle Ausstiegsklausel einen Wechsel nach Europa ermöglichen. Das wäre jedoch erst möglich, wenn Mora im Oktober 2027 volljährig wird, da internationale Transfers Minderjähriger laut UEFA-Regularien nicht erlaubt sind.

Darüber hinaus ist die Konkurrenz groß. Real Madrid und Benfica Lissabon sollen sich ebenfalls um die Dienste des 17-Jährigen bemühen.

Werbung

Häufig gestellte Fragen

Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet. 

Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.

Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.

Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion. 

Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.

Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (34 Meisterschaften).

Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).

Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.

Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.

Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.

Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft. 

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen