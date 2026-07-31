Der BVB hat offenbar ein Auge auf das mexikanische Offensivtalent Gilberto Mora von Erstligist Club Tijuana geworfen. Wie der TV-Sender TUDN berichtet, habe Dortmund bereits Kontakt zum 17-Jährigen aufgenommen.

Bei der zurückliegenden Weltmeisterschaft war Mora als jüngster von insgesamt 1248 Spielern zum Einsatz gekommen. In seiner Heimat Mexiko gilt der Offensivspieler schon länger als absolutes "Jahrhunderttalent".

BVB müsste für Gilberto Mora wohl rund 20 Millionen Euro Ablöse zahlen

Zuletzt hatte bereits Lothar Matthäus verraten, dass sich die Schwarzgelben seinen Informationen zufolge mit dem 17-Jährigen beschäftigen. "Mora, der 17-jährige Mexikaner, hat vier Spiele gemacht bei dieser Weltmeisterschaft. 17 Jahre, das ganz große Talent aus Mexiko steht bei vielen europäischen Vereinen schon auf dem Zettel. Ich habe auch gehört, dass Borussia Dortmund so ein bisschen seine Fühler ausgestreckt hat", sagte der Rekordnationalspieler bei der Bild.





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Rund 20 Millionen Euro müsste der BVB dem Vernehmen nach aufbringen, um Mora in die Bundesliga zu lotsen. Geht es nach seiner Beraterin Rafaela Pimenta, reicht diese Summe allerdings längst nicht aus. "Für 15 Millionen bekommt man nicht einmal ein Bein von Gilberto", scherzte sie schon im Oktober 2025.

Schlägt der BVB zu? Gilberto Mora soll spezielle Ausstiegsklausel für Wechsel nach Europa haben

Mora steht bei Club Tijuana noch bis 2029 unter Vertrag, allerdings soll eine spezielle Ausstiegsklausel einen Wechsel nach Europa ermöglichen. Das wäre jedoch erst möglich, wenn Mora im Oktober 2027 volljährig wird, da internationale Transfers Minderjähriger laut UEFA-Regularien nicht erlaubt sind.

Darüber hinaus ist die Konkurrenz groß. Real Madrid und Benfica Lissabon sollen sich ebenfalls um die Dienste des 17-Jährigen bemühen.