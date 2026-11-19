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Der Coach des FCB ist gesund und glaubt, dass die Münchener gestärkt aus den Widrigkeiten der letzten Wochen hervorgehen können.

Bayern Münchens Cheftrainer Vincent Kompany ist nach seiner Erkrankung zurück. Auf der Pressekonferenz vor dem Bundesligaspiel gegen den 1. FC Köln am Freitagabend betonte der Belgier, dass er sich nach überstandener Hinhautreizung gut erholt fühlt - und seine wochenlange Abwesenheit womöglich auch etwas Gutes für den FCB gehabt haben könnte.

Kompany, der im Oktober auf dem Trainingsgelände der Bayern einen Zusammenbruch erlitten hatte und anschließend ins Krankenhaus eingeliefert worden war, betonte, er wolle es "so deutlich wie möglich sagen, wie dankbar ich bin für die Reaktion des Vereins in den ersten Tagen oder Minuten von dem, was da passiert ist." Er hob explizit die medizinische Abteilung des Rekordmeisters hervor, die sich durchgehen um ihm gekümmert habe. "Ich hab dann gesagt, Lucho Diaz (Bayerns Linksaußen war zu jenem Zeitpunkt ebenfalls verletzt, d.Red.) ist wichtiger. Aber die haben das nicht so wirklich ernst genommen. Und die haben sich wirklich um mich bemüht und dafür möchte ich mich bedanken."

Kompany ging auch auf seinen Stab um Co-Trainer Aaron Danks ein, der in seiner Abwesenheit die Mannschaft federführend betreut hatte. Unter anderem beim beeindruckenden 2:0-Auswärtssieg in der Champions League bei Atletico Madrid. "Sie haben dafür gesorgt, dass wir aus diesem Moment des Widerstands auch Kraft holen können", betonte der ehemalige Weltklasseverteidiger. "Also, das ist mir wichtiger, was dann passiert ist in diesem Spiel gegen Atletico. Das habe ich so genossen. Das war für mich einer der schönsten Momente meiner Trainerkarriere - obwohl ich gar nicht da war. Das nehmen wir mit in diese Saison."

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Die Bayern mussten bei besagtem unangenehmem Gastspiel in Madrid nicht nur auf Kompany verzichten, sondern auch auf mehrere verletzte Stars. Dennoch traten sie bei Atletico dominant und nahezu fehlerfrei auf und holten drei ganz wichtige Punkte im Kampf um das direkte Ticket für das Achtelfinale der Königsklasse.

Getty Images

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Vincent Kompany schwärmt vom Auftritt des FC Bayern gegen Atletico

Kompany erklärte seine Lehre aus der Partie: "Das ist mein Glaube, dass uns das auch irgendwann in unserer Geschichte hier bei Bayern eine große Kraft bringen wird. Dass wir sagen können: Okay, der Trainer war nicht da, Lucho Diaz war nicht da und es gab noch andere Spieler und so. Und trotzdem sind wir da hingefahren ohne Angst. Und das ist wichtig! Und es war noch immer Bayern, das wir gesehen haben."

Der Cheftrainer betonte, dass er sich tatsächlich Ruhe gegönnt und sich nicht in die Belange seiner Mannschaft eingemischt habe: "Ich habe keine Entscheidung getroffen, null." Es habe lediglich nach Spielen "aus Interesse" an den Entscheidungsprozessen einen Austausch gegeben. "Aber es gibt einen wichtigen Grund, warum ich nicht dabei war in diesem Entscheidungsprozess. Denn wenn man Respekt hat vor dieser Arbeit, dann kann man nicht jeden Tag da sein und auf einmal nicht mehr da sein und trotzdem noch Meinung haben und Entscheidungen treffen. Das geht einfach nicht."

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Viel mehr wollte er nicht sagen zu seiner Abwesenheit. Das sei "alles Vergangenheit", und er sei sicher, "dass ab morgen wieder ganz normal umgegangen wird mit gewonnenen und verlorenen Spielen".

Kompany leitet seit dieser Woche wieder das Profitraining beim FCB und wird am Freitag gegen Köln erstmals wieder auf der Bank sitzen.