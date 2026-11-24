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Warum sich der FC Liverpool nicht dringlicher um Xabi Alonso bemühte, war Paul Merson lange ein Rätsel. Liefert Alonsos Start bei Chelsea ihm nun die Antwort?

Premier-League-Ikone Paul Merson hat mit Blick auf den FC Liverpool eine pikante These zum äußerst durchwachsenen Start von Xabi Alonso als Trainer des FC Chelsea aufgestellt.

In seiner Kolumne für Sky Sports fragt sich Merson allen voran, warum sich Liverpool im Frühsommer im Zuge der Entlassung von Ex-Coach Arne Slot nicht dringlicher um die Verpflichtung Alonsos bemüht hat.

Mitte Mai war der Spanier offiziell als neuer Chelsea-Trainer vorgestellt worden "und Liverpool entließ Arne Slot zwei Wochen später. Man kann mir nicht erzählen, dass Liverpool nicht vorab mit Alonso hätte sprechen und ihm sagen können: 'Geh' nicht zu Chelsea, wir stellen dich ein'", schrieb Merson.

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Liverpools Zurückhaltung bei Alonso verwundert Merson

Die Zurückhaltung der Reds verwundert den ehemaligen englischen Nationalspieler umso mehr, da Alonso nach seiner Entlassung bei Real Madrid im Januar ja frei verfügbar gewesen wäre. "Warum haben sie ihn dann nicht geholt? Wussten sie schon etwas, das wir jetzt sehen?", stellte Merson in den Raum und spielte damit auf Alonsos schwierige derzeitige Situation bei Chelsea an.

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Nach elf Spieltagen stehen die Blues, die im vergangenen Sommer über 400 Millionen Euro in neue Spieler investierten, nur auf Tabellenplatz acht in der Premier League. Obwohl Chelsea nicht international vertreten ist und sich daher größtenteils voll auf die Liga fokussieren kann, beträgt der Rückstand auf Spitzenreiter FC Arsenal bereits zwölf Punkte.

Vor allem die jüngsten Auftritte geben Anlass zur Sorge, verlor Chelsea doch drei seiner vergangenen vier Premier-League-Spiele. Ende Oktober unterlag man zuhause im Stadtderby gegen Tottenham (0:2), am zurückliegenden Wochenende kassierte man ebenfalls vor heimischer Kulisse eine deftige 1:4-Klatsche gegen Leeds United.

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Pikante These: Würde Rosenior bei Chelsea schon wackeln?

"Wenn der Trainer Liam Rosenior hieße, wäre er bei diesen Ergebnissen ganz sicher schon in echten Schwierigkeiten", gab Merson zu Alonsos Situation zu bedenken. Dessen Vorgänger Rosenior, der inzwischen sehr erfolgreich bei Paris FC arbeitet und mit den Hauptstädtern in der Ligue 1 auf Platz zwei rangiert, war bei Chelsea im April nach nur dreieinhalb Monaten im Amt entlassen worden. Pikant: Rosenior hatte aus seinen ersten elf Premier-League-Spielen mit den Londonern einen Punkt mehr geholt (17) als Alonso nun.

Der 44-Jährige, der sich in seiner Zeit bei Bayer Leverkusen auch als Trainer für die absolute Spitze des Weltfußballs interessant gemacht hatte, war schon rund um den Rücktritt von Jürgen Klopp in Liverpool 2024 als dessen Nachfolger gehandelt worden. Alonso führte Leverkusen seinerzeit sensationell zum Meistertitel in der Bundesliga und für seine Zukunft galt als verbrieft, dass Liverpool, der FC Bayern oder Real Madrid - für die er allesamt einst spielte - seine nächste Station werden sollte.

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Letztlich blieb Alonso noch bis 2025 in Leverkusen, ehe er unter enorm hohen Erwartungen Real übernahm. Die Zeit in Madrid war allerdings geprägt von Problemen mit den Superstars um Vinicius Junior und dauerte nur gut ein halbes Jahr, Mitte Januar 2026 ereilte Alonso bei Real bereits das Aus.

Statt in Liverpool übernahm der frühere Weltklassespieler einige Monate später beim seit Jahren den eigenen Ansprüchen hinterher hechelnden Chelsea, unterschrieb an der Stamford Bridge bis 2030 und wurde mit weitreichenden Kompetenzen auch bezüglich der Kaderzusammenstellung ausgestattet. "Denkt daran, dass Rosenior noch keinen Morgan Rogers für 138 Millionen Euro Ablöse in der Mannschaft hatte", stellte Merson in dieser Hinsicht fest.

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Xabi Alonso muss riesigen Umbruch bei Chelsea managen

Offensivstar Rogers, Ende Juli für eine Megasumme von Aston Villa verpflichtet, war Chelseas Königstransfer im vergangenen Sommertransferfenster. Insgesamt musste Alonso einen riesigen Umbruch managen, zehn Neuzugängen standen noch weitaus mehr Abgänge gegenüber. Auffällig dabei: Mittelfeldboss Enzo Fernandez ging kurz vor Transferschluss für 145 Millionen Euro Ablöse zu Manchester City, ohne einen adäquaten Ersatz dafür in petto zu haben.

Zwar wurden für das Mittelfeldzentrum der erfahrene Jordan Henderson (ablösefrei vom FC Brentford) und Argentinien-Talent Valentin Barco (40 Millionen Euro Ablöse) von Partnerklub Racing Straßburg geholt. Beide kommen an die Qualität eines Fernandez allerdings bei weitem nicht heran, allen voran Barco enttäuschte bisher. Der 22-Jährige stand in der Premier League erst einmal in Alonsos Startelf - und das ging bei der 0:3-Pleite in Brentford Mitte September krachend schief.

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Merson sieht eines von Chelsea größten Problemen daher auch im Mittelfeldzentrum und dort explizit in der zu großen Abhängigkeit von Moises Caicedo. "Das Spiel gegen Leeds schlug die falsche Richtung ein, als Caicedo runter musste", betonte Merson. Der Ecuadorianer musste schon nach gut 20 Minuten beim Stand von 0:0 verletzt ausgewechselt werden, Henderson kam für ihn und bildete fortan gemeinsam mit Romeo Lavia die Doppelsechs.

Der Zugriff ging flöten, Leeds schoss Chelsea im eigenen Wohnzimmer ab und die Defensive um das eigentlich namhafte Innenverteidiger-Duo Levi Colwill und Wesley Fofana präsentierte sich mal wieder löchrig. Zu allem Übel wird Mittelstürmer Joao Pedro, der in seinen ersten sechs Premier-League-Saisoneinsätzen fünfmal getroffen und dazu drei Assists geliefert hatte, wegen Oberschenkelproblemen seit Wochen schmerzlich vermisst.

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"Chelsea dominiert seine Spiele nicht und das andere große Probleme ist das Abwehrverhalten", kritisierte Merson. "Die Tore, die sie kassieren. Die Art und Weise, wie diese Tore fallen - das ist unfassbar. Das ist ganz schwaches und unerfahrenes Verteidigen", so Merson weiter.

Chelseas Gegentorflut in der Premier League

Der Blick auf die Zahlen belegt den Eindruck des früheren Arsenal-Profis: In den elf Ligaspielen unter Alonso hat Chelsea schon 20 Gegentore kassiert, mit Abstand der schlechteste Wert in der oberen Tabellenhälfte. Und insgesamt stehen nur vier andere Premier-League-Teams derzeit bei noch mehr Gegentreffern: Der Tabellenletzte Crystal Palace (27), der Vorletzte Manchester United (23) sowie die beiden Aufsteiger Ipswich Town (22) und Coventry City (21).

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"Weil Alonso bei Bayer Leverkusen einen unglaublichen Job gemacht hat, denken trotzdem alle: Das wird schon", schickte Merson noch eine Warnung in Richtung Stamford Bridge. Bei Chelseas Verantwortlichen bricht dem Vernehmen nach trotz der schwachen Phase jedenfalls noch keine Panik aus: Wie der Telegraph und Transferexperte Fabrizio Romano übereinstimmend berichten, sitzt Alonso auch nach der jüngsten besorgniserregenden Klatsche gegen Leeds weiterhin fest im Sattel. Man sei absolut überzeugt davon, dass der Spanier der beste Mann für den Job ist und man gemeinsam Fortschritte machen wird.

Während Träume vom ersten Meistertitel seit 2017 bereits utopisch erscheinen, bleibt Chelseas großes Saisonziel die Rückkehr in die Champions League. Das ist bei fünf Punkten Rückstand auf Rang vier freilich in absoluter Reichweite, allerdings müssen Alonso und Co. das Ruder dafür schleunigst wieder herum reißen. Die Vorzeichen für eine Wende stehen zumindest beim Blick aufs Papier gut: Am Freitag gastiert Chelsea beim Tabellen-17. Nottingham Forest, danach trifft man zuhause auf Schlusslicht Crystal Palace.

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Doch Obacht: Bei Punktverlusten gegen die beiden Abstiegskandidaten könnte es für Alonso rasch möglicherweise doch ungemütlich werden. Die nächsten drei Gegner danach heißen nämlich Liverpool, Manchester City und Aston Villa.