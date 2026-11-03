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SV Elversberg v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Christian Guinin

Schlimmer verletzt als gedacht? Lothar Matthäus hat brisanten Verdacht bei Jamal Musiala

Bundesliga
J. Musiala
Bayern München

Schon seit einigen Wochen steht Jamal Musiala dem FC Bayern München nicht zur Verfügung. Lothar Matthäus hat angesichts dessen einen brisanten Verdacht.

In seiner Kolumne bei Sky äußerte der Rekordnationalspieler die Befürchtung, dass der Offensivstar des amtierenden deutschen Meisters möglicherweise schlimmer verletzt ist, als dies bislang angenommen wurde.

Offiziell fehlt Musiala den Bayern aufgrund eines Muskelfaserrisses, den er sich im Kreise der deutschen Nationalmannschaft Ende September zugezogen hatte. Seitdem stand er keine einzige Sekunde mehr auf dem Platz.

"Bei Jamal Musiala zieht es sich schon länger hin. Im September in Amsterdam war von einem Muskelfaserriss die Rede. Ich vermute, dass in der Zwischenzeit noch etwas passiert ist, ein Muskelfaserriss braucht keine sechs Wochen, um auszuheilen", erklärte Matthäus.

Tatsächlich ist eine derart lange Ausfallzeit für einen einfachen Muskelfaserriss eher ungewöhnlich. Normalerweise können Betroffene die lädierte Stelle nach zwei bis vier Wochen wieder leicht belasten, eine Rückkehr zu vollen Wettkampffähigkeit gibt es in der Regel nach vier bis sechs Wochen. Musiala wiederum ist nun schon seit mehr als sechs Wochen außen vor.

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Gleichwohl besitzt der 23-Jährige eine gewisse Anfälligkeit für Verletzungen und längerfristige Ausfälle, wie ein Blick in seine Krankenakte verrät. In der laufenden Saison fiel Musiala wegen einer Sprunggelenksverletzung sowie Nachwirkungen seines im vergangenen Jahr erlittenen Wadenbeinbruches schon mehrere Wochen aus.

FC Bayern München v 1. FC Union Berlin - Bundesliga 2026/27Getty Images

Wann kehrt Jamal Musiala beim FC Bayern München zurück?

Darüber hinaus machte er im August 2026, nach zwei Zusammenbrüchen bei Testspielen gegen RB Leipzig und den 1. FC Heidenheim, öffentlich bekannt, an Absencen zu leiden. Dabei handelt es sich um eine Form der Epilepsie, bei der es zu kurzen Aussetzern, einem starren Blicken, kurzzeitigem "Wegtreten" oder einer Veränderung des Bewusstseins für wenige Sekunden bis Minuten kommt - allerdings ohne die dramatischen Krämpfe klassischer epileptischer Anfälle.

Immerhin gab es jüngst positive Nachrichten. Mittlerweile soll Musiala in den Trainingsbetrieb zurückgekehrt sein und auch schon wieder Übungen mit Ball absolvieren. Während der anstehenden Länderspielpause soll die vollständige Rückkehr erfolgen, dem FC Bayern stünde er dementsprechend für das Spiel am 20. November gegen den 1. FC Köln wieder zur Verfügung.

Wettbewerbsübergreifend sammelte Musiala bislang vier Saison-Einsätze, in denen er zwei Tore selbst beisteuerte sowie einen Assist gab.

Häufig gestellte Fragen

Wenn er fit ist, ist Jamal Musiala auf dem Platz kaum festzunageln. Offensives Mittelfeld, halblinks, mal auf dem Flügel, manchmal zentral – er bewegt sich dort, wo er Räume sieht. Beim FC Bayern wird er vor allem für seine Spielintelligenz und seine enge Ballführung geschätzt. Wenn er ins Dribbling geht oder in engen Räumen aufdreht, wirkt das oft wie improvisierte Kunst.

Musiala wurde am 26. Februar 2003 in Stuttgart geboren. Aufgewachsen ist er später teils in Deutschland, teils in England – ein kultureller Mix, der sich auch in seinem Spiel wiederfindet.

Ab der Saison 2025/26 läuft er beim FC Bayern mit der Nummer 10 auf. Die Rückennummer ist eine Ansage – beim Rekordmeister steht sie für Spielmacher, Kreative, Unterschiedsspieler. Genau in diese Reihe will Musiala hinein.

Er misst 1,84 Meter – damit bringt er gute Voraussetzungen für das moderne Mittelfeld mit: nicht zu wuchtig, aber präsent. Technisch stark, körperlich im Gleichgewicht.

Sein Gewicht liegt bei rund 72 Kilogramm. Das passt gut zu seiner Spielweise – wendig, agil, aber mit genug Stabilität, um sich auch mal im Eins-gegen-eins durchzusetzen.

Die Nummer 10 des FCB trägt Schuhgröße 42/43 - zumindest laut Website seines Vereins. Bei ihm spricht ohnehin eher das, was er mit den Schuhen macht.

Er ist Rechtsfuß – klar. Trotzdem: Musiala ist kein Spieler, der sich von einer Seite blockieren lässt. Auch mit links kann er Situationen auflösen oder sauber weiterspielen.

Seine ersten Stationen waren der TSV Lehnerz, dann folgten Southampton und der FC Chelsea. Dort wuchs er im Nachwuchs heran, bevor ihn der FC Bayern zurück nach Deutschland holte. Eine Entscheidung, die rückblickend vieles verändert hat – für ihn und für den DFB.

Sein genauer Wohnort ist nicht öffentlich bekannt. Klar ist: Er spielt für den FC Bayern, also liegt sein Lebensmittelpunkt in oder um München. Geboren wurde er in Stuttgart, dort hat er familiäre Wurzeln – wie oft er dort noch ist, bleibt sein Privates.

Was er fährt, ist nicht bekannt. Keine öffentlichen Auftritte mit Luxuskarossen, keine Bilder mit PS-Boliden. Musiala hält sich in dieser Hinsicht zurück – oder er fährt einfach still und leise das, was ihn von A nach B bringt.

Ja, Musiala spricht Deutsch – fließend. Er hat einen deutschen Pass, spielt für die Nationalmannschaft und gibt Interviews auf Deutsch. Dazu kommt Englisch – aufgewachsen in London, geschult im britischen Fußballsystem. Sprachlich ist er auf beiden Seiten zu Hause.

Ob Musiala Kinder hat, ist nicht offiziell bekannt. Jedoch hat es auch noch nie Gerüchte in diese Richtung gegeben, außerdem ist der Ausnahmekönner gerade einmal 22 Jahre jung. Bekannt ist jedoch, dass er zwei jüngere Geschwister hat. Eine Schwester namens Latisha und einen Bruder mit dem Namen Jerrell.

Auch dazu gibt es keine bestätigten Infos. Musiala hält sein Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Ob er eine Freundin hat, ist also reine Spekulation.

Über sein Vermögen gibt es keine offiziellen Zahlen, sein Jahressalär bei den Münchnern wird auf 25 Millionen geschätzt. Klar ist: Als Stammspieler beim FC Bayern gehört er zu den Besserverdienern im deutschen Fußball – dazu kommen Ausrüsterverträge, Werbepartner, Nationalmannschaft. Aber wie viel am Ende auf dem Konto liegt, weiß nur er selbst.

Mit dem FC Bayern wurde er bereits sechsmal deutscher Meister, dreimal Supercupsieger, einmal DFB-Pokalsieger sowie 2020 Klubweltmeister. Mit der Reserve wurde Musiala außerdem Drittligameister in der Saison 2019/20, auch wenn er nur achtmal auflief. Weitere Titel könnten folgen – in der Bundesliga, im Pokal oder international. Mit gerade einmal Anfang zwanzig ist noch viel offen.

Er gilt als großes Talent, doch für den Ballon d'Or hat es bislang nicht gereicht. Die Chancen stehen aber nicht schlecht, dass es eines Tages damit klappen könnte.

Auch diese Auszeichnung steht noch aus. Musiala zählt zur jungen Generation mit Perspektive – aber auf der ganz großen Weltbühne steht er (noch) nicht ganz oben.

Ja – und den kennen viele: "Bambi". Der Name stammt aus seiner Anfangszeit beim FC Bayern, als er mit schlaksigem Stil, feiner Technik und jugendlichem Auftreten beeindruckte. Der Spitzname ist geblieben – nicht als Witz, sondern als Markenzeichen.

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