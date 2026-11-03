Schlimmer verletzt als gedacht? Lothar Matthäus hat brisanten Verdacht bei Jamal Musiala

In seiner Kolumne bei Sky äußerte der Rekordnationalspieler die Befürchtung, dass der Offensivstar des amtierenden deutschen Meisters möglicherweise schlimmer verletzt ist, als dies bislang angenommen wurde.

Offiziell fehlt Musiala den Bayern aufgrund eines Muskelfaserrisses, den er sich im Kreise der deutschen Nationalmannschaft Ende September zugezogen hatte. Seitdem stand er keine einzige Sekunde mehr auf dem Platz.

"Bei Jamal Musiala zieht es sich schon länger hin. Im September in Amsterdam war von einem Muskelfaserriss die Rede. Ich vermute, dass in der Zwischenzeit noch etwas passiert ist, ein Muskelfaserriss braucht keine sechs Wochen, um auszuheilen", erklärte Matthäus.

Tatsächlich ist eine derart lange Ausfallzeit für einen einfachen Muskelfaserriss eher ungewöhnlich. Normalerweise können Betroffene die lädierte Stelle nach zwei bis vier Wochen wieder leicht belasten, eine Rückkehr zu vollen Wettkampffähigkeit gibt es in der Regel nach vier bis sechs Wochen. Musiala wiederum ist nun schon seit mehr als sechs Wochen außen vor.

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Gleichwohl besitzt der 23-Jährige eine gewisse Anfälligkeit für Verletzungen und längerfristige Ausfälle, wie ein Blick in seine Krankenakte verrät. In der laufenden Saison fiel Musiala wegen einer Sprunggelenksverletzung sowie Nachwirkungen seines im vergangenen Jahr erlittenen Wadenbeinbruches schon mehrere Wochen aus.

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Wann kehrt Jamal Musiala beim FC Bayern München zurück?

Darüber hinaus machte er im August 2026, nach zwei Zusammenbrüchen bei Testspielen gegen RB Leipzig und den 1. FC Heidenheim, öffentlich bekannt, an Absencen zu leiden. Dabei handelt es sich um eine Form der Epilepsie, bei der es zu kurzen Aussetzern, einem starren Blicken, kurzzeitigem "Wegtreten" oder einer Veränderung des Bewusstseins für wenige Sekunden bis Minuten kommt - allerdings ohne die dramatischen Krämpfe klassischer epileptischer Anfälle.

Immerhin gab es jüngst positive Nachrichten. Mittlerweile soll Musiala in den Trainingsbetrieb zurückgekehrt sein und auch schon wieder Übungen mit Ball absolvieren. Während der anstehenden Länderspielpause soll die vollständige Rückkehr erfolgen, dem FC Bayern stünde er dementsprechend für das Spiel am 20. November gegen den 1. FC Köln wieder zur Verfügung.

Wettbewerbsübergreifend sammelte Musiala bislang vier Saison-Einsätze, in denen er zwei Tore selbst beisteuerte sowie einen Assist gab.