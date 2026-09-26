Für viel Geld ging der Teenager vor zwölf Jahren zum FC Bayern. Dort konnte er sich nicht durchsetzen.
Sinan Kurt sieht seinen vieldiskutierten Wechsel von Borussia Mönchengladbach zum FC Bayern München im Jahr 2014 nicht als Fehler. "Ich würde es wahrscheinlich immer wieder so machen", sagte er der Bild-Zeitung. Kurt war kurz nach seinem 18. Geburtstag für eine Ablösesumme in Höhe von drei Millionen Euro von den Fohlen zum FCB gewechselt, bei dem er nicht zurechtkam.
"Wie es anders verlaufen wäre, wenn ich in Gladbach geblieben wäre, kann man sowieso nicht sagen. Niemand weiß, was dann passiert wäre", gab der inzwischen 30-Jährige zu bedenken. Der Transfer nach München fand unter großem medialen Interesse statt - was Kurt im Nachhinein nicht nachvollziehen konnte: "Das wurde medial schon sehr, sehr aufgebauscht. Es wurde alles ein bisschen schlimmer gemacht, als es am Ende war", meinte er.
Nach anderthalb erfolglosen Jahren in München verkaufte ihn der deutsche Rekordmeister für nur 500.000 Euro an Hertha BSC. Bei den Berlinern blieb er drei Jahre, bevor er es noch in Österreich, der Slowakei und der Türkei probierte. "Ich habe mittlerweile eine eigene Fußballschule und spiele aus Spaß immer noch Fußball", berichtete Kurt nun.
Was würde Sinan Kurt anders machen?
Seinem 18-jährigen Ich würde Kurt mittlerweile einige Ratschläge geben: "Ich würde ihm sagen, dass er das Ganze noch ernster nehmen soll, als ich es damals genommen habe. Sich nicht nur auf sein Talent zu verlassen, sondern mehr Mentalität zu zeigen", sagte er.
Seinen einzigen Bundesliga-Einsatz für den FC Bayern absolvierte Sinan Kurt am 25. April 2015 beim 1:0 gegen Hertha BSC, als er nach der Pause eingewechselt wurde. Für die Berliner folgten fünf weitere Minuten in der höchsten deutschen Spielklasse bei zwei Kurzeinsätzen für den Hauptstadt-Klub.
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Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.
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