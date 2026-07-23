Frenkie de Jong vom FC Barcelona hat sich einen Innenbandriss im rechten Knie zugezogen und fällt lange aus. Das bestätigte sein Klub am Donnerstag offiziell. Um eine Operation kommt der Niederländer jedoch herum. "Es wurde vereinbart, dass der Spieler weiterhin konservativ unter der Aufsicht des medizinischen Personals des Vereins behandelt wird. Sein Genesungsfortschritt wird in den kommenden Wochen überwacht", verkündete Barca in einer Pressemitteilung.

De Jong selbst sah sich aufgrund der anhaltenden medialen Spekulationen über seinen Gesundheitszustand dazu veranlasst, selbst mit einem Post Klarheit zu schaffen. "Während der Weltmeisterschaft habe ich mich am Knie verletzt. Nach den ersten Untersuchungen haben die Ärzte mir gesagt, dass es nur eine kleine Verletzung ist, die nicht schlimmer wird, auch wenn ich weiterspiele. Die einzige Herausforderung sei, die Schmerzen auszuhalten", so der Niederländer.

"Während meines Urlaubs bin ich nach Barcelona zurückgekehrt und habe mich dort eingehender untersuchen lassen. Dabei hat sich gezeigt, dass die Verletzung schlimmer als zunächst gedacht war. Glücklicherweise muss ich, Stand jetzt, nicht operiert werden. Ich konzentriere mich jetzt ganz auf meine Genesung, sodass ich so schnell wie möglich wieder auf dem Platz stehen kann", schrieb de Jong.

Frenkie de Jong nahm schon einmal öffentlich Stellung

Es ist nicht das erste Mal, dass der Mittelfeldspieler öffentlich zu Berichten aus den Medien Stellung nimmt. Er hatte bereits vor einigen Monaten zurückgewiesen, dass er mehr als 20 Millionen Euro pro Jahr bei den Katalanen verdienen soll.

"Es gibt Sachen, die man nicht kontrollieren kann - und diese Verletzung ist eine davon", fasste de Jong nun zusammen. In der vergangenen Saison war der 29-Jährige, wenn er fit war, bei Barca-Trainer Hansi Flick eine feste Größe. Er führte das Team sogar einige Male als Kapitän aufs Feld. Insgesamt kam er in der Saison 2025/26 in 38 Pflichtspielen auf ein Tor und acht Vorlagen.



