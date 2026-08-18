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Oliver Maywurm

Schlechte Nachrichten für den BVB? FC Arsenal führt offenbar schon Gespräche mit Dortmunder

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Sebastian Krug fädelte in den letzten Jahren einige Top-Transfers des BVB mit ein. In England weckt er wohl großes Interesse.

Borussia Dortmund muss sich wohl immer größere Sorgen über den Abgang eines wichtigen Mitarbeiters machen.

Wie Sky berichtet, hat nun auch der FC Arsenal Interesse an BVB-Chefscout Sebastian Krug. Demnach habe es zwischen dem englischen Meister und Krug zuletzt in London Gespräche gegeben.

Schon vor kurzem war über weitere Interessenten aus der Premier League berichtet worden. So sollen auch Newcastle United und Arsenals Erzrivale Tottenham Hotspur ein Auge auf Krug geworfen haben.

Der 43-Jährige arbeitet schon lange für die Borussia und war im September 2022 in die Chef-Etage des Scouting-Bereichs aufgestiegen. In den vergangenen Jahren hatte Krug bei einigen Statement-Transfers entscheidend seine Finger im Spiel, unter anderem lotste er Jude Bellingham und Erling Haaland federführend nach Dortmund.

Abgang von Chefscout Krug würde den BVB hart treffen

Beide brachten dem BVB bekanntlich beträchtliche Transfergewinne ein. Zu Judes jüngerem Bruder Jobe Bellingham, der 2025 von Sunderland zur Borussia kam, pflegt Krug dem Vernehmen nach einen ziemlich engen Draht.

Ein Abgang Krugs würde den deutschen Vizemeister hart treffen. Der Vertrag des erfolgreichen Talentspähers ist noch bis 2028 gültig.

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