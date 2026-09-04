Jamie Carragher, Ex-Star des FC Liverpool, sieht für Federico Chiesa und Wataru Endo schwarz bei den Reds. Das Duo wurde vom neuen Trainer Andoni Iraola nicht auf die Kaderliste für die Champions League gesetzt. Chiesa laboriert aktuell noch an einer Muskelverletzung, wird aber Ende des Monats wieder im Training zurückerwartet. Bereits in der vergangenen Saison war der Italiener zunächst vom damaligen Trainer Arne Slot nicht für die Königsklasse berücksichtigt, dann aber für den verletzten Giovanni Leoni nachnominiert worden.

Endo, einst Kapitän beim VfB Stuttgart, kommt für die Reds seit dem Sommer 2024 nur noch sporadisch zum Einsatz. In der vergangenen Saison stand er für seinen Klub in allen Wettbewerben nur insgesamt 455 Minuten auf dem Platz.

"Liverpool hat zwei Spieler im Kader, die niemals spielen werden", sagte Carragher im Podcast 'The Overlap' und erklärte: "Sie haben Chiesa und Endo. Die werden überhaupt nicht spielen." Im Gegensatz zu diesem Duo nominierte Iraola nun mit Leoni den Spieler für die Champions League, der nach einem Jahr Pause Ende September wieder ins Mannschaftstraining einsteigen soll.

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Das Aus für die Königsklasse wertete Carragher nun bei Chiesa und Endo auch als ganz schlechtes Zeichen für die Premier-League-Chancen des Duos unter Iraola. Chiesa kam 2024 für zwölf Millionen Euro von Juventus und stand bislang in 50 Pflichtspielen für die Reds auf dem Platz (fünf Tore). Endo wechselte 2023 für 20 Millionen Euro Ablöse vom VfB Stuttgart an die Anfield Road. Er machte in den drei Jahren immerhin 87 Partien für einen Klub mit, in denen ihm zwei Tore und zwei Vorlagen gelangen.

Gegen wen spielt Liverpool in der Champions League?

Liverpool trifft zum Auftakt der Ligaphase in der Königsklasse in der kommenden Woche im eigenen Stadion auf Atletico Madrid. Die weiteren Gegner der Iraola-Truppe heißen LASK, Villarreal, Fenerbahce, Club Brügge, Porto, Inter Mailand und Lens.