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Daniel Buse

Schlechte Aussichten nach Nicht-Nominierung für Champions League: Zwei Liverpool-Stars "werden nicht spielen"

Champions League
Liverpool
F. Chiesa
W. Endo

Der neue Coach setzt in der Königsklasse auf andere Spieler - und das sei kein gutes Omen für den Rest der Saison.

Jamie Carragher, Ex-Star des FC Liverpool, sieht für Federico Chiesa und Wataru Endo schwarz bei den Reds. Das Duo wurde vom neuen Trainer Andoni Iraola nicht auf die Kaderliste für die Champions League gesetzt. Chiesa laboriert aktuell noch an einer Muskelverletzung, wird aber Ende des Monats wieder im Training zurückerwartet. Bereits in der vergangenen Saison war der Italiener zunächst vom damaligen Trainer Arne Slot nicht für die Königsklasse berücksichtigt, dann aber für den verletzten Giovanni Leoni nachnominiert worden.

Endo, einst Kapitän beim VfB Stuttgart, kommt für die Reds seit dem Sommer 2024 nur noch sporadisch zum Einsatz. In der vergangenen Saison stand er für seinen Klub in allen Wettbewerben nur insgesamt 455 Minuten auf dem Platz.

"Liverpool hat zwei Spieler im Kader, die niemals spielen werden", sagte Carragher im Podcast 'The Overlap' und erklärte: "Sie haben Chiesa und Endo. Die werden überhaupt nicht spielen." Im Gegensatz zu diesem Duo nominierte Iraola nun mit Leoni den Spieler für die Champions League, der nach einem Jahr Pause Ende September wieder ins Mannschaftstraining einsteigen soll.

endo Getty Images

Das Aus für die Königsklasse wertete Carragher nun bei Chiesa und Endo auch als ganz schlechtes Zeichen für die Premier-League-Chancen des Duos unter Iraola. Chiesa kam 2024 für zwölf Millionen Euro von Juventus und stand bislang in 50 Pflichtspielen für die Reds auf dem Platz (fünf Tore). Endo wechselte 2023 für 20 Millionen Euro Ablöse vom VfB Stuttgart an die Anfield Road. Er machte in den drei Jahren immerhin 87 Partien für einen Klub mit, in denen ihm zwei Tore und zwei Vorlagen gelangen.

Gegen wen spielt Liverpool in der Champions League?

Liverpool trifft zum Auftakt der Ligaphase in der Königsklasse in der kommenden Woche im eigenen Stadion auf Atletico Madrid. Die weiteren Gegner der Iraola-Truppe heißen LASK, Villarreal, Fenerbahce, Club Brügge, Porto, Inter Mailand und Lens.

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Häufig gestellte Fragen

Gegründet wurde der Liverpool Football Club im Jahr 1892.

Der Liverpool FC befindet sich im Besitz der US-amerikanischen Fenway Sports Group. Führende Figur der Eigentümergruppe ist der Unternehmer John W. Henry als Mehrheitseigner.

Die FSG übernahm den Traditionsklub im Jahr 2010 und hält darüber hinaus Beteiligungen an weiteren Sportteams, darunter die Boston Red Sox aus der Major League Baseball.

Das Stadion des Liverpool FC heißt Anfield und ist seit der Gründung die Heimspielstätte der Reds.

Das Anfield Stadium bietet Platz für 61.276 Zuschauer und verfügt ausschließlich über Sitzplätze.

Der Liverpool FC gehört mit 72 Titeln zu den erfolgreichsten Fußballklubs Englands und der Welt. International triumphierte der Verein sechsmal in der Champions League. Hinzu kommen vier UEFA-Supercups und eine FIFA-Klub-Weltmeisterschaft.

Mit 20 englischen Meisterschaften teilt sich der Liverpool FC den Rekord als erfolgreichster Klub Englands mit Manchester United.

Ian Callaghan (1960-1978) ist mit 855 Pflichtspielen Rekordspieler beim FC Liverpool.

Ian Rush ist der Rekordtorschütze in der Geschichte der Reds und brachte es in seiner Karriere auf insgesamt 339 Pflichtspieltore für den Klub. 

Im Trikot des FC Liverpool standen im Laufe der Jahre zahlreiche Weltstars wie Steven Gerrard, Ian Rush, Robbie Fowler, Luis Suarez, Fernando Torres, Virgil van Dijk und Mohamed Salah.

Die Geschichte des Liverpool FC ist von zahlreichen herausragenden Trainern geprägt. An der Spitze steht Bob Paisley als erfolgreichster Trainer der Vereinsgeschichte (u.a. 6x englische Meisterschaft und 3x Champions League), während auch Joe Fagan, Rafael Benitez und Jürgen Klopp den Klub nachhaltig prägten.

Aufgrund seiner roten Vereinsfarben ist der FC Liverpool unter dem Spitznamen "The Reds" bekannt und wird im Alltag oft schlicht "LFC" genannt.

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