Schlecht wie seit 40 Jahren nicht! Krise von Manchester United immer fataler

Bryan Mbeumo brachte Manchester United am Samstagnachmittag gegen Tottenham Hotspur in der 73. Minute mit 1:0 in Führung, in der 78. sah Tottenhams Rodrigo Bentancur für einen Kopfstoß gegen Luke Shaw die Rote Karte. Alles deutete auf den großen Befreiungsschlag hin, ehe Dominic Solanke in der 90.+2 doch noch den Ausgleich für Tottenham erzielte.

Uniteds Fans buhten die eigenen Spieler sowohl beim Gang in die Halbzeitpause als auch nach dem Schlusspfiff aus. "Wenn die Dinge nicht ganz nach Plan laufen, kann ich diese Reaktion manchmal nachvollziehen", sagte United-Trainer Michael Carrick. "Natürlich tut es weh, es tut sogar sehr weh. Es ist keine schöne Erfahrung, aber manchmal muss man das eben durchstehen."

Nach sechs Spieltagen liegen die Red Devils in der Tabelle der Premier League mit nur sechs Punkten auf Platz zwölf. Es ist der schlechteste Saisonstart seit exakt 40 Jahren.

Wie geht es bei Manchester United weiter?

Wettbewerbsübergreifend blieb United zuletzt viermal in Folge sieglos. Im Zuge dessen setzte es das Aus im League Cup gegen Brighton & Hove Albion. Insgesamt gelangen aus den bisherigen acht Pflichtspielen nur zwei Siege. In der Premier League gegen Aufsteiger Ipswich Town sowie in der Champions League gegen den aserbaidschanischen Underdog FK Sabah. Beachtlich zudem: Die Red Devils blieben die vergangenen drei Spiele, die sie in Überzahl beendeten, allesamt sieglos.

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Am Dienstag wartet die wohl schwierigste Aufgabe der bisherigen Saison auf United, dann geht es in der Champions League auswärts gegen Atletico Madrid. Obwohl in England bereits erste Debatten über einen möglichen Trainerwechsel geführt werden, soll Carrick weiterhin das Vertrauen der Klubführung genießen.

Der 45-Jährige hatte das Traineramt Mitte Januar zunächst interimistisch vom damals entlassenen Ruben Amorim übernommen und dank einer starken Rückrunde auf Platz drei und somit souverän in die Champions League geführt. Im Mai unterschrieb er schließlich einen Cheftrainer-Vertrag bis 2028.