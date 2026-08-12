Schlecht für die Fans? FC Bayern München baut wohl neuen Trainingsplatz mit Anti-Spionage-System

Der FC Bayern München installiert in diesen Tagen offenbar ein Anti-Spionage-System.
Um sich vor möglichen Spionage-Aktionen zu schützen, ergreift der FC Bayern München offenbar eine besondere Maßnahme.
Wie die Münchner Tageszeitung tz berichtet, achtet der deutsche Rekordmeister beim Bau seines neuen Trainingsplatzes an der Säbener Straße neben perfekten Bedingungen für seine Spieler auch auf die eigene Sicherheit. Demnach wird an den Zäunen um das Areal ein "XXL-Seilsystem" installiert, an dem eine Sichtschutzplane bei Bedarf hochgezogen werden kann.
Somit wollen sich die Bayern von potenziellen Trainingsspionen schützen. Es ist die bereits dritte Vorkehrung dieser Art in den vergangenen Jahren, nachdem der unter der Ära von Ex-Trainer Pep Guardiola angebrachte Sichtschutz bereits durch ein Rolli-System ersetzt worden war. Jenes war jedoch anfällig für technische Defekte, die durch die Neuerung nicht mehr aufkommen sollen.
Stabilitätspfosten sollen dafür sorgen, dass die neue Plane auch starkem Wind standhält - begutachtet wurde das System bereits von Trainer Vincent Kompany und Sportdirektor Christoph Freund nach der Rückkehr aus Asien. Darüber hinaus werden auch Medienvertreter und Fans zu dessen Leidwesen vom Treiben auf dem Münchner Trainingsplatz abgeschottet. Mit dem Ziel, dass geheime Absprachen und Einheiten nicht mehr an die Öffentlichkeit gelangen.
FC Bayern München baut um: Was ist noch geplant?
Im Rahmen des Umbaus sollen nach Angaben des Vereins auch die anderen Trainingsplätze modernisiert werden, "um sie in Qualität und Spielgefühl noch enger an die Bedingungen der Allianz Arena anzupassen". Die Bauarbeiten sollen dem Bericht zufolge Ende Januar des kommenden Jahres abgeschlossen werden. Der Kostenpunkt geht aus dem Bericht nicht hervor.
Dass die Bayern großflächig in die eigene Infrastruktur investieren wollen, war bereits im Dezember 2025 durchgesickert. Denn auch ein neues Leistungszentrum soll gebaut werden. Das Projekt kostet nach damaligen Angaben der tz knapp 100 Millionen Euro.
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Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.
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