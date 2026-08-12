Schlecht für die Fans? FC Bayern München baut wohl neuen Trainingsplatz mit Anti-Spionage-System

Um sich vor möglichen Spionage-Aktionen zu schützen, ergreift der FC Bayern München offenbar eine besondere Maßnahme.

Wie die Münchner Tageszeitung tz berichtet, achtet der deutsche Rekordmeister beim Bau seines neuen Trainingsplatzes an der Säbener Straße neben perfekten Bedingungen für seine Spieler auch auf die eigene Sicherheit. Demnach wird an den Zäunen um das Areal ein "XXL-Seilsystem" installiert, an dem eine Sichtschutzplane bei Bedarf hochgezogen werden kann.

Somit wollen sich die Bayern von potenziellen Trainingsspionen schützen. Es ist die bereits dritte Vorkehrung dieser Art in den vergangenen Jahren, nachdem der unter der Ära von Ex-Trainer Pep Guardiola angebrachte Sichtschutz bereits durch ein Rolli-System ersetzt worden war. Jenes war jedoch anfällig für technische Defekte, die durch die Neuerung nicht mehr aufkommen sollen.

Stabilitätspfosten sollen dafür sorgen, dass die neue Plane auch starkem Wind standhält - begutachtet wurde das System bereits von Trainer Vincent Kompany und Sportdirektor Christoph Freund nach der Rückkehr aus Asien. Darüber hinaus werden auch Medienvertreter und Fans zu dessen Leidwesen vom Treiben auf dem Münchner Trainingsplatz abgeschottet. Mit dem Ziel, dass geheime Absprachen und Einheiten nicht mehr an die Öffentlichkeit gelangen.

FC Bayern München baut um: Was ist noch geplant?

Im Rahmen des Umbaus sollen nach Angaben des Vereins auch die anderen Trainingsplätze modernisiert werden, "um sie in Qualität und Spielgefühl noch enger an die Bedingungen der Allianz Arena anzupassen". Die Bauarbeiten sollen dem Bericht zufolge Ende Januar des kommenden Jahres abgeschlossen werden. Der Kostenpunkt geht aus dem Bericht nicht hervor.

Dass die Bayern großflächig in die eigene Infrastruktur investieren wollen, war bereits im Dezember 2025 durchgesickert. Denn auch ein neues Leistungszentrum soll gebaut werden. Das Projekt kostet nach damaligen Angaben der tz knapp 100 Millionen Euro.