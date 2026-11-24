Teilen GOAL bei Google bevorzugen

Werbung

In den vergangenen zwei Jahren hat sich Nico Paz bei Como Calcio zu einem der begehrtesten Spieler Europas entwickelt. Bei seinem Ex-Verein Real Madrid reibt man sich angesichts eines cleveren Schachzugs die Hände.

Für die Fußball-Fans hatte der Transfersommer 2024 gleich mehrere spektakuläre Vereinswechsel in petto. Der FC Bayern München schnappte sich für rund 53 Millionen Euro ein damals noch weitestgehend unbeschriebenes Blatt namens Michael Olise von Crystal Palace, während Atletico Madrid satte 75 Millionen Euro auf den Tisch legte, um Julian Alvarez von Manchester City loszueisen. Der Transfer des argentinischen Angreifers zu den Rojiblancos war in jenem Sommer auch das mit Abstand teuerste, offiziell vollzogene Geschäft, in puncto Aufmerksamkeit musste Atletico allerdings, wie so oft, Stadtrivale Real den Vortritt lassen.

Nach jahrelangem Hin und Her gelang es den Königlichen nämlich, Superstar Kylian Mbappe davon zu überzeugen, sein Arbeitspapier bei Paris Saint-Germain auslaufen zu lassen und seine Unterschrift stattdessen unter einen von den Blancos aufgesetzten Vertrag zu setzen. Im Real-Trikot wollte sich der Weltmeister von 2018 nach schwierigen Jahren in Paris endlich den Traum vom Champions-League-Titel erfüllen, auf der anderen Seite hatten die Madrilenen schon länger nach einer echten Top-Lösung für das Sturmzentrum Ausschau gehalten.

Als dann auch noch der bereits im Dezember 2022 abgewickelte Transfer von Wunderkind Endrick über die Linie ging, Madrid zahlte knapp 50 Millionen Euro an den brasilianischen Topklub Palmeiras Sao Paulo, schien die Offensivabteilung der Königlichen über Jahre hinweg gut aufgestellt. Mit den Verpflichtungen von Mbappe und Endrick schien man genau die Baustelle behoben zu haben, die der Abgang von Karim Benzema im Jahr zuvor offengelegt hatte. Auf den offensiven Außen war man mit Vinicius Junior, Rodrygo, Brahim Diaz und dem aufstrebenden Arda Güler ohnehin bereits bestens besetzt.

Getty Images

Werbung Werbung

Real Madrid verkauft Nico Paz im Sommer 2024 an Como Calcio

So fiel es letztlich damals kaum auf, dass Real Madrid im selben Sommer für einen jungen Mann namens Nico Paz keinen Platz mehr in seinem Kader fand und ihn deshalb für die überschaubare Ablösesumme von sechs Millionen Euro an das just in die Serie A aufgestiegene Como Calcio abgab. Schon zu diesem Zeitpunkt dürften sich einige Verantwortliche bei den Königlichen des enormen Talents des Hispano-Argentiniers bewusst gewesen sein, schließlich ließ man sich in Paz‘ Vertrag bei den Norditalienern eine Rückkaufklausel einbauen.

Verwandte Themen

Premium Dienstag Amazon Prime Video ✅ Hält das exklusive Erstwahlrecht für ein absolutes Topspiel am Dienstag ✅ Konzentriert sich konsequent auf Partien mit deutschen Spitzenclubs ✅ Beinhaltet zusätzliche Shopping- und Entertainment-Vorteile von Amazon Preis ab 8,99 € pro Monat Jetzt anmelden Freier Zugang ZDF ✅ Zeigt jeden Mittwochabend eine ausführliche Highlight-Sendung im Free-TV ✅ Überträgt das große Finale der Champions League kostenlos live ✅ Jederzeit ohne zusätzliches Abo digital über die ZDF-Mediathek abrufbar Preis ab Freier Zugang Jetzt anmelden Premium Dienstag Amazon Prime Video ✅ Hält das exklusive Erstwahlrecht für ein absolutes Topspiel am Dienstag ✅ Konzentriert sich konsequent auf Partien mit deutschen Spitzenclubs ✅ Beinhaltet zusätzliche Shopping- und Entertainment-Vorteile von Amazon Preis ab 8,99 € pro Monat Jetzt anmelden Freier Zugang ZDF ✅ Zeigt jeden Mittwochabend eine ausführliche Highlight-Sendung im Free-TV ✅ Überträgt das große Finale der Champions League kostenlos live ✅ Jederzeit ohne zusätzliches Abo digital über die ZDF-Mediathek abrufbar Preis ab Freier Zugang Jetzt anmelden Premium Dienstag Amazon Prime Video ✅ Hält das exklusive Erstwahlrecht für ein absolutes Topspiel am Dienstag ✅ Konzentriert sich konsequent auf Partien mit deutschen Spitzenclubs ✅ Beinhaltet zusätzliche Shopping- und Entertainment-Vorteile von Amazon Preis ab 8,99 € pro Monat Jetzt anmelden

Und die, das wurde schnell klar, sollte sich für Real ungemein auszahlen. Denn während dem Offensivspieler in Madrid hinter der geballten Star-Power um Mbappe, Vini Jr, und Jude Bellingham wohl nur bestenfalls das Los des Rotationsspielers geblieben wäre, kam er mit Como-Trainer Cesc Fabregas bei jemandem unter, der seine Stärken von Beginn an optimal zu nutzen wusste und den heute 22-Jährigen zu einem Spieler formte, der er bei den Blancos vermutlich niemals geworden wäre.

"Er hat mir praktisch alles beigebracht", sagte Paz einmal über seinen spanischen Coach, welcher, ähnlich wie der Youngster heute, einst selbst als aktiver Spieler die Fäden im Mittelfeld zog und sich durch eine extreme Kreativität sowie Qualität mit dem Ball am Fuß auszeichnete. "Vom ersten Tag an ließ er mich so spielen, wie ich wollte, und gab mir viel Freiheit."

Getty Images

Werbung

Nico Paz: Welche Stärken zeigt er bei Como Calcio?

Nicht umsonst wurde Paz direkt in seiner ersten Saison bei seinem neuen Klub zum besten U-23-Spieler und im Jahr darauf zum besten Mittelfeldspieler überhaupt in der Serie A gekürt. In der laufenden Spielzeit ist er in Italiens höchster Spielklasse der Akteur mit den meisten Torschüssen (46), liegt mit einer Erfolgsquote von 56,3 bei Dribblings auf Rang zwei und hat für einen Offensivspieler auffällig starke Defensivwerte (11,77 Zweikämpfe pro 90 Minuten, davon 58,9 Prozent gewonnen). In Comos Gegenpressing-System, das Fabregas über die Jahre immer weiter verfeinert hat, ist Paz Gold wert.

Als abschlussorientierter offensiver Mittelfeldspieler vereint Paz Eigenschaften eines klassischen Spielmachers, eines dribbelstarken Außenstürmers, sowie, aufgrund seiner Torgefahr und Vollstrecker-Qualitäten, einer Hängenden Spitze oder eines Konterstürmers, der problemlos auch eine Reihe weiter vorne spielen könnte, in einer Person. Mit wettbewerbsübergreifend 50 Torbeteiligungen (25 Tore, 25 Assists) für Como in gerade einmal zwei Jahren ist er eines der prägenden Gesichter des steilen sportlichen Aufstiegs der Norditaliener, der mit der erstmaligen Qualifikation für die Champions League am Ende der vergangenen Saison seinen vorläufigen Höhepunkt fand.

Getty Images

Werbung

Geplante Rückkehr: Findet Real Madrid einen Platz für Nico Paz?

Gelegenheiten, zu seinem Jugendklub Real Madrid zurückzukehren, gab es nach jeder Saison seit seinem Wechsel, doch Paz schlug bislang jede davon aus. Die in seinem Vertrag verankerte Rückkaufklausel ließen sich die Königlichen im zurückliegenden Sommer für stolze 60 Millionen Euro abkaufen, das Zugriffsrecht ganz verlieren wollte man angesichts der überragenden Leistungen des 22-Jährigen dann allerdings auch nicht. Dem Vernehmen nach hat Real für das Sommer-Transferfenster 2027 erneut die Möglichkeit, Paz zurückzuholen - dann allerdings, so heißt es laut diversen Medienberichten, müsste man eine festgeschriebene Ablösesumme in Höhe von 80 Millionen Euro nach Norditalien überweisen.

Zuletzt hieß es, dass man in Madrid durchaus den Plan verfolge, von dem von Präsident Florentino Perez in den vergangenen Jahren immer häufiger in Deals eingebauten, clever genutzten Rückkaufsrecht Gebrauch zu machen. Unterm Strich hätte Real dann gerade einmal 14 Millionen Euro gezahlt - die festgeschriebenen 80 Millionen Euro abzüglich der von Como erhaltenen 66 Millionen Euro (sechs + 60) -, und bekäme im Gegenzug einen Spieler, der sich drei Jahre lang unter den bestmöglichen Bedingungen auf absolutem Topniveau hat entwickeln können.

Werbung

Die große Unbekannte in dieser Rechnung ist lediglich, wie Paz‘ eigene Pläne hinsichtlich seiner Zukunft sind. In Como fühlt er sich unter Fabregas' Fittichen augenscheinlich pudelwohl - nicht umsonst war er es, der den Schritt zurück nach Madrid in der Vergangenheit stets blockierte. Diversen Medienberichten zufolge ist ein Wechsel zu seinem Jugendklub für den Hispano-Argentinier nur dann von Interesse, sollte ihm ein klarer Weg aufgezeigt werden. Zurück nach Madrid zu gehen, nur um in den sportlichen Plänen dann keine Rolle zu spielen und lediglich als profitables Weiterverkaufsobjekt zu dienen, kommt für Paz nicht in Frage.

Überhaupt müsste für den Offensivspieler im System unter Coach Jose Mourinho erst einmal ein Platz gefunden werden. In der Sturmzentrale führt kein Weg an Mbappe vorbei, dahinter ist Jude Bellingham auf der Zehn ebenfalls gesetzt. Somit wäre für Paz lediglich auf den offensiven Außen Platz, wo man im Gegenzug mit Yan Diomande den zweiteuersten Transfer der Klubgeschichte oder mit Arda Güler das selbsternannte Aushängeschild der Zukunft auf die Bank setzen müsste. Ein zuletzt Rot-gesperrter Vini Jr. ist dabei noch nicht einmal berücksichtig. So oder so, das letzte Wort liegt, wie schon in den letzten Transferfenstern, bei Paz.