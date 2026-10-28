"Schlag ins Gesicht aller Mitglieder"? Der 250-Millionen-Euro-Deal des FC Bayern könnte noch für Ärger sorgen

Kritisch bleiben und Dinge hinterfragen, auch wenn es vordergründig gut läuft – das soll eines der Erfolgsgeheimnisse bei Unternehmen sein. Der FC Bayern München ist ein solches Unternehmen, eine Aktiengesellschaft, an der verschiedene Firmen beteiligt sind. Am 28. August lief es vordergründig für die Fußballmannschaft der FC Bayern AG sehr gut: Sie schlug zum Bundesliga-Auftakt den VfB Stuttgart in der Neuauflage des Pokalfinales mit 5:1.

Die Bayern-Fans allerdings feierten nicht nur ihre Mannschaft, sondern sorgten – mal wieder – mit einem großen Transparent für einen kritischen Einwurf. "978 Mio. € Umsatz und 27,1 Mio. € Reingewinn. 5% Anteilsverkauf nur für schwierige Zeiten?", stand auf dem Banner. Hintergrund der eher sperrigen Botschaft waren die jüngsten Bilanzzahlen der Bayern – und der damals angeblich erst noch angedachte Verkauf von Klub-Anteilen an die Viessmann Generations Group.

Diesen Verkauf machten der FC Bayern und das Unternehmen aus München am vergangenen Donnerstag nun perfekt. Ob die Frage der FCB-Fans, die es bis auf das Südkurven-Banner geschafft hatte, inzwischen ausreichend beantwortet worden ist, darf und muss bezweifelt werden. Anders gesagt: Die Zeit, in der der laut Satzung letztmögliche Anteilsverkauf über die Bühne geht, ist alles andere als eine schlechte für den Klub.

Allein deshalb dürfte das Thema Anteilsverkauf während der FCB-Jahreshauptversammlung am 21. November noch einmal ganz oben auf der Agenda landen - und mindestens für kritische Nachfragen sorgen.

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Dies war in den vergangenen Jahren regelmäßig vorgekommen und bei den Klub-Verantwortlichen meist nicht gut angekommen, siehe die legendäre Wutrede von Uli Hoeneß ("Eure Scheiß-Stimmung, da seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir!").

Das Thema Anteilsverkauf war auch schon mal ein Thema bei der JHV. 2021 hatte Michael Ott, Bayern-Mitglied und Rechtsanwalt, bereits das Thema auf die Tagesordnung gebracht. Er brachte den Antrag ein, dass für einen weiteren Verkauf von Klubanteilen - insgesamt 30 Prozent sind laut Satzung erlaubt, damals waren noch einige frei - die Zustimmung der Mitglieder erforderlich sei. Der Antrag scheiterte nur sehr knapp an der benötigten Dreiviertelmehrheit.

Wie fielen die Reaktionen auf den Deal des FC Bayern aus?

Schon als sich der Viessmann-Deal nun in den letzten Monaten anbahnte, sprach Ott von einem "Schlag ins Gesicht aller Mitglieder". Er verknüpfte seinen Post mit einem Video von der Jahreshauptversammlung 2021, als Bayern-Präsident Herbert Hainer die Mitglieder bat, Otts Antrag nicht zuzustimmen, um "in wirtschaftlich schwierigen Zeiten handlungsfähig zu sein". Nur dann wollte der Klub nämlich die restlichen Anteile verkaufen, hieß es damals. Nun verkaufe der Klub 2026 die Anteile laut Ott "ohne jede Not" – und er fasste zusammen: "Wie wenig kann man zu seinem Wort stehen?"

Das riecht nach erneut größeren Diskussionen beim jährlichen Treffen, denn die bisherigen Erklärungen von Hainer, warum der Verein diesen Deal, der ihm angeblich rund 250 Millionen Euro einbringt, genau jetzt abschließen musste oder wollte, dürften Ott, die Fans in der Südkurve und auch andere Anhänger nicht überzeugen. "Es gibt einen Spruch: 'Spare in der Zeit, dann hast du in der Not'. Wir haben jetzt den richtigen Partner gefunden, der uns für die Anteile auch noch einen sehr vernünftigen Betrag gibt", sagte Hainer der SZ. "Diesen Betrag legen wir auf die Seite", ergänzte er. Die 250 Millionen Euro sollen zunächst aufs legendäre Festgeldkonto wandern und sollen eine "wertvolle Rücklage" sein. Die allerdings durchaus auch für Investitionen genutzt werden soll.

Warum formiert sich der Protest gegen den letzten Verkauf der Anteile des FC Bayern München an Viessmann?

Mit dem Viessmann-Deal reizen die Münchner die maximale Beteiligung von externen Anteilseignern in Höhe von 30 Prozent aus. "Für mehr bräuchten wir eine Zweidrittelmehrheit. Und die werden wir niemals kriegen", sagte Ehrenpräsident Uli Hoeneß schon 2025.

Es geht den Fans wohl nun wieder vor allem darum, dass ihre Stimme nicht gehört wurde, dass - trotz anderer Aussagen von 2021 - nun über ihre Köpfe hinweg entschieden wurde.

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"Unser Vorgehen entspricht der Satzung. Daran halten wir uns, und wir sind überzeugt, dass dies auf eine breite Akzeptanz trifft", sagte Hainer im Interview. Da könnte er sich allerdings täuschen – und das dann bei der Jahreshauptversammlung auch erleben.

Dort werden wohl einige, zahlreiche oder auch viele Bayern-Fans kritisch bleiben und den Deal hinterfragen.