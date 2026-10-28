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Daniel Buse

"Schlag ins Gesicht aller Mitglieder"? Der 250-Millionen-Euro-Deal des FC Bayern könnte noch für Ärger sorgen

Bundesliga
Bayern München
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Der FC Bayern München sichert sich durch den Verkauf von fünf Prozent der Klubanteile an einen langjährigen Sponsor 250 Millionen Euro. Doch Fans dürften bei der Jahreshauptversammlung einige Fragen dazu haben. Wurde ihnen doch vor einigen Jahren etwas anderes gesagt.

Kritisch bleiben und Dinge hinterfragen, auch wenn es vordergründig gut läuft – das soll eines der Erfolgsgeheimnisse bei Unternehmen sein. Der FC Bayern München ist ein solches Unternehmen, eine Aktiengesellschaft, an der verschiedene Firmen beteiligt sind. Am 28. August lief es vordergründig für die Fußballmannschaft der FC Bayern AG sehr gut: Sie schlug zum Bundesliga-Auftakt den VfB Stuttgart in der Neuauflage des Pokalfinales mit 5:1.

Die Bayern-Fans allerdings feierten nicht nur ihre Mannschaft, sondern sorgten – mal wieder – mit einem großen Transparent für einen kritischen Einwurf. "978 Mio. € Umsatz und 27,1 Mio. € Reingewinn. 5% Anteilsverkauf nur für schwierige Zeiten?", stand auf dem Banner. Hintergrund der eher sperrigen Botschaft waren die jüngsten Bilanzzahlen der Bayern – und der damals angeblich erst noch angedachte Verkauf von Klub-Anteilen an die Viessmann Generations Group.

Diesen Verkauf machten der FC Bayern und das Unternehmen aus München am vergangenen Donnerstag nun perfekt. Ob die Frage der FCB-Fans, die es bis auf das Südkurven-Banner geschafft hatte, inzwischen ausreichend beantwortet worden ist, darf und muss bezweifelt werden. Anders gesagt: Die Zeit, in der der laut Satzung letztmögliche Anteilsverkauf über die Bühne geht, ist alles andere als eine schlechte für den Klub.

Allein deshalb dürfte das Thema Anteilsverkauf während der FCB-Jahreshauptversammlung am 21. November noch einmal ganz oben auf der Agenda landen - und mindestens für kritische Nachfragen sorgen.

imago-sport-1082081371.jpgIMAGO

Dies war in den vergangenen Jahren regelmäßig vorgekommen und bei den Klub-Verantwortlichen meist nicht gut angekommen, siehe die legendäre Wutrede von Uli Hoeneß ("Eure Scheiß-Stimmung, da seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir!").

Das Thema Anteilsverkauf war auch schon mal ein Thema bei der JHV. 2021 hatte Michael Ott, Bayern-Mitglied und Rechtsanwalt, bereits das Thema auf die Tagesordnung gebracht. Er brachte den Antrag ein, dass für einen weiteren Verkauf von Klubanteilen - insgesamt 30 Prozent sind laut Satzung erlaubt, damals waren noch einige frei - die Zustimmung der Mitglieder erforderlich sei. Der Antrag scheiterte nur sehr knapp an der benötigten Dreiviertelmehrheit.

Wie fielen die Reaktionen auf den Deal des FC Bayern aus?

Schon als sich der Viessmann-Deal nun in den letzten Monaten anbahnte, sprach Ott von einem "Schlag ins Gesicht aller Mitglieder". Er verknüpfte seinen Post mit einem Video von der Jahreshauptversammlung 2021, als Bayern-Präsident Herbert Hainer die Mitglieder bat, Otts Antrag nicht zuzustimmen, um "in wirtschaftlich schwierigen Zeiten handlungsfähig zu sein". Nur dann wollte der Klub nämlich die restlichen Anteile verkaufen, hieß es damals. Nun verkaufe der Klub 2026 die Anteile laut Ott "ohne jede Not" – und er fasste zusammen: "Wie wenig kann man zu seinem Wort stehen?"

Das riecht nach erneut größeren Diskussionen beim jährlichen Treffen, denn die bisherigen Erklärungen von Hainer, warum der Verein diesen Deal, der ihm angeblich rund 250 Millionen Euro einbringt, genau jetzt abschließen musste oder wollte, dürften Ott, die Fans in der Südkurve und auch andere Anhänger nicht überzeugen. "Es gibt einen Spruch: 'Spare in der Zeit, dann hast du in der Not'. Wir haben jetzt den richtigen Partner gefunden, der uns für die Anteile auch noch einen sehr vernünftigen Betrag gibt", sagte Hainer der SZ. "Diesen Betrag legen wir auf die Seite", ergänzte er. Die 250 Millionen Euro sollen zunächst aufs legendäre Festgeldkonto wandern und sollen eine "wertvolle Rücklage" sein. Die allerdings durchaus auch für Investitionen genutzt werden soll.

Warum formiert sich der Protest gegen den letzten Verkauf der Anteile des FC Bayern München an Viessmann?

Mit dem Viessmann-Deal reizen die Münchner die maximale Beteiligung von externen Anteilseignern in Höhe von 30 Prozent aus. "Für mehr bräuchten wir eine Zweidrittelmehrheit. Und die werden wir niemals kriegen", sagte Ehrenpräsident Uli Hoeneß schon 2025.

Es geht den Fans wohl nun wieder vor allem darum, dass ihre Stimme nicht gehört wurde, dass - trotz anderer Aussagen von 2021 - nun über ihre Köpfe hinweg entschieden wurde.

imago-sport-1083818055.jpgIMAGO

"Unser Vorgehen entspricht der Satzung. Daran halten wir uns, und wir sind überzeugt, dass dies auf eine breite Akzeptanz trifft", sagte Hainer im Interview. Da könnte er sich allerdings täuschen – und das dann bei der Jahreshauptversammlung auch erleben.

Dort werden wohl einige, zahlreiche oder auch viele Bayern-Fans kritisch bleiben und den Deal hinterfragen.

Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 35-mal deutscher Meister (25/26, 24/25, 22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 21-mal DFB-Pokal Sieger (25/26, 19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 11-mal deutscher Superpokalsieger (25/26, 22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

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