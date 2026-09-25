Sportdirektor Deco vom FC Barcelona dementierte beim Portugal Football Summit ein konkretes Interesse am begehrten 15-jährigen wechselwilligen JJ Gabriel von Manchester United.

Während medial zuletzt hitzig über einen bevorstehenden Kampf der europäischen Topklubs um das Juwel der Red Devils spekuliert wurde, schlug Deco nun überraschend leise Töne an. Obwohl der Angreifer zuletzt sogar schon vor Ort gewesen sein soll, um sich ein eigenes Bild von den Bedingungen bei Real Madrid und den Katalanen zu machen, bremste Deco die Erwartungen aus.

"Es gibt nichts zu sagen über diesen Jungen. Es ist normal, dass immer wieder Spieler mit uns in Verbindung gebracht werden. Dabei stehen große Interessen auf dem Spiel. Auch wenn sie noch jung sind, sind wir an keinem Spieler interessiert. Was seine Situation angeht, bin ich mir nicht sicher, was passiert ist. Ich weiß es nicht. Er ist nach wie vor Spieler bei Manchester United", sagte der 49-jährige Funktionär.

Der Youngster hatte bei United vor Kurzem mit einem vorgebrachten Abgangswunsch für Aufsehen gesorgt. Neben den beiden spanischen Schwergewichten stehen offenbar auch Paris Saint-Germain sowie der FC Bayern München Schlange, um die Situation des begehrten Nachwuchsspielers zu beobachten.

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Star-Berater kümmert sich wohl um Transfer von JJ Gabriel

Das Rennen um Gabriel dürfte vor allem im Hinblick auf den 6. Oktober an neuer Fahrt aufnehmen: An diesem Tag feiert der Youngster seinen 16. Geburtstag und erreicht damit das Alter, ab dem er offiziell von einem lizenzierten Spielervermittler vertreten werden darf.

Für diesen entscheidenden Schritt bringt sich angeblich bereits Ali Barat in Position. Der Star-Berater ist im internationalen Geschäft kein Unbekannter und wickelte in der Vergangenheit bereits einige der aufsehenerregendsten Millionendeals im europäischen Spitzenfußball ab, darunter den 116-Millionen-Euro-Transfer von Moises Caicedo von Brighton & Hove Albion zum FC Chelsea.