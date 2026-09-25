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FC Bayern München v 1. FC Union Berlin - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Jochen Tittmar

Schlägt jetzt der FC Bayern München zu? Barcelona verabschiedet sich aus Transferpoker um englisches Wunderkind

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J. Gabriel

Dutzende Top-Klubs wollen wohl JJ Gabriel von Manchester United holen. Zu Barcelona wechselt der 15-Jährige aber wohl nicht.

Sportdirektor Deco vom FC Barcelona dementierte beim Portugal Football Summit ein konkretes Interesse am begehrten 15-jährigen wechselwilligen JJ Gabriel von Manchester United.

Während medial zuletzt hitzig über einen bevorstehenden Kampf der europäischen Topklubs um das Juwel der Red Devils spekuliert wurde, schlug Deco nun überraschend leise Töne an. Obwohl der Angreifer zuletzt sogar schon vor Ort gewesen sein soll, um sich ein eigenes Bild von den Bedingungen bei Real Madrid und den Katalanen zu machen, bremste Deco die Erwartungen aus.

"Es gibt nichts zu sagen über diesen Jungen. Es ist normal, dass immer wieder Spieler mit uns in Verbindung gebracht werden. Dabei stehen große Interessen auf dem Spiel. Auch wenn sie noch jung sind, sind wir an keinem Spieler interessiert. Was seine Situation angeht, bin ich mir nicht sicher, was passiert ist. Ich weiß es nicht. Er ist nach wie vor Spieler bei Manchester United", sagte der 49-jährige Funktionär.

Der Youngster hatte bei United vor Kurzem mit einem vorgebrachten Abgangswunsch für Aufsehen gesorgt. Neben den beiden spanischen Schwergewichten stehen offenbar auch Paris Saint-Germain sowie der FC Bayern München Schlange, um die Situation des begehrten Nachwuchsspielers zu beobachten.

JJ 가브리엘 (JJ Gabriel)Getty Images

Star-Berater kümmert sich wohl um Transfer von JJ Gabriel

Das Rennen um Gabriel dürfte vor allem im Hinblick auf den 6. Oktober an neuer Fahrt aufnehmen: An diesem Tag feiert der Youngster seinen 16. Geburtstag und erreicht damit das Alter, ab dem er offiziell von einem lizenzierten Spielervermittler vertreten werden darf.

Für diesen entscheidenden Schritt bringt sich angeblich bereits Ali Barat in Position. Der Star-Berater ist im internationalen Geschäft kein Unbekannter und wickelte in der Vergangenheit bereits einige der aufsehenerregendsten Millionendeals im europäischen Spitzenfußball ab, darunter den 116-Millionen-Euro-Transfer von Moises Caicedo von Brighton & Hove Albion zum FC Chelsea.

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Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 35-mal deutscher Meister (25/26, 24/25, 22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 21-mal DFB-Pokal Sieger (25/26, 19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 11-mal deutscher Superpokalsieger (25/26, 22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

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