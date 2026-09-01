Schlägt der FC Bayern am Deadline Day nochmals auf dem Transfermarkt zu? Christoph Freund macht klare Ansage

Bayern Münchens Sportdirektor Christoph Freund hat bestätigt, dass der FC Bayern München am Deadline Day keine neuen Spieler mehr verpflichten wird. Auf der Abgabenseite könnte aber noch etwas passieren, wobei der 49-Jährige auch zu den Gerüchten um Sacha Boey und Hiroki Ito Stellung bezog.

"Wir werden keine Zugänge mehr haben. Wir sind sehr happy mit unserem aktuellen Kader, so wie wir aufgestellt sind. Was Abgänge betritt, kann aber noch etwas passieren", so Freund auf der PK vor dem DFB-Pokal-Spiel beim VfL Osnabrück.

Allen voran Boey würde der deutsche Rekordmeister gerne noch loswerden, zuletzt gab es Gerüchte, wonach der Rechtsverteidiger zum Hamburger SV wechseln könnte. Auch eine abermalige Rückkehr zu Galatasaray könnte noch folgen, das Transferfenster in der Türkei ist immerhin noch etwas länger geöffnet.

Sacha Boey muss beim FC Bayern individuell trainieren

In Folge des schleppenden Pokers und der Tatsache, dass Boey keinerlei Rolle mehr in den Planungen von Vincent Kompany spielt, wurde er mittlerweile sogar aus dem Mannschaftstraining "entfernt" und muss sich individuell fit halten.

"Sacha ist fit, aber wir haben in Abstimmung mit Vinnie [Kompany] und ihm entschieden, dass er individuell trainiert, da es gerade einige Gespräche gibt", erklärte Freund die Sonderbehandlung Boeys.

Ein Abgang von Ito ist dagegen wohl kein Thema beim Rekordmeister, nachdem es jüngst Berichte bezüglich eines möglichen Wechsels nach Amsterdam zu Ajax gegeben hatte. "Bei Hiroki gibt es nichts Akutes. Ich habe die Gerüchte auch gelesen, aber da ist Stand jetzt nichts dran. Wir planen mit ihm, dass er bei uns bleibt", so Freund über den Innenverteidiger.

Arjon Ibrahimovic wird die Bayern dagegen in Richtung Augsburg verlassen. Wie Sky berichtet, zahlt der Bundesliga-Konkurrent eine Leihgebühr von 500.000 Euro und kann den 20-Jährigen im kommenden Sommer dank einer Kaufoption in Höhe von acht Millionen Euro fest verpflichten. Die Bayern sicherten sich zudem eine Weiterverkaufsklausel.