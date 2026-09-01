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FC Bayern München Rottach-Egern Training CampGetty Images Sport
Andreas Königl

Schlägt der FC Bayern am Deadline Day nochmals auf dem Transfermarkt zu? Christoph Freund macht klare Ansage

Bundesliga
Osnabrück - Bayern München
Bayern München
Deutschland DFB-Pokal
Transfers
S. Boey
H. Ito

Sportdirektor Christoph Freund äußert sich am Deadline Day zu möglichen Transfers vom FC Bayern München - und schließt eine Sache komplett aus.

Bayern Münchens Sportdirektor Christoph Freund hat bestätigt, dass der FC Bayern München am Deadline Day keine neuen Spieler mehr verpflichten wird. Auf der Abgabenseite könnte aber noch etwas passieren, wobei der 49-Jährige auch zu den Gerüchten um Sacha Boey und Hiroki Ito Stellung bezog.

"Wir werden keine Zugänge mehr haben. Wir sind sehr happy mit unserem aktuellen Kader, so wie wir aufgestellt sind. Was Abgänge betritt, kann aber noch etwas passieren", so Freund auf der PK vor dem DFB-Pokal-Spiel beim VfL Osnabrück.

Allen voran Boey würde der deutsche Rekordmeister gerne noch loswerden, zuletzt gab es Gerüchte, wonach der Rechtsverteidiger zum Hamburger SV wechseln könnte. Auch eine abermalige Rückkehr zu Galatasaray könnte noch folgen, das Transferfenster in der Türkei ist immerhin noch etwas länger geöffnet.

Sacha Boey muss beim FC Bayern individuell trainieren

In Folge des schleppenden Pokers und der Tatsache, dass Boey keinerlei Rolle mehr in den Planungen von Vincent Kompany spielt, wurde er mittlerweile sogar aus dem Mannschaftstraining "entfernt" und muss sich individuell fit halten.

"Sacha ist fit, aber wir haben in Abstimmung mit Vinnie [Kompany] und ihm entschieden, dass er individuell trainiert, da es gerade einige Gespräche gibt", erklärte Freund die Sonderbehandlung Boeys.

Ein Abgang von Ito ist dagegen wohl kein Thema beim Rekordmeister, nachdem es jüngst Berichte bezüglich eines möglichen Wechsels nach Amsterdam zu Ajax gegeben hatte. "Bei Hiroki gibt es nichts Akutes. Ich habe die Gerüchte auch gelesen, aber da ist Stand jetzt nichts dran. Wir planen mit ihm, dass er bei uns bleibt", so Freund über den Innenverteidiger.

Arjon Ibrahimovic wird die Bayern dagegen in Richtung Augsburg verlassen. Wie Sky berichtet, zahlt der Bundesliga-Konkurrent eine Leihgebühr von 500.000 Euro und kann den 20-Jährigen im kommenden Sommer dank einer Kaufoption in Höhe von acht Millionen Euro fest verpflichten. Die Bayern sicherten sich zudem eine Weiterverkaufsklausel.

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Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 35-mal deutscher Meister (25/26, 24/25, 22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 21-mal DFB-Pokal Sieger (25/26, 19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 11-mal deutscher Superpokalsieger (25/26, 22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

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