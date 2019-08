Schiedsrichter: Wer pfeift FC Bayern München gegen Hertha BSC? Alle Informationen zu Harm Osmers

Am Freitagabend erlebt Schiedsrichter Harm Osmers den bisher größten Moment seiner Karriere. Der 34-Jährige leitet Bayern gegen Hertha.

Große Ehre für Harm Osmers! Der 34-Jährige aus Hannover pfeift das -Auftaktspiel zwischen dem amtierenden Meister und in der Münchner Allianz Arena.

In der Vorsaison war bei der Auftaktpartie zwischen dem FCB und der TSG Bastian Dankert aus Rostock Schiedsrichter. Der 39-Jährige stand damals stark in der Kritik, griff er doch einmal zu Unrecht nicht auf seinen Video-Assistenten zurück und einmal schon, obwohl kein eindeutiges strafbares Handspiel von Thomas Müller vorlag.

An der Seitenlinie fungieren Thomas Gorniak aus Bremen und Robert Kempter als Linienrichter. Den Vierten Offiziellen gibt heute Markus Schmidt aus Stuttgart, Thomas Reichel (ebenfalls aus Stuttgart) ist als Video-Assistent im Einsatz. Das Schiedsrichter-Linienrichter-Trio kennt sich bereits seit Jahren, war schon zu unterklassigen Zeiten in dieser Konstellation zusammen.

Goal hat die wichtigsten Infos zu Harm Osmers, dem Schiedsrichter des ersten Bundesliga-Spiels der neuen Saison 2019/20.

FC Bayern gegen Hertha BSC: Das ist Schiedsrichter Harm Osmers

Harm Osmers wurde am 28. Januar 1985 im niedersächsischen Hannover geboren. Der gelernte Diplom-Betriebswirt ist bereits seit 2001 als Schiedsrichter tätig, damals war er 16. Seine ersten Schritte machte er beim SV Baden. Über den Juniorenfußball, die Regionalligen, die und schließlich die arbeitete er sich nach oben und feierte in der Saison 2016/17 sein Bundesliga-Debüt.

Damals leitete er die Partie zwischen dem und . Seither folgten 34 weitere Bundesliga-Einsätze. Die Leitung des Auftaktspiels ist der vorläufige Karriere-Höherpunkt von Osmers, der als eines der größten Schiedsrichter-Talente des Landes gilt.

Den FC Bayern leitete er erstmals in der vergangenen Saison (beim 3:0 des Rekordmeisters gegen den ). Im Februar 2019 leitete er erneut die Bayern - und das ausgerechnet gegen den Gegner an diesem Freitag, Hertha BSC. Damals setzte sich Bayern mit 1:0 durch, das Tor des Tages erzielte Javi Martinez. Osmers stellte Berlins Innenverteidiger Karim Rekik nach einer Tätlichkeit mit Rot vom Platz.

Schiedsrichter Harm Osmers bisher nicht international

Abgesehen von der Bundesliga kam Osmers 66-mal in der 2. Bundesliga, 14-mal im und 71-mal in der 3. Liga zum Einsatz. In der und kam er bisher nicht zum Zug, das ist aber in Angesicht seines Alters nur eine Frage der Zeit.

In der Bundesliga verteilte Osmers bisher 113-mal Gelbe Karten, fünf Rote Karten und einmal eine Gelb-Rote Karte. Zudem pfiff er bisher zehn Elfmeter.

Harm Osmers Geburtsdatum 28. Januar 1985 Wohnort Hannover Schiedsrichter seit 2001 Bundesliga-Debüt 10. September 2016 Einsätze in der Bundesliga 35 Einsätze in der 2. Bundesliga 66 Einsätze in der 3. Liga 71 Einsätze im DFB-Pokal 14

Am Freitagabend werden die Augen auch deshalb stark auf Schiedsrichter Osmers gerichtet sein, weil es einige neue Regeln gibt. Einen Regelwerk-Überblick findet Ihr hier. Eine Übersicht zur TV-Übertragung und zum LIVE-STREAM des Spiels gibt es hier .

Warum darf Schiedsrichter Harm Osmers Bayern München gegen Hertha BSC pfeifen?

Ein großer Vorteil von Osmers ist, dass eine ganze Reihe von Top-Schiedsrichtern für das Spiel zwischen dem FC Bayern und Hertha BSC nicht in Frage kommt. So fallen etwa Manuel Gräfe (aus Berlin), Felix Brych (aus München) und Deniz Aytekin (aus Berlin) aus, da in der Bundesliga Schiedsrichter nicht bei Klubs aus dem Ort, aus dem sie selbst kommen, eingesetzt werden dürfen.

Des Weiteren fallen weitere Schiedsrichter verletzt aus: Neben Bastian Dankert sind auch Manuel Gräfe, Bibiana Steinhaus, Benjamin Brand und Sören Storks verletzt oder angeschlagen.

Ein weiterer Grund für die Berufung Osmers ist, dass Schiedsrichter-Boss Lutz Michael Fröhlich nachgesagt wird, gerne auf den Nachwuchs zu setzen, und junge Kollegen langsam aufzubauen.