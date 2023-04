Manchester City vs. FC Bayern München, Schiedsrichter: Wer pfeift das Hinspiel heute?

Der FC Bayern München spielt heute in der Champions League bei Manchester City. Welcher Schiedsrichter pfeift das Viertelfinal-Hinspiel?

In der Champions League geht es langsam in die entscheidende Phase. Am heutigen Dienstag, 11. April, stehen die beiden ersten Viertelfinal-Hinspiele an. Eine Partie ist dabei von besonderer Bedeutung: Zum einen ist der einzig noch im Wettbewerb verbliebene Bundesligist involviert, zum anderen ist sie ein absoluter Kracher. Die Rede ist von Manchester City gegen den FC Bayern München. Angepfiffen wird das Spiel heute um 21 Uhr im Etihad Stadium.

Für den FC Bayern ist es das erste Champions-League-Spiel unter dem neuen Trainer Thomas Tuchel. Nach dem Aus im DFB-Pokal gegen den SC Freiburg will der Rekordmeister jetzt alles daran setzen, noch zwei Titel in dieser Saison zu gewinnen. Die vom ehemaligen Bayern-Trainer Pep Guardiola betreuten Skyblues sind in der Premier League von der Titelverteidigung weiter weg als der FC Bayern in der Bundesliga. Der FC Arsenal liegt momentan sechs Punkte vor Manchester City.

Aber wer leitet Manchester City vs. FC Bayern München heute? Wir sagen Euch, wer von der UEFA als Schiedsrichter für diesen Leckerbissen angesetzt wurde.

Manchester City vs. FC Bayern München, Schiedsrichter: Datum, Uhrzeit, Übertragung - Infos zum Viertelfinal-Hinspiel

Paarung: Manchester City vs. FC Bayern München Wettbewerb: Champions League, Viertelfinale, Hinspiel Datum: 11. April, 21 Uhr Austragungsort: Etihad Stadium (Manchester) Live-Übertragung: Amazon Prime Video

Manchester City vs. FC Bayern München: Wer ist der Schiedsrichter heute im Hinspiel?

Geleitet wird Manchester City vs. FC Bayern München heute von einem Spanier. Die UEFA hat den 39 Jahre alten Jesús Gil Manzano als Schiedsrichter eingesetzt. Dieser ist seit 2014 FIFA-Schiedsrichter. Damals war er mit 29 Jahren der jüngste spanische FIFA-Schiedsrichter.

Gil Manzano leitete in dieser Saison bisher vier Champions-League-Spiele: drei Gruppen- und ein Achtelfinalspiel. Zwei Spiele waren mit deutscher Beteiligung. So pfiff der Spanier Eintracht Frankfurt gegen Olympique Marseille und das Achtelfinal-Hinspiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Chelsea.

Zudem ist Gil Manzano natürlich oft in Spaniens LaLiga im Einsatz. Dass er durchaus gerne Karten verteilt, zeigte sich unter anderem im Spiel zwischen Alméria und dem FC Sevilla, als er 13 Gelbe Karten zückte.

Ein Spiel des FC Bayern in der Champions League hat Gil Manzano bisher noch nicht geleitet.

Manchester City vs. FC Bayern München, Schiedsrichter: Wo wird das Spiel im TV und LIVE-STREAM übertragen?

Manchester City vs. FC Bayern München wird heute exklusiv von Amazon Prime gezeigt. Dafür benötigt Ihr nach einer 30-tägigen kostenlosen Testphase ein Abo (Monatsabo: 8,99 Euro; Jahresabo: 89,90 Euro).

Verfolgen könnt Ihr das Spiel im TV - über die App eures Smart-TV-Geräts - und im LIVE-STREAM auf dem Endgerät Eurer Wahl.

Manchester City vs. FC Bayern München? Die Champions League im TV und LIVE-STREAM