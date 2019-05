Der Schiedsrichter im DFB-Pokal-Finale: Wer pfeift RB Leipzig gegen den FC Bayern München?

Am Samstag darf Stieler sein erstes DFB-Pokal-Finale pfeifen. Goal liefert die Infos zum Schiedsrichter bei der Partie RB Leipzig gegen den FC Bayern.

Tobias Stieler wird das -Finale zwischen und dem leiten. Anstoß der Partie ist am Samstag, den 25. Mai, um 20 Uhr im Berliner Olympiastadion.

Goal beantwortet die wichtigsten Fragen zum Schiedsrichter des DFB-Pokal-Endspiels. Wie Ihr das Finale schauen könnt, erfahrt Ihr in einem eigenen Artikel auf unserer Seite.

DFB-Pokal-Finale 2019: Das ist Schiedsrichter Tobias Stieler

Für das Finale am Samstag nominierte der DFB den in Obertshausen in der Nähe von Offenbach geborenen Tobias Stieler. Ihn werden Christian Gittelmann und Dr. Matthias Jöllenbeck als Linienrichter sowie Tobias Welz und Dr. Martin Thomsen als Video-Assistenten unterstützen. Vierte Offizielle ist Bibiana Steinhaus.

"Das Pokalfinale ist das Highlight der Saison, alle fiebern ganz besonders darauf hin. Wir als Team freuen uns auf eine überragende Atmosphäre in der ganzen Stadt und eine sehr außergewöhnliche Stimmung im Berliner Olympiastadion", freut sich Stieler über seinen Einsatz am Samstag.

Stieler kann auf die Erfahrung von über 100 -Begegnungen sowie 19 Einsätzen im DFB-Pokal blicken. Das Aufeinandertreffen am Samstag (20 Uhr im LIVE-TICKER) ist aber das erste Finale unter der Leitung des 37-Jährigen.

In der Saison 2009/10 gab Stieler bei der Partie zwischen dem und dem sein Debüt in der . Am 17. Februar 2012 leitete er mit Hoffenheim gegen Mainz seine erste Bundesliga-Begegnung.

In der letzten Saison leitete Stieler zudem die erste Partie in der Geschichte der Bundesliga, die mit Anwendung des Videobeweises durchgeführt wurde. In der Partie zwischen dem FC Bayern und bewertete er ein Foul von Charles Aranguiz an Robert Lewandowski zunächst als nicht strafstoßwürdig. Nach Einschreiten von Video-Assistent Jochen Dress änderte er jedoch seine Entscheidung und gab Elfmeter für die Bayern.

Der Leiter der Elite-Schiedsrichter, Lutz Michael Fröhlich, begründet den Einsatz Stielers im DFB-Pokal-Finale mit seinen guten Leistungen in dieser Saison: "Er gehört zu der Generation der modernen Schiedsrichter, die ein enormes Potenzial im athletischen Bereich aufweisen und jedem Spieltempo mühelos folgen können. Er hat sich in dieser Spielzeit auch im Bereich des Spielmanagements stark weiterentwickelt und eine sehr gute Saison gepfiffen."

DFB-Pokal-Spiele, die Stieler vor dem Finale leitete

Tobias Stieler ist bereits mehrmals mit RB Leipzig und dem FC Bayern in Kontakt gekommen. In dieser Bundesliga-Saison leitete er neben den beiden Spielen gegen Nürnberg (3:0 und 1:1) auch das 1:3 des FC Bayern in Leverkusen. Aus Leipziger Sicht war Stieler beim 6:0 gegen Nürnberg und dem 0:1 in Wolfsburg sowie beim 2:1 im Viertelfinale des DFB-Pokals in Augsburg im Einsatz.

Dort bedachte er die Gäste in der Schlussphase der Verlängerung mit einem korrekten Handelfmeter, leistete sich zuvor jedoch zwei schwere Fehler, als Marcel Sabitzer nicht vom Platz gestellt und Marco Richters Großchance voreilig wegen vermeintlicher Abseitsstellung abgepfiffen wurde.

Im Mai 2017 leitete Stieler außerdem in der Bundesliga das 5:4 der Bayern in Leipzig. Damals sorgten allerdings ein Handelfmeter für die Gäste zu Beginn der Partie sowie fünf Minuten Nachspielzeit - in denen der FCB noch zwei Tore geschossen hatte - für Aufregung.