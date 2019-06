Schiedsrichter, Champions League Finale: Wer pfeift Tottenham Hotspur vs. FC Liverpool?

Das Champions-League-Finale findet am 1. Juni in Madrid statt. Goal hat alle Infos zum Schiedsrichter des Spiels Tottenham Hotspur vs. FC Liverpool.

Das Champions-League-Finale 2019 wird von Schiedsrichter Damir Skomina gepfiffen. Der 42-jährige Slowene ist seit dem Jahr 2003 Schiedsrichter für die FIFA und die UEFA. Er beerbt den letztjährigen Final-Schiedsrichter Milorad Mazic aus und dessen Vorgänger aus dem Jahr 2017, den Deutschen Felix Brych.

Seine Landsmänner Jure Praprotnik und Robert Vukan fungieren als Assistenten, der vierte Offizielle ist Antonio Mateu Lahoz aus . Als Videoschiedsrichter agiert Danny Makkelie aus den Niederlanden. Die beiden Deutschen Felix Zwayer und Mark Borsch assistieren dem VAR.

Goal hat die wichtigsten Infos zu Damir Skomina, dem Schiedsrichter im Champions-League-Finale 2019 zwischen Tottenham und Liverpool. Wie erfahren ist er und woher kommt er?

Champions-League-Finale 2019: Das ist Schiedsrichter Damir Skomina

Skomina pfiff bereits bei zwei Europameisterschaften und einer Weltmeisterschaft, in der war er inklusive Qualifikation schon 59-Mal im Einsatz. Neben der Champions League und internationalen Partien leitet Skomina regelmäßig Spiele in der höchsten slowenischen Spielklasse und in der Saudi Professional League. Von Beruf ist er Tourismusorganisator und Immobilienmakler. Der Höhepunkt der Karriere von Damir Skomina war zweifellos das Finale der zwischen Amsterdam und (0:2) im Jahr 2017.

Damir Skomina will take charge of the #UCLfinal in Madrid 🏆



He will be assisted by his fellow Slovenians, Jure Praprotnik and Robert Vukan 🇸🇮



The fourth official will be Antonio Mateu Lahoz from Spain 🇪🇸https://t.co/dHB6Qb2UMC — UEFA (@UEFA) 14. Mai 2019

In dieser Saison der Champions League leitete Skomina bereits vier Partien. In der Gruppenphase pfiff er, als Manchester City bei der TSG Hoffenheim zu Gast war (1:2). In den Achtelfinals leitete er das Hinspiel zwischen Ajax Amsterdam und Real Madrid (1:2) und das unglaubliche Comeback von Manchester United im Rückspiel gegen Paris Saint-Germain (1:3). Skomina hatte dort in der Nachspielzeit nach einem vermeintlichen Handspiel von Presnel Kimpembe auf den Elfmeterpunkt gezeigt, was United den entscheidenden Treffer ermöglichte.

Auch hat in der Champions League schon einige Erfahrungen mit Skomina gemacht. In dieser Spielzeit leitete er das Heimspiel der Reds gegen die SSC Napoli, in dem das Team von Jürgen Klopp einen wichtigen 1:0-Sieg feiern konnte. In der vergangenen Saison stand Skomina bei Liverpools 2:4-Niederlage im Halbfinale bei der AS Rom auf dem Platz, wo Liverpool in einem kuriosen Spiel um ein Haar einen 5:2-Vorsprung aus dem Hinspiel verspielt hätte.

Skomina pfiff die Spurs zuletzt 2010

Schlussendlich zogen Mohamed Salah und Co. aber dennoch ins Finale ein. Die Spieler von werden Skomina kaum in persönlicher Erinnerung haben. Die letzte Champions-League-Partie der Spurs, die der Slowene leitete, war ein Auswärtsspiel in der Gruppenphase im Jahr 2010. Damals verloren die Spurs mit 3:4 gegen . Zur Einordnung: Inter war zu diesem Zeitpunkt Titelverteidiger in der Champions League. Der Angriff der Spurs bestand aus Peter Crouch, Luka Modric und Gareth Bale.

Die Karriere von Damir Skomina begann im Jahr 1995 in seiner Heimatstadt Koper im damaligen Jugoslawien, wo er zuerst in unteren Ligen eingesetzt wurde. Im Jahr 2000 wurde Skomina zum ersten Mal in der obersten slowenischen Liga eingesetzt. Drei Jahre später kam er beim Freundschaftsspiel zwischen Ungarn und zu seinem ersten internationalen Einsatz. Im Jahr 2008 pfiff er beim Fußballturnier der Olympischen Sommerspiele in Peking, wonach er beim Aufeinandertreffen der mit sein Debüt in der Champions League geben durfte.

Nur ein Jahr später wurde Skomina von der UEFA in die Kategorie der Eliteschiedsrichter befördert und leitete seither Partien bei den Europameisterschaften 2012 und 2016 sowie der Weltmeisterschaft 2018 in .

Damir Skomina, Schiedsrichter im CL-Finale: Diese K.o.-Partien leitete er bisher

Damir Skomina bringt sehr viel Erfahrung in das Champions-League-Finale 2019 zwischen Tottenham Hotspur und dem FC Liverpool mit. Er konnte bisher insgesamt 77 Europapokaleinsätze absolvieren. Dazu kommen das WM-Achtelfinale 2018 zwischen und der (1:0) und drei EM-K.o.-Spiele.

Dies sind die Spiele der K.o.-Runde in der Champions League, die Damir Skomina in den letzten fünf Spielzeiten leitete.