Schalke 04: Weston McKennie fällt bis Februar aus, kein Comeback von Benjamin Stambouli 2019

Königsblau hat weiter Personalprobleme in der Innenverteidigung. Weston McKennie fällt mit Schulterverletzung bis Februar aus.

Bundesligist Schalke 04 muss in den letzten beiden Spielen vor der Winterpause in der Abwehr improvisieren. Aushilfsverteidiger Weston McKennie fällt laut Trainer David Wagner wegen seiner Schulterverletzung bis Februar aus, muss aber nicht operiert werden. Benjamin Stambouli, der nach seinem Fußbruch wieder mit Lauftraining begonnen hat, werde in diesem Jahr "nicht mehr zum Einsatz kommen", sagte der Coach am Dienstag.

Bei Matija Nastasic (Knieprobleme) will Wagner "von Tag zu Tag schauen". Am Mittwoch (20.30 Uhr im LIVE-TICKER) beim und am Samstag (15.30 Uhr) gegen den wird voraussichtlich Ozan Kabak der einzig gesunde Innenverteidiger sein. Beim 1:0 gegen am vergangenen Sonntag hatte Außenverteidiger Bastian Oczipka nach der McKennie-Verletzung ausgeholfen.

Volles Vertrauen hat Wagner zu Torwart Markus Schubert, der den gesperrten Alexander Nübel ersetzt. "Der erste Schritt ist getan, ich war sehr happy, wie er das gemacht hat", sagte der Schalker Trainer über das -Debüt des 21-Jährigen nach der Roten Karte gegen Nübel. Die Vier-Spiele-Sperre gegen den U21-Vizeeuropameister akzeptiere er natürlich, sagte Wagner: "Das Wichtigste ist, dass Mijat Gacinovic keine schwerwiegende Verletzung erlitten hat." Nübel hatte den Frankfurter mit einem Kung-Fu-Tritt gegen die Brust niedergestreckt.