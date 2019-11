Schalke 04 (S04) vs. Union Berlin heute kostenlos im LIVE-STREAM mit dem DAZN-Gratismonat sehen

Schalke 04 vs. FC Union Berlin in der Bundesliga am Freitagabend. Goal verrät, wie das Spiel heute kostenlos im LIVE-STREAM gezeigt / übertragen wird.

Flutlicht in Gelsenkirchen, Steigerlied in der Veltins Arena, Freitagabend - bessere Voraussetzungen für den Start der in den 13. Spieltag gibt es kaum. Um 20.30 Uhr hat der den Aufsteiger zu Gast.

David Wagner hat dem FC Schalke 04 neues Leben eingehaucht. Unter dem Cheftrainer sind die Königsblauen nach einer schwachen Vorsaison wieder unter den besten Teams der Liga. Aktuell stehen Harit, Burgstaller und Co. auf Platz fünf und haben nur drei Zähler Rückstand auf Spitzenreiter Gladbach (25). Die Knappen gehen als Favorit in das Duell mit Union.

Der Aufsteiger kommt mit viel Selbstvertrauen nach Gelsenkirchen, denn von den vergangenen drei Begegnungen fuhr man jedes Mal mit drei Punkten im Gepäck nach Hause. Heißt im Umkehrschluss: Seit dem 26. Oktober ist die Mannschaft von Aufstiegstrainer Urs Fischer ungeschlagen (1:2 in München). Zuletzt siegte man gegen Tabellenführer Gladbach mit 2:0.

Schalke 04 (S04) vs. Union Berlin heute kostenlos im LIVE-STREAM sehen - das geht: Goal gibt alle Infos, wie Ihr die vollen 90 Minuten heute ganz anschauen könnt und obendrein keinen Cent bezahlt.

Die Bundesliga live und in voller Länge anschauen, das geht immer wieder irgendwie. Die vollen 90 Minuten zwischen Schalke 04 und Union Berlin werden am Freitagabend in einem LIVE-STREAM zu sehen sein. In diesem Abschnitt stellt Goal die Option vor, die für die Begegnung am 13. Spieltag definitiv infrage kommt. Denn: DAZN zeigt / überträgt die Bundesliga am Freitag live im Stream.

Um 20.30 Uhr wird das Spiel Schalke 04 (S04) vs. Union Berlin in der Veltins Arena angepfiffen, ab dann seht Ihr auch LIVE-Bilder aus dem Stadion der Schalker auf DAZN. Insgesamt zeigt der Streamingdienst mehr als 40 Spiele der Saison 2019/20 ausführlich und in voller Länge.

Alle Fans von S04 und der Eisernen also genau aufgepasst: Wenn Ihr Eure Mannschaft am 13. Bundesliga-Spieltag live sehen wollt, kommt Ihr an DAZN nicht vorbei. Denn die Partie aus der Gelsenkirchener Veltins-Arena wird ausschließlich vom Ismaninger Streamingdienst übertragen. Um 20.10 Uhr geht DAZN am Freitag auf Sendung und versorgt Euch mit allen Infos, die vor dem Spiel wichtig sind. Ab 20.30 Uhr rollt dann der Ball und Ihr seid live dabei!

Schalke 04 (S04) vs. Union Berlin live im Stream: Das Team von DAZN

Moderator: Alex Schlüter

Alex Schlüter Kommentator: Jan Platte

Jan Platte Experte: Ralph Gunesch

Gute Nachrichten haben für alle, die noch nicht als Kunde bei DAZN registriert sind. Denn jeder Neukunde des Streamingdienstes bekommt einen Probemonat, um den Service zunächst 30 Tage kostenlos testen zu können. In dieser Zeit können alle Events, die im LIVE-STREAM auf DAZN gezeigt / übertragen werden, kostenfrei geschaut werden.

Doch wie könnt Ihr Euch bei DAZN anmelden. Ganz generelle Infos findet Ihr in einem separaten Artikel auf unserer Seite. An jedem Freitag könnt Ihr mit dem Gratismonat in den kommenden Wochen die Bundesliga live sehen, bis der Gratismonat dann abgelaufen ist. All diese Events zeigt DAZN live in seinem Programm: Das Fußball-Wochenprogramm von DAZN findet Ihr HIER.

Zusammengefasst: Ihr meldet Euch zunächst bei DAZN an, habt dadurch automatisch den Gratismonat und könnt dann Fußball live genießen. Bedeutet: Meldet Ihr Euch noch heute an, dann kommt Schalke vs. Union live auf Eurem Bildschirm. Großer Vorteil des Testmonats ist, dass Ihr die 30 Tage nichts zahlt und alle möglichen Sportarten live seht.

Sollte Euch diese unglaubliche Vielfalt dennoch nicht überzeugen, könnt Ihr Euer Abo bequem wieder kündigen - was auch später übrigens monatlich ganz einfach mit wenigen Klicks möglich ist.

Schalke 04 (S04) vs. Union Berlin live im Stream auf DAZN: Was kostet der Streamingdienst?

Als Bezahlmodelle stehen Euch dabei zwei Optionen zur Verfügung. Entweder ihr wählt das Monatsabo, das Euch monatlich 11,99 Euro kostet. Wie gesagt: Ganz einfach monatlich kündbar. Oder Ihr entscheidet Euch für die DAZN-Jahreskarte, für die Ihr einmalig 119,99 Euro zahlt. Alle wichtigen Informationen darüber, wie Ihr Euer Abo bezahlen könnt, haben wir ebenfalls in einem eigenen Artikel zusammengestellt.

Monatsabo: 11,99 Euro pro Monat - monatlich kündbar

11,99 Euro pro Monat - monatlich kündbar Jahreskarte : Einmalig 119,99 Euro, 12 Monate Laufzeit - Vorteil: Ersparnis von 24 Euro im Vergleich zum Monatsabo

DAZN ist ein Streamingdienst, bietet seine Übertragungen also ausschließlich per LIVE-STREAM an. Heißt das dann, dass Schalke 04 (S04) vs. Union Berlin heute nicht live im TV gezeigt / übertragen wird?

Nein, denn: DAZN zeigt / überträgt die vollen 90 Minuten von Schalke 04 (S04) vs. Union Berlin heute live auf Eurem TV-Bildschirm, sofern Ihr einen Smart-TV besitzt. Das geht ganz einfach, wenn Ihr entweder Eure DAZN-App auf dem TV installiert oder etwas Euren Laptop per HDMI-Kabel verbindet.

Alternativ dienen Euch auch der Amazon Fire TV Stick oder die Playstation 4 als Optionen, um die vollen 90 Minuten auf dem TV-Bildschirm zu sehen. Dennoch: Wenn Ihr einen Smart-TV besitzt, dann kommt Fußball heute live ganz einfach über die DAZN-App.

Die Bundesliga kommt heute Abend live im Stream auf Eurem Smart-TV - sofern Ihr ein paar wichtige Schritte befolgt. Schalke 04 (S04) vs. Union Berlin läuft via DAZN-App, diese wird im App-Store Eures TV-Geräts zum kostenlosen Download angeboten. Folgende Schritte zählen:

Schritt 1: Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Store Eures TV-Geräts.

Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Store Eures TV-Geräts. Schritt 2: Ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter und installiert die Anwendung.

Ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter und installiert die Anwendung. Schritt 3: Meldet Euch bei DAZN an. Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat!

Meldet Euch bei DAZN an. Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat! Schritt 4: Lehnt Euch entspannt zurück und genießt Schalke 04 (S04) vs. Union Berlin mit DAZN auf Eurem SMART-TV!

Ob Handy, Tablet, Playstation 4 oder wie oben schon beschrieben dem Smart-TV, die App des Streamingdienstes aus Ismaning ist überall kostenlos zum Herunterladen verfügbar. Habt Ihr den Gratismonat abgeschlossen und Euch angemeldet, steht Euch also nichts mehr im Wege, um die vollen 90 Minuten zwischen Schalke und Union live und kostenlos im STREAM bei DAZN zu genießen.

Voraussetzung dafür ist natürlich eine stabile Internetverbindung. Jetzt nur noch die DAZN-App aus dem App-Store Eurer Wahl downloaden:

Schalke 04 (S04) vs. Union Berlin heute kostenlos im LIVE-STREAM: Der Direktvergleich

SCHALKE 04 (bislang insgesamt 1 Duell) UNION BERLIN 1 Siege 0 0 Niederlagen 1 0 Unentschieden 0 2 Tore 0

Schalke 04 (S04) vs. Union Berlin heute kostenlos im LIVE-STREAM: Die Opta-Fakten