Schalke 04: Drei Nachfolgekandidaten für Wagner, Nastasic im Milan-Fokus - alle News und Gerüchte zu S04 heute

David Wagner steht vor dem Aus bei Schalke 04, es gibt drei Alternativen. Außerdem: Was läuft da mit Nastasic und Milan? Alle S04-News und Gerüchte.

Trainer David Wagner steht nach der schwachen Vorbereitung und der 0:8-Klatsche gegen den zum -Auftakt vor dem Aus beim - aktuell gibt es wohl drei mögliche Alternativen für die potenzielle Nachfolge.

Ein bekannter YouTuber und Schalke-Fan will sogar 1000 Euro und mehr spenden, sollten die Knappen am Wochenende gegen verlieren und Wagner damit entlassen werden.

Doch nicht nur der Coach, sondern auch Abwehrspieler Matija Nastasic könnte bald Geschichte auf Schalke sein.

Alle News und Gerüchte zum FC Schalke 04 vom heutigen Dienstag findet Ihr in diesem Artikel. Bleibt immer auf dem Laufenden, was bei S04 passiert.

FC Schalke 04: Wagner schon vor dem Aus? Drei Alternativen als Nachfolger

Trainer David Wagner vom FC Schalke 04 droht offenbar bereits kurz nach dem Saisonstart die Entlassung. Wie die Bild -Zeitung berichtet, sei Sportvorstand Jochen Schneider, der dem 48-Jährigen zuletzt stets Rückendeckung gab, vonseiten einiger Aufsichtsräte und Kaderplaner Michael Reschke ein zeitnaher Trainerwechsel nahegelgt worden. Laut der Bild besteht bereits seit Sommer eine Liste mit möglichen Alternativen. Darauf angeblich vermerkt: der Ex-Mainzer Sandro Schwarz, Eurofighter Marc Wilmots (zuletzt Nationaltrainer im ) und Ralf Rangnick.

Die Königsblauen hatten sich zum Bundesligastart beim FC Bayern München bis auf die Knochen blamiert und mit dem 0:8 die höchste Auftaktniederlage in der Bundesliga-Geschichte kassiert. Schneider hatte dennoch kurz nach dem Spiel klargestellt, auch bei einem totalen Fehlstart die Ruhe bewahren und an Wagner festhalten zu wollen.

Schon während der chaotischen Vorbereitung der Knappen mit Testspielpleiten gegen Drittligisten, einer Spielabsage aufgrund von Personalmangel, Corona-Fällen und der Absage des Pokalspiels gegen Schweinfurt soll es intern hitzige Diskussionen um die Personalie David Wagner gegeben haben. Mehrmals soll Schneider im Sommer nach Angaben der Bild -Zeitung Wagner mit einem Machtwort gegenüber dem Aufsichtsrat und Reschke gerettet haben.

Schalke wartet seit saisonübergreifend 17 Bundesligaspielen in Folge auf einen Sieg. Auf eine gute erste Hinrunde unter Wagner folgte eine desolate Rückrunde, in der die Königsblauen wie ein Absteiger spielten und nur noch neun Zähler holten - einen mehr als Absteiger . Hinzu kamen die finanziellen Probleme von S04, die die Kaderplanung erschwerten und der Aufsehen erregende Rücktritt von Clemens Tönnies. Während sich dieser überraschend beim Saisonauftakt in München neben den Schalker Vorständen auf der Tribüne wiederfand, standen bei den Knappen in Sebastian Rudy, Nabil Bentaleb, Mark Uth und Ralf Fährmann vier Spieler in der Startelf, die zuvor allesamt aussortiert und verliehen waren.

Wagners Vertrag auf Schalke läuft noch bis 2022. Selbst sein Unterstützer Schneider erwartet in den kommenden Spielen gegen Werder Bremen und "eine deutliche Leistungssteigerung, die sich auch im Ergebnis widerspiegelt".

Milan scharf auf S04-Verteidiger Matija Nastasic

Die zeigt wohl Interesse an einer Verpflichtung von Schalke-Verteidiger Matija Nastasic - dies berichtet der italienische Transferexperte Gianluca di Marzio .

Zu Problemen könnte es allerdings bei den Transfermodalitäten kommen - Milan bevorzugt demnach eine Leihe mit anschließender Kaufoption oder Kaufpflicht.

Für die Königsblauen erscheint dagegen nur ein sofortiger Verkauf sinnvoll, womit der finanziell klamme Bundesligist Einnahmen generieren und gleichzeitig einen Teil der Summe in den Kader reinvestieren könnte.

Schalke-Fan will für Wagner-Aus spenden

YouTube -Star 'GamerBrother', der über eine Million Follower hat, sorgt mit einem Tweet auf Social Media für Aufsehen. Er will für einen Sieg von Werder Bremen und dem damit verbundenen Aus von Trainer David Wagner 1000 Euro spenden.