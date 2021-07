Schalke 04 absolvierte heute ein Testspiel gegen Schachtjor Donezk. Goal zeigt Euch, wo Ihr das Spiel live im TV und im LIVE-STREAM sehen könnt.

Bundesliga-Absteiger FC Schalke 04 trifft am heutigen Freitag, 9. Juli, in einem Testspiel auf den ukrainischen Spitzenklub Schachtjor Donezk. Los geht's um 18 Uhr im Stadion des SC Mittersill.

Hinter Schalke 04 liegen anstrengende Tage. Seit dem 29. Juni bereitet sich der Zweitligist in der Ferienregion Nationalpark Hohe Tauern in einem Trainingslager auf am 23. Juli mit einem Heimspiel gegen den Hamburger SV beginnende Zweitliga-Saison vor. Zum Abschluss steht heute das Testspiel gegen Donezk auf dem Programm.

Es ist bereits das zweite Testspiel im Rahmen des Trainingslagers. Am vergangenen Samstag trennte sich der Traditionsklub vom russischen Meister Zenit St. Petersburg 0:0.

Nach der Katastophen-Saison 2020/21, die mit dem Abstieg in die 2. Liga endete, will Schalke-Trainer Dimitrios Grammozis in Österreich den Grundstein für eine erfolgreiche Saison 2021/22 legen. Gegen St. Petersburg verkaufte sich sein Team schon sehr gut.

Mit Schachtjor Donezk geht es heute gegen den ukrainischen Vizemeister. In dessen Kader stehen nicht weniger als zwölf Brasilianer - und mit Yevhen Konoplyanka ein ehemaliger Schalker. Trainer Roberto De Zerbi stehen heute sieben Spieler die mit der Ukraine bei der EM 2021 im Einsatz waren nicht zur Verfügung. auf Schalker Seite fehlt Salif Sane, der wegen Knieproblemen das Trainingslager bereits verlassen hat.

FC Schalke 04 vs. Schachtjor Donezk: Goal liefert alle Informationen zur Übertragung des Spiels im TV und im LIVE-STREAM.

FC Schalke 04 vs. Schachtjor Donezk: Das Testspiel im Überblick

Begegnung FC Schalke 04 - Schachtjor Donezk Wettbewerb Testspiel Datum Freitag, 9. Juli 2021 Zeit 18 Uhr Ort Stadion des SC Mittersill

FC Schalke 04 vs. Schachtjor Donezk: Testspiel heute live im TV und LIVE-STREAM sehen

Eine Live-Übertragung im Free-TV gibt es vom Testspiel von S04 gegen Donezk heute nicht. Dennoch gibt es auch eine gute Nachricht: Die Partie wird live und kostenlos übertragen. Wo, verraten wir Euch im folgenden Abschnitt.

FC Schalke 04 vs. Schachtjor Donezk: Testspiel heute im LIVE-STREAM

Live zu sehen bekommt Ihr das Spiel zwischen Schalke und Donezk heute auf dem YouTube-Kanal der Knappen. Eine Registrierung dafür ist nicht erforderlich, zudem ist der LIVE-STREAM kostenlos. Die Übertragung beginnt wenige Minuten vor Beginn der Partie.

FC Schalke 04 vs. Schachtjor Donezk: Testspiel heute live im TV und LIVE-STREAM sehen - Die Aufstellungen

FC Schalke 04: Bisherige Testspiele im Überblick