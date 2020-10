Schalke 04, News und Gerüchte: Videomaterial im Fall Moukoko ausgewertet, Jochen Schneider entschuldigte sich bei Hans-Joachim Watzke

Während der FC Schalke das Videomateriel aus dem U19-Revierderby ausgewertet hat, entschuldigte sich Jochen Schneider bei BVB-Kollege Watzke.

Beim 1:1-Remis gegen Union Berlin reichte es für Schalke 04 zwar auch im 20. Bundesligaspiel in Folge nicht zu einem Sieg, allerdings fuhren die Königsblauen ihren ersten Punkt der neuen Saison ein. Neuzugang Kilian Ludewig lobt dabei die Comeback-Fähigkeiten seines Teams.

Unterdessen gibt es Fortschritte mit Blick auf die Ermittlungen nach den wüsten Beschimpfungen im U19-Revierderby gegen BVB-Juwel Youssoufa Moukoko: Die Knappen haben das Audio-und Videomaterial ausgewertet und arbeiten weiter an der Identifikation der Personen. Sportvorstand Jochen Schneider rief zudem bei BVB-Boss Hans-Joachim Watzke an und entschuldigte sich für die Vorfälle.

Die Schalke-News der vergangenen Tage:

Schalke 04 - Nach Anfeindungen gegen BVB-Juwel Youssoufa Moukoko: Videomaterial ausgewertet

Bundesligist Schalke 04 hat nach den Anfeindungen gegen Borussia Dortmunds Jungstar Youssoufa Moukoko im U19-Revierderby die ersten Ermittlungsschritte abgeschlossen. "Der FC Schalke 04 hat das ihm zur Verfügung gestellte Audio- und Videomaterial des Spiels ausgewertet und arbeitet nunmehr intensiv an der Identifikation der verantwortlichen Personen", teilten die Königsblauen auf ihrer Homepage mit.

Moukoko (15), Dreifach-Torschütze des BVB im "kleinen Derby" im neuen Gelsenkirchener Parkstadion (3:2), war am Sonntag mit Todeswünschen und Drohungen überzogen worden. Da die 300 Eintrittskarten personalisiert waren, hofft Schalke, die Übeltäter ausfindig machen zu können. Der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) wird ebenfalls ermitteln.

#Schalke untersucht Vorfälle bei U19-Derby. Sportvorstand Jochen Schneider: "Was da passiert ist, ist aufs Schärfste zu verurteilen." #S04 | 🔵⚪️ | #S04BVB — FC Schalke 04 (@s04) October 19, 2020

BVB-Stürmer Youssoufa Moukoko im Derby von Schalke-Fans beleidigt: Jochen Schneider rief bei Hans-Joachim Watzke an

Bundesligist Schalke 04 hat nach den Anfeindungen gegen Borussia Dortmunds Jungstar Youssoufa Moukoko im U19-Revierderby den Kontakt zum BVB gesucht und sein Bedauern ausgedrückt.

"Sportvorstand Jochen Schneider hat sich bei mir entschuldigt. Das war sehr anständig", sagte der Dortmunder Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke dem SID am Montag: "Schalke wird das weiter verfolgen. Ich habe die Entschuldigung angenommen."

Quelle: SID

Quelle: imago images / Team 2

Schalke 04 - Neuzugang Kilian Ludewig: "Haben gezeigt, dass wir zurückschlagen können"

Schalke-Neuzugang Kilian Ludewig hat nach dem 1:1-Unentschieden gegen Union Berlin die Reaktion der Königsblauen auf den Rückstand gelobt.

"Es war ein Rückschlag, dass wir das 0:1 so kurz nach der Pause bekommen haben. Das war bitter für uns", sagte der 20-Jährige im Gespräch mit dem vereinseigenen SchalkeTV und fügte an: "Wir haben uns danach dennoch motiviert und als Mannschaft agiert."

Die Reaktion auf den Rückstand inklusive des Ausgleichstreffers durch Goncalo Paciencia habe gezeigt, "dass wir dazu fähig sind, zurückzuschlagen", ergänzte der Rechtsverteidiger.

#Bundesliga-Debütant Kilian #Ludewig zum 1:1-Remis gegen @fcunion 📺🗣️



Die Stimmen zum Spiel gibt's bei Schalke TV ⤵️ — FC Schalke 04 (@s04) October 19, 2020

Schalke 04: Can Bozdogan verlängert seinen Vertrag

Mittelfeldtalent Can Bozdogan hat seinen Vertrag auf Schalke vorzeitig verlängert. Das teilte der Klub im Vorfeld des Bundesligaspiels gegen am Sonntag (1:1) offiziell mit. Bozdogan unterschrieb einen bis 2024 datierten Vertrag, zuvor war er bis 2022 an die Knappen gebunden.

"Ich hoffe auf eine erfolgreiche Zukunft. Glück auf", sagte der 19-Jährige, der vor einem Jahr für 700.000 Euro Ablöse vom nach Gelsenkirchen gewechselt war.

Cheftrainer Manuel Baum ergänzte: "Ich kannte Can vor meinem Engagement auf Schalke schon aus den U-Mannschaften des DFB. Er ist ein feiner Techniker, hat ein exzellentes Spielverständnis und sucht immer den direkten Weg zum Tor. Wichtig ist nun, dass er den eingeschlagenen Weg weiter so fleißig und voller Motivation fortsetzt."

