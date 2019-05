Schalke 04: Bentaleb will bleiben, Real-Boss neidisch auf S04 - alle News und Gerüchte

Auf Schalke wird intensiv am Kader für die neue Saison gebastelt. Real Madrids Präsident wünscht sich ähnliche Fans. Alle News zu S04.

Beim arbeitet man mit Hochtouren am Kader für die neue Saison, um wieder eine erfolgreichere Spielzeit als 2018/19 hinlegen zu können.

Der von Watford an ausgeliehen Dodi Lukebakio ist aktuell offenbar kein Thema mehr. Streichkandidat Nabil Bentaleb ist zusätzlich angeblich nicht gewillt, den Klub zu verlassen.

Derweil ist man beim großen -Klub wegen einer Sache neidisch auf die Knappen.

In diesem Artikel erfahrt Ihr alle News und Gerüchte zum FC Schalke 04 am Dienstag!

Real Madrids Präsident Perez über Schalke: "Bin neidisch auf solche Fans"

Präsident Florentino Perez von Real Madrid hat sich begeistert über den Anhang von Schalke 04 geäußert. Beim spanischen Topklub seien die Fans oft schnell unzufrieden.

"Letztes Jahr fragte mich Cristiano Ronaldo: 'Warum pfeifen mich die Fans aus?'", erzählte er bei Onda Cero. "Ich erinnere mich an ein Spiel, bei dem wir auf Schalke mit 6:1 gewonnen haben und die Fans von Schalke ihren Spielern applaudierten. Ich bin neidisch auf solche Fans."

Schalke 04: Nabil Bentaleb will bleiben

Mittelfeldspieler Nabil Bentaleb will offenbar beim FC Schalke 04 bleiben. Das berichtet die Bild-Zeitung.

Der Algerier steht bei den Königsblauen demnach weit oben auf der Streichliste, hat aber offenbar keine absichten, den Klub zu verlassen. Im Abstiegskampf der abgelaufenen Saison wurde er zweimal wegen Disziplinlosigkeit suspendiert.

Sollte Bentaleb einen Transfer verweigern, würden Schalke größere Einsparungen bzw. Einnahmen (Gehalt und Ablöse) durch die Lappen gehen.

Schalke 04: Königsblau hakt Transfer von Dodi Lukebakio wohl ab

Bundesligist FC Schalke 04 wird sich offenbar nicht weiter mit einer Verpflichtung von Stürmer Dodi Lukebakio beschäftigen. Das berichtet der kicker.

Demzufolge hat der Vizemeister der Saison 2017/18 bereits Gespräche über einen Transfer geführt, den 21-Jährigen aber schlussendlich als finanziell nicht realisierbar eingestuft haben.

Lukebakio war in der abgelaufenen Spielzeit vom an Fortuna Düsseldorf ausgeliehen und erzielte in 31 -Spielen zehn Tore. Der Premier-League-Klub fordert wohl eine Ablöse in Höhe von rund 20 Millionen Euro.

Ein mögliches erneutes Leihgeschäft (zu S04) soll für Lukebakio kein Thema sein. In Watford besitzt der kongolesische Nationalspieler einen Vertrag bis 2022.