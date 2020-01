Schalke 04, News und Gerüchte: Kabak bestätigt Bayern-Flirt, Interesse an Brügge-Star Vanaken?

Ozan Kabak bestätigt, dass es auch Gespräche mit dem FC Bayern gab, indes hat Schalke 04 wohl Interesse an Hans Vanaken. Alle News zu S04.

Der ist mit dem Erfolg gegen Gladbach gut in die Rückrunde gestartet, nun steht der Kracher gegen Meister FC Bayern auf dem Programm. Am Samstag um 18.30 Uhr geht es in der Allianz-Arena zur Sache.

Derweil bestätigt S04-Verteidiger Ozan Kabak, dass er vor seinem Wechsel zu Königsblau auch mit den Bayern gesprochen hat, während die Schalker offenbar einen belgischen Nationalspieler im Visier haben. Und auch in Sachen Jonjoe Kenny gibt es wohl neue Entwicklungen.

Was ist los auf Schalke? Tut sich im Winter etwas in Sachen Transfers? In diesem Artikel informieren wir Euch an diesem Mittwoch zu allem Wissenswerten über Schalke 04.

Schalke 04 hat wohl Interesse an Brügge-Star Hans Vanaken

Der FC Schalke 04 beschäftigt sich offenbar mit einer möglichen Verpflichtung von Mittelfeldspieler Hans Vanaken vom . Das berichtet die belgische Zeitung Het Laatste Nieuws .

Demnach hat aber auch Interesse an dem viermaligen belgischen Nationalspieler, weshalb es auf einen Zweikampf zwischen S04 und den Fohlen um Vanaken hinauslaufen könnte.

Der 27-Jährige spielt seit 2015 für Brügge und wurde bereits zweimal zum Fußballer des Jahres in gekürt. Vanakens Vertrag beim 15-maligen belgischen Meister läuft noch bis 2024.

Schalke 04 will Jonjoe Kenny wohl erneut ausleihen

Der FC Schalke will Rechtsverteidiger Jonjoe Kenny offenbar ein weiteres Mal vom ausleihen. Das aktuelle Leihgeschäft mit den Toffees endet im Sommer, nach jetzigem Stand würde der Engländer dann zu Everton zurückkehren.

Allerdings berichtet nun die Sport Bild, dass S04 derzeit die Möglichkeit prüft, Kenny leihweise auch über das Saisonende hinaus zu halten. Eine feste Verpflichtung komme jedoch nicht in Frage, da die 15 Millionen Euro Ablöse für Schalke wohl kaum zu stemmen wären.

Kenny ist bei Schalke in dieser Saison absoluter Leistungsträger. In allen 18 bisherigen Bundesligaspielen stand der frühere englische Junioren-Nationalspieler in der Startelf von Trainer David Wagner.

Schalke 04 - Ozan Kabak bestätigt: Gab auch Gespräche mit Bayern

Vor dem Duell am Samstag bei Bayern München hat Schalke-Verteidiger Ozan Kabak verraten, dass auch der Rekordmeister im vergangenen Sommer Interesse an ihm hatte. "Wir haben mit Bayern gesprochen, also mein Berater und ich", sagte der 19 Jahre alte Innenverteidiger der Sport Bild. Am Ende habe er sich aufgrund der größeren Chance auf Spielpraxis für Schalke entschieden: "Das Konzept hier ist das Beste für mich."

Diesen Schritt bereut der hochveranlagte Verteidiger nicht, bei den Königsblauen ist der für sein Alter extrem abgezockte Türke aus der Startelf nicht mehr wegzudenken. "Zu Schalke gegangen zu sein war die beste Entscheidung", sagte Kabak, "alle stehen hinter mir, helfen mir. Schalke ist eine zweite Familie für mich."

FC Schalke: Ex-S04-Star Lincoln feiert Geburtstag

Lincoln, früherer Spielmacher des FC Schalke 04, feiert am heutigen Mittwoch seinen 41. Geburtstag. Die Knappen gratulierten dem Brasilianer via Twitter mitsamt Video seines legendären Freistoßtores zum 1:0-Sieg gegen Bayern im März 2005.

