Schalke 04, News und Gerüchte: David Wagner entlässt seine Spieler ins "Home Office"

Schalke reagiert auf die rasante Ausbreitung des Coronavirus und schickt seine Spieler vorerst ins Home Office. Alle News und Gerüchte zu S04.

Nachdem das Revier-Derby zwischen dem und zunächst ohne Zuschauer stattfinden sollte, hat die Deutsche Fußball-Liga (DFL) am Freitag entschieden, die für die nächsten beiden Spieltage zu unterbrechen. Dadurch soll die Ausbreitung des Coronavirus verlangsamt und das Gesundheitssystem entlastet werden.

Guten Morgen, Schalker!



Der Fußball pausiert, unsere Liebe zum #S04 niemals. Habt ein schönes Wochenende und bleibt gesund! 💙 #S04 | 🔵⚪️ | #WirLebenDich pic.twitter.com/EnxSCFb9eJ — FC Schalke 04 (@s04) March 14, 2020

Auch Schalke-Trainer David Wagner setzt nach der Absetzung des Spieltags an diesem Wochenende auf besondere Vorsichtsmaßnahmen: Seine Spieler werden ab Montag ins "Home Office" entlassen, um sich dort individuell fit zu halten. Wie lange der Ligabetrieb unterbrochen ist, soll sich derweil am Montag klären.

Der FC Schalke 04 am Samstag: In diesem Artikel findet Ihr alle News und Gerüchte zu S04.

Schalke: Coach Wagner schickt Profis ins "Home-Office"

Bundesligist Schalke 04 setzt beim Umgang mit der Coronakrise auf "Home Office" bei den Spielern. Trainer David Wagner entschied nach der Absetzung des Spieltags an diesem Wochenende, dass seine Spieler Samstag und Sonntag freimachen können.

Nach einem Laktattest am Montag - maximal in Zweiergruppen - werden die Spieler ins "Home Office" entlassen, um sich individuell fit zu halten. Dies berichten mehrere Medien übereinstimmend.

Wie lange die Profis der Königsblauen so trainieren sollen, hängt davon ab, was auf der Mitgliederversammlung der 36 Profiklubs am Montag in Frankfurt/Main entschieden wird. Voraussichtlich ruht der Spielbetrieb bis 2. April.

"Drumherum, beim Essen oder in der Kabine, wird mehr oder minder ausschließlich über das Thema Coronavirus gesprochen. Wir haben Jungs aus vielen verschiedenen Flecken dieser Erde. Es wird darüber gesprochen, wie es bei ihnen zu Hause ist, wie der Umgang damit ist. Das ist ganz normal", sagte Wagner.

Schalke 04: Wird Düsseldorfs Zack Steffen die neue Nummer eins?

Der FC Schalke 04 hat auf der Suche nach einem neuen Stammkeeper wohl Zack Steffen von ins Visier genommen. Wie die Sport Bil d berichtet, sollen die Knappen bereits den Berater des 24-Jährigen kontaktiert haben.

Der US-Amerikaner ist aktuell vom amtierenden englischen Meister an den Bundesligisten verliehen, wo er bis zu seiner Knieverletzung die Nummer eins war.

Neben Steffen wurden in den vergangenen Tagen auch Norwichs Tim Krul sowie Basel-Keeper Jonas Omlin mit den Königsblauen in Verbindung gebracht. Ob der nach der Degradierung von Alexander Nübel zum Stammkeeper beförderte Markus Schubert in der kommenden Spielzeit ein Kandidat für den Platz zwischen den Pfosten ist, bleibt vorerst offen.

Holt Schalke 04 Abwehrtalent Matheuzinho von Flamengo?

Schalke 04 ist einer von zwei Bundesligisten, die ihre Fühler nach Abwehrtalent Matheuzinho von Flamengo Rio de Janeiro ausgestreckt haben. Das Portal torcedores.com berichtet, neben den Knappen interessiere sich auch für den 19 Jahre alten Rechtsverteidiger. Beide Vereine hätten Matheuzinho in der U20-Copa-Libertadores beobachten lassen.

Der Teenager kam Anfang 2019 aus Londrina zu Flamengo. Er gehört zum Dunstkreis der brasilianischen U20-Nationalmannschaft und steht in Rio noch bis Ende 2023 unter Vertrag.