Schalke 04, News und Gerüchte: S04 wohl mit Interesse an Argentinien-Stürmer, Can wechselt nach Groningen

Mittelstürmer Adolfo Gaich steht angeblich im Fokus von Schalke 04. Verteidiger Görkem Can unterschreibt derweil beim FC Groningen. Alle S04-News.

Schalke 04 reist heute zum Spitzenspiel nach München. Dort empfängt der FC Bayern die Mannschaft von Trainer David Wagner um 18.30 Uhr. Personell gibt es im Vorfeld der Partie gute Nachrichten, denn sowohl Suat Serdar als auch Amine Harit sind wieder fit.

Ein Fragezeichen steht allerdings hinter Benito Raman. Der Torjäger ist nach einem Infekt im Rachen noch immer geschwächt. Ob er in der Allianz Arena auflaufen kann, stand bei der gestrigen Pressekonferenz noch nicht fest.

Am Samstag hat Schalke 04 zudem noch einen Transfer-Abgang zu verzeichnen. Abwehrtalent Görkem Can wechselt zum FC Groningen in die . Derweil berichtet die argentinische Ole von einem S04-Interesse an Adolfo Gaich.

Was ist los auf Schalke? Tut sich im Winter etwas in Sachen Transfers? In diesem Artikel informieren wir Euch an diesem Samstag zu allem Wissenswerten über Schalke 04.

Schalke 04: Abwehrtalent Görkem Can wechselt zum FC Groningen

Innenverteidiger Görkem Can wechselt vom zum niederländischen Erstligisten FC Groningen. Wie der Tabellenzehnte der Eredivisie am Samstagmorgen offiziell bestätigte, unterschreibt, der 19-Jährige einen Vertrag über zweieinhalb Jahre mit Option auf zwei weitere Spielzeiten.

"Mit Görkem ist es uns gelungen, einen sehr talentierten Spieler über einen längeren Zeitraum zu binden, der hier die Möglichkeit haben wird, sich weiterzuentwickeln", freut sich Groningens Technischer Direktor Mark-Jan Fledderus.

In der vergangenen Saison führte Can die U19 der Schalker als Kapitän zur Westdeutschen Meisterschaft und wurde im Anschluss mit einem Profivertrag ausgestattet. In der kam er seitdem allerdings nicht zum Einsatz.

Schalke 04 angeblich mit Interesse an Stürmer Adolfo Gaich

Bundesligist Schalke 04 soll angeblich Interesse an Mittelstürmer Adolfo Gaich von San Lorenzo haben. Das berichtet die renommierte argentinische Sportzeitung Ole.

Dem Bericht zufolge sollen neben S04 auch Villarreal, und zu den Interessenten am 1,90-Meter-Sturmtank gehören. Gaich erzielte in der Superliga in der laufenden Saison vier Treffer in neun Partien.

Weiter schreibt Ole, dass Gaich (ein Länderspiel für ) eine Ausstiegsklausel in Höhe von 15 Millionen Dollar (etwa 13,6 Millionen Euro) in seinem Vertrag integriert hat.

Schalke 04: Suat Serdar und Amine Harit fit für Spiel gegen den FC Bayern

Trainer David Wagner vom Fußball-Bundesligisten Schalke 04 hat seine Profis vor dem Topspiel beim FC Bayern am Samstag zur Motivation mit einer ernüchternden Frage konfrontiert. "Wer von euch hat schon mal gegen Bayern München gewonnen?", habe er beim Training gefragt, berichtete Wagner am Freitag: "Das waren nicht viele."

Damit es mehr werden, will der Trainer "unsere Art des Fußballs" spielen lassen: "Ein Punkt wäre super, zu gewinnen wäre Wahnsinn." Nationalspieler Suat Serdar (nach Wadenprellung) und Amine Harit (nach Oberschenkelproblemen) sind wieder fit, auch Weston McKennie hat nach seiner Schulterverletzung wieder die gesamte Trainingswoche absolviert. "Kein größeres Problem" besteht zudem bei Innenverteidiger Ozan Kabak, der am Mittwoch über Rückenbeschwerden geklagt hatte. Ein Fragezeichen steht hinter Angreifer Benito Raman (geschwächt nach Rachenwegsinfekt).

Sebastian Rudy: "Schalke hat es verpasst, mich als Spieler zu schützen"

Nationalspieler Sebastian Rudy von der TSG Hoffenheim hat seinen früheren Klub Schalke 04 und den damaligen Trainer Domenico Tedesco scharf kritisiert. "Auf Schalke waren plötzlich andere Tugenden von mir gefragt. Man hat versucht, mich zu einem anderen Spieler zu machen", sagte Rudy bei t-online.de. Dabei habe es doch "klar sein" müssen, "dass es zu spät ist, mich mit meinen 29 Jahren umzuformen."

Er habe sich stattdessen gefühlt, als sei er in der für Schalke schwierigen Saison 2018/19 "zum Gesicht der Krise auserkoren worden", so Rudy weiter: "Da hat Schalke es verpasst, mich als Spieler zu schützen."

Nach nur einer Spielzeit war Rudy deshalb zunächst auf Leihbasis zu seinem ehemaligen Klub TSG Hoffenheim zurückgekehrt und gehörte nach einer soliden Hinrunde zuletzt sogar wieder zum Kader der Nationalmannschaft.

FC Schalke 04: Schubert soll angeblich trotz Ablauf der Nübel-Sperre die Nummer eins bleiben

Markus Schubert soll auch nach Ablauf der Sperre von Konkurrent Alexander Nübel offenbar weiter die Nummer eins des FC Schalke 04 sein. Das berichtet die Bild -Zeitung unter Berufung auf eigene Informationen.

Demnach wolle man bei den Königsblauen an Schubert als Stammtorhüter festhalten, sollte sich dieser im Spiel gegen den keinen groben Fehler erlauben.

Der bisherige Stammkeeper Nübel wurde vom DFB-Sportgericht im Dezember nach einem Brutalo-Foul an Frankfurts Mijat Gacinovic für vier Spiele gesperrt. Eine Woche nach dem Spiel der Knappen in München wäre Nübel zwar wieder spielberechtigt, allerdings hat sein ablösefreier Wechsel im Sommer zum deutschen Rekordmeister, der in der Winterpause publik gemacht wurde, die Situation auf Schalke offenbar zu Schuberts Gunsten verändert.

Vor Transfer zu Schalke: Todibo sprach mit Harit und Rakitic

Jean-Clair Todibo hat verraten, welche Spieler ihn von einem vorübergehenden Wechsel vom FC Barcelona zum FC Schalke 04 überzeugt haben. Außerdem sprach der 20-Jährige über das Training mit Superstar Lionel Messi.

"Ich habe viel gelernt, ihm auch ein paar Bälle geklaut", sagte Todibo der Bild über die Einheiten mit dem Argentinier: "Aber gegen Messi wird vorsichtig verteidigt, keiner will ihn verletzen."

Todibo ist bis zum Saisonende an Schalke ausgeliehen. Anschließend könnte er von den Königsblauen für 25 Millionen Euro Ablöse fest verpflichtet werden.

Überzeugt von dem Schritt zu S04 haben ihn dabei vor allem zwei Spieler: "Ich habe mit Amine Harit telefoniert. Wie sehr er von Schalke schwärmt, hat mich beeinflusst. In Barcelona informierte ich mich bei Ivan Rakitic über Königsblau."