Schalke 04, News und Gerüchte: David Wagner entlassen, Torwarttausch mit Eintracht Frankfurt steht wohl bevor - alle Infos zu S04 heute

Nach der 1:3-Niederlage gegen Werder Bremen trennt sich Schalke 04 von Trainer David Wagner. Die S04-News am Sonntag.

Der steckt schon am zweiten Spieltag der tief in der Krise: Nach der 1:3-Niederlage am Samstagabend gegem Werder Bremen muss Trainer David Wagner in Gelsenkirchen seine Koffer packen. Für einen Fan hat das finanzielle Folgen.

So kündigte der YouTuber GamerBrother an, 1000 Euro an eine gemeinnützige Stiftung in Bremen zu spenden, sollten Werder mit einem Sieg für die Entlassung von Wagner sorgen. SVW-Stürmer Niclas Füllkrug versprach dem Fan dabei Tore und hielt sein Versprechen.

Ozan Kabak fiel derweil vor allem mit Unsportlichkeiten auf. So sorgte der Innenverteidiger mit einer Spuckattacke auf Ludwig Augustinsson für einen Eklat, erhielt jedoch Rückendeckung von seinem Ex-Coach,

Auf dem Transfermarkt könnte es hingegen für die Schalker voran gehen. So steht offenbar ein Torwart-Tausch mit bevor.

Schalke 04 entlässt Trainer David Wagner

Nach dem 18. Spiel in Folge ohne Sieg hat Bundesligist Schalke 04 die Konsequenzen gezogen und sich von Trainer David Wagner getrennt. Am Morgen nach der 1:3-Heimpleite gegen gaben die Königsblauen den Rauswurf des 48-Jährigen nach knapp 15 Monaten als Chefcoach bekannt. Nach dem schlechtesten Saisonstart eines Klubs in der Bundesligageschichte liegen die Gelsenkirchener mit 1:11 Toren und null Punkten auf dem letzten Platz.

"Wir alle hatten gehofft, dass wir die sportliche Wende zusammen mit David Wagner schaffen können. Leider haben die ersten beiden Spieltage der neuen Saison nicht die dafür notwendigen Leistungen und Resultate erbracht", sagte Sportvorstand Jochen Schneider. "Wir haben uns daher dazu entschlossen, den Weg des personellen Neuanfangs zu gehen. Diese Entscheidung ist uns trotz der enttäuschenden Ergebnisse alles andere als leichtgefallen."

Wagner hatte nach der erneuten Niederlage noch gesagt: "Ich glaube, dass ich Teil der Lösung sein kann." Allerdings gab er auch zu: "Ich bin der Hauptverantwortliche. Ich kenne die Mechanismen." Sportvorstand Jochen Schneider, der nach dem 0:8-Debakel vor einer Woche bei Bayern München eine "deutliche Leistungssteigerung" gefordert hatte, schwieg nach dem Spiel am Samstagabend zunächst.

Der Manager hatte an seinem Wunschtrainer Wagner trotz des beispiellosen Absturzes in der Rückrunde der vergangenen Saison gegen große Widerstände im Klub in der Sommerpause festgehalten.

Schalke 04: Kommt Frederik Rönnow im Tausch für Markus Schubert aus Frankfurt?

Zwischen Schalke 04 und Eintracht Frankfurt bahnt sich offenbar ein Torwart-Tausch an. Wie die Sport Bild berichtet, könnte Frederik Rönnow aus der Main-Metropole nach Gelsenkirchen kommen. Markus Schubert soll im Gegenzug die Hessen verstärken.

Nach dem Abgang von Alexander Nübel zum FC Bayern ist Rückkehrer Ralf Fährmann bei den Schalkern derzeit die klare Nummer eins, während Schubert nicht über eine Reservistenrolle hinauskommt. Mit dem Tausch könnte der Konkurrenzkampf im Tor noch einmal neu entfacht werden.

Ein Hindernis könnte dabei jedoch noch die Trainer-Frage bei den Knappen darstellen. So muss S04 nach der Entlassung von David Wagner einen geeigneten Nachfolger finden, weshalb der mögliche Transfer derzeit nicht die höchste Priorität genießt.

Nach Spendenversprechen von Schalke-Fan: Werders Niclas Füllkrug hält Wort

Am Dienstag hatte FIFA-YouTuber GamerBrother mit einer Spendenankündigung für Aufsehen gesorgt. Auf Twitter versprach der bekennende Schalke-Fan, 1000 Euro an eine gemeinnützige Stiftung in Bremen zu spenden, sollten die Bremer gegen S04 gewinnen und damit für die Entlassung von Trainer David Wagner sorgen.

Dass er seinen Worten nun Taten folgen lassen muss, hat GamerBrother vor allem Dreifach-Torschütze Niclas Füllkrug zu verdanken. Ein veröffentlichter Chatverlauf zeigt dabei, dass der Bremer bereits vor dem Spiel dem S04-Fan Tore versprochen hatte.

Schalke 04 - Ozan Kabak sorgt mit Spuckattacke für Eklat

Ozan Kabak (20) von Schalke 04 hat bei der 1:3-Niederlage gegen Werder Bremen mit einer Spuckattacke gegen Ludwig Augustinsson (26) für einen Eklat gesorgt. Der SVW-Verteidiger übte anschließend scharfe Kritik. Ex-Schalke-Trainer David Wagner stellte sich hingegen hinter seinen Abwehrmann.

"Ich habe es nicht gemerkt, aber das ist nicht Fairplay", sagte Augustinsson am Sky-Mikrofon, nachdem er die Szene vorgelegt bekommen hatte: "Aber er hat am Ende seine Rote Karte bekommen und wir haben gewonnen".

Kabak sah die Ampelkarte allerdings nicht aufgrund seiner Ekel-Aktion. Der Türke flog kurz vor Schluss nach einem taktischen Foulspiel (84.). Gelb hatte er für das Foul gesehen, das zum Elfmeter für Werder Bremen und zum 0:3 aus Schalker Sicht geführt hatte.

Was war passiert? Nach einem harten Zweikampf spuckte Kabak in Richtung des am Boden abrollenden Augustinsson. "Das ist nicht schön. Das hat nichts mit Fußball zu tun", fügte Augustinsson auf Nachfrage an. Schiedsrichter Markus Schmidt konnte die Szene nicht sehen, weshalb Kabak (vorerst) davonkam.

Schalkes mittlerweile entlassener Trainer David Wagner stellte sich anschließend hinter den Abwehrmann: "Das sieht unschön aus. Zu 100 Prozent war es aber keine Absicht. Ich kenne seinen Charakter. Ich werde nachher natürlich mit ihm sprechen."

S04: Vater von Ex-Schalke-Star Max Meyer verklagt Marcel Reif auf Schmerzensgeld

Das Protz-Video von Max Meyers Vater aus dem vergangenen Mai sorgt nachträglich indirekt für eine juristische Auseinandersetzung. Weil Kommentator Marcel Reif den Vater des ehemaligen Schalke-Mittelfeldspielers im Nachgang öffentlich kritisierte, verklagt dieser den 70-Jährigen wegen "ehrverletzenden Äußerungen" auf mindestens 70.000 Euro Schmerzensgeld. Das berichtet FOCUS-Online.

Ausgangspunkt für den Zwist ist ein Video, in dem Hans-Joachim Meyer mit einem Lamborghini durch Gelsenkirchen fährt und dabei tönt: "Besser geht nicht, Männer! Besser geht nicht! Durch die verbotene Stadt Gelsenkirchen ab zum Steuerberater. Schön mit dem bezahlten Lambo vom Pleiteklub. Herrlich!"

Jenes Video hatte Reif später in seiner Sendung "Reif ist Live" bei bild.de kommentiert mit: "Wieviel Hirn muss da im Spiel sein?" Der Clip von Meyer senior sei zum "dramatischen Fremdschämen" und angesprochen auf dessen Beruf als Polizist sagte Reif: "Von dem möchte ich ungern beschützt werden." Max Meyer tue ihm leid, so der langjährige Sky-Reporter.

Äußerungen, die nun auch ein Nachspiel haben, weil sich Meyers Anwälte nach eigenen Angaben nicht mit Reif außergerichtlich einigen konnten. Auf ihr Angebot sei keine Reaktion erfolgt, so Dirk Giesen und Burkhard Benecken: "Leider scheint der Moderator Reif eine Persönlichkeit zu sein, die liebend gern austeilt, aber überhaupt nicht einstecken kann."



Der frühere Schalke-Profi Max Meyer, einst im Unfrieden von den Königsblauen geschieden, hatte sich klar und deutlich vom Protz-Video seines Vaters distanziert. "Ich bin zutiefst schockiert über dieses Video", schrieb der Mittelfeldspieler vom englischen Erstligisten Crystal Palace auf Instagram: "Das passt nicht in meine Welt, das passt nicht in diese Zeit, das passt in gar keine Zeit."

Vater Hans-Joachim erklärte das Video kurz nach dessen Erscheinen derweil mit einer Wette. "Es war eine Wette und ein Gag unter Kumpels. Als Schalke gegen Gladbach überragend gewonnen hatte, habe ich mich aus dem Fenster gelehnt und gesagt, Schalke wird am Saisonende vor Gladbach und Dortmund sein. Ich habe verloren und musste die Wettschulden einlösen", sagte er der Bild-Zeitung.

"Der Einsatz war, ein Video zu drehen, in dem man sich in einem vorgegebenen Wortlaut über seinen Lieblings-Verein lustig macht. Ich habe das Video in unsere Gruppe gestellt, und dann nahm das Unheil seinen Lauf", so Hans-Joachim Meyer, der sich bei seinem Sohn entschuldigte: "Mehr Mist als ich in dem Moment kann man nicht bauen. Wir vertrauen uns. Dass er jetzt sauer ist, kann man doch absolut nachvollziehen."