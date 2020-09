Schalke 04, News und Gerüchte: Max Meyers Vater verklagt Marcel Reif, David Wagner sieht auch Werder in Problemen - alle Infos zu S04 heute

Vor dem Spiel gegen Werder Bremen herrscht große Unruhe auf Schalke und Max Meyers Vater verklagt Marcel Reif. Die S04-News am Samstag.

Der hat schon am zweiten Spieltag der neuen Saison ein Krisenduell vor der Brust: Am Samstag um 18.30 Uhr empfangen die Königsblauen nach der 0:8-Packung bei Bayern München das ebenfalls miserabel in die neue Saison gestartete .

Die Vorbereitung auf das Werder-Spiel verlief dabei nicht störungsfrei. Die beispiellose Negativserie der letzten Monate sorgt für große Unruhe und vor allem Sportvorstand Jochen Schneider muss immer wieder Fragen zur Zukunft seines umstrittenen Cheftrainers David Wagner beantworten.

Außerdem wurde ein S04-Profi unter der Woche positiv auf das Coronavirus getestet und Sebastian Rudy soll im Fokus seines Ex-Klubs stehen.

Neues gibt es auch von Max Meyers Vater: Sein Protzvideo von Ende Mai führt nun indirekt zu einer Klage gegen Marcel Reif.

Schalke 04, News und Gerüchte zum Bundesligisten - alle Informationen zu S04 an diesem Samstag.

S04: Vater von Ex-Schalke-Star Max Meyer verklagt Marcel Reif auf Schmerzensgeld

Das Protz-Video von Max Meyers Vater aus dem vergangenen Mai sorgt nachträglich indirekt für eine juristische Auseinandersetzung. Weil Kommentator Marcel Reif den Vater des ehemaligen Schalke-Mittelfeldspielers im Nachgang öffentlich kritisierte, verklagt dieser den 70-Jährigen wegen "ehrverletzenden Äußerungen" auf mindestens 70.000 Euro Schmerzensgeld. Das berichtet FOCUS-Online.

Ausgangspunkt für den Zwist ist ein Video, in dem Hans-Joachim Meyer mit einem Lamborghini durch Gelsenkirchen fährt und dabei tönt: "Besser geht nicht, Männer! Besser geht nicht! Durch die verbotene Stadt Gelsenkirchen ab zum Steuerberater. Schön mit dem bezahlten Lambo vom Pleiteklub. Herrlich!"

Jenes Video hatte Reif später in seiner Sendung "Reif ist Live" bei bild.de kommentiert mit: "Wieviel Hirn muss da im Spiel sein?" Der Clip von Meyer senior sei zum "dramatischen Fremdschämen" und angesprochen auf dessen Beruf als Polizist sagte Reif: "Von dem möchte ich ungern beschützt werden." Max Meyer tue ihm leid, so der langjährige Sky-Reporter.

Äußerungen, die nun auch ein Nachspiel haben, weil sich Meyers Anwälte nach eigenen Angaben nicht mit Reif außergerichtlich einigen konnten. Auf ihr Angebot sei keine Reaktion erfolgt, so Dirk Giesen und Burkhard Benecken: "Leider scheint der Moderator Reif eine Persönlichkeit zu sein, die liebend gern austeilt, aber überhaupt nicht einstecken kann."

Der frühere Schalke-Profi Max Meyer, einst im Unfrieden von den Königsblauen geschieden, hatte sich klar und deutlich vom Protz-Video seines Vaters distanziert. "Ich bin zutiefst schockiert über dieses Video", schrieb der Mittelfeldspieler vom englischen Erstligisten Crystal Palace auf Instagram: "Das passt nicht in meine Welt, das passt nicht in diese Zeit, das passt in gar keine Zeit."

Vater Hans-Joachim erklärte das Video kurz nach dessen Erscheinen derweil mit einer Wette. "Es war eine Wette und ein Gag unter Kumpels. Als Schalke gegen Gladbach überragend gewonnen hatte, habe ich mich aus dem Fenster gelehnt und gesagt, Schalke wird am Saisonende vor Gladbach und Dortmund sein. Ich habe verloren und musste die Wettschulden einlösen", sagte er der Bild-Zeitung.

"Der Einsatz war, ein Video zu drehen, in dem man sich in einem vorgegebenen Wortlaut über seinen Lieblings-Verein lustig macht. Ich habe das Video in unsere Gruppe gestellt, und dann nahm das Unheil seinen Lauf", so Hans-Joachim Meyer, der sich bei seinem Sohn entschuldigte: "Mehr Mist als ich in dem Moment kann man nicht bauen. Wir vertrauen uns. Dass er jetzt sauer ist, kann man doch absolut nachvollziehen."

Schalke-Trainer David Wagner: "Werder hat auch Schwierigkeiten"

FC Schalke: Reschke, Tönnies, Rangnick - Schneiders Probleme mit den Schattenmännern

Das Schicksal von Schalke-Sportvorstand Jochen Schneider könnte an das von Trainer David Wagner gebunden sein. Der 50-Jährige hat einen schweren Stand.

Schalke 04 vs. Werder Bremen: Alles zur Übertragung in TV und LIVE-STREAM

Der 2. Spieltag der bringt bereits das erste brisante Duell mit sich. Die beiden Fehlstarter FC Schalke 04 und Werder Bremen treffen am Samstagabend im Topspiel aufeinander - Anpfiff in der Veltins-Arena ist um 18.30 Uhr.

Schalke: S04-Profi mit positivem Coronatest

Ein namentlich nicht genannter Spieler des Fußball-Bundesligisten Schalke 04 ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie der Klub mitteilte, sei der betroffene Profi seit Bekanntwerden des Ergebnisses in häuslicher Quarantäne, alle weiteren Tests der Mannschaft seien negativ ausgefallen.

Die Austragung der Partie am Samstag gegen Werder Bremen ist nach Auskunft von Trainer David Wagner jedoch nicht gefährdet.

Nach erneuter Testung: Keine weiteren Covid-19-Fälle festgestellt. Das Bundesliga-Heimspiel gegen @werderbremen kann wie geplant absolviert werden.



Der betroffene Profi sei bei dem vorangegangenen Test am Dienstag noch negativ getestet worden, das positive Ergebnis kam nun nach der erneuten Testreihe am Donnerstag zutage.

Schalke 04 gegen Werder Bremen findet ohne Zuschauer statt

Wegen der Entwicklung der Corona-Fallzahlen in Gelsenkirchen findet das Spiel zwischen den Bundesligisten Schalke 04 und Werder Bremen am Samstag (18.30 Uhr) entgegen der ursprünglichen Planungen ohne Zuschauer statt. Das gaben die Gelsenkirchener am frühen Morgen bekannt.

Da die Sieben-Tage-Inzidenz am Samstag bei über 35 Fällen lag, mussten die Behörden reagieren und die Zulassung von Fans untersagen. Am Freitagmorgen hatte der Wert noch bei 33,4 gelegen.

Laut Beschluss der Bundesländer dürfen 20 Prozent der Kapazität, auf Schalke also 12.454 Besucher, ins Stadion, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz unter 35 liegt.

Es war offen, ob der Klub dieses Kontingent komplett ausschöpfen wollte.

FC Schalke 04: Hoffenheim will wohl Sebastian Rudy zurück

Die TSG Hoffenheim zeigt offenbar Interesse an einer Rückholaktion von Sebastian Rudy. Wie die Bild berichtet, wollen die Kraichgauer den 30-Jährigen von Schalke 04 noch in dieser Transferperiode verpflichten.

Präferiert wird eine Leihe - bereits in der Vorsaison war Rudy an die TSG verliehen. Sollte eine Leihe nicht möglich sein, spekuliert die Bild auch über einen festen Transfer für eine geringe Ablöse.

Hoffenheims neuer Trainer Sebastian Hoeneß soll sich für eine Rückkehr Rudys stark machen. Der Spieler selbst, der bei S04 statt im Mittelfeld hinten rechts in der Viererkette aufgeboten wird, kann sich eine Rückkehr demnach gut vorstellen.

