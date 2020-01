Schalke 04, News und Gerüchte: Jean-Clair Todibo am Düsseldorfer Flughafen gesichtet, Benito Raman zeigt sich angriffslustig

Der Transfer von Todibo rückt immer näher. Am Sonntag wurde der Franzose in Düsseldorf von Verantwortlichen vom FC Schalke 04 empfangen.

Die Winterpause neigt sich dem Ende entgegen. Am Freitagabend geht es für die Schalker zum Rückrundenauftakt gegen Gladbach (20.30 Uhr live auf DAZN).

Möglicherweise können die Knappen direkt einen weiteren Neuzugang präsentieren. Nach Michael Gregoritsch steht Schalke kurz vor der Verpflichtung von Barcas Todibo. Der Franzose wurde bereits mit Mitarbeitern des Klubs am Sonntag am Flughafen in Düsseldorf gesichtet.

Außerdem: Reschke bezeichnet Wagner als "absoluten Glücksgriff" und Benito Raman zeigt sich angriffslustig.

Was ist los auf Schalke? Tut sich im Winter etwas in Sachen Transfers? In diesem Artikel informieren wir Euch an diesem Montag zu allem Wissenswerten über Schalke 04.

Der Transfer von Barcas Abwehrmann Jean-Clair Todibo befindet sich wohl kurz vor dem Abschluss. Am Sonntag wurde der Franzose gemeinsam mit Mitarbeitern des FC Schalke am Düsseldorfer Flughafen gesichtet, die Bild veröffentlichte ein Video von Todibos Ankunft.

Zuvor hatte sich bereits Sportvorstand Jochen Schneider optimistisch hinsichtlich einer Verpflichtung gezeigt. "Ich bin verhalten optimistisch, dass wir das hinbekommen", sagte Schneider FUNKE Sport.

Demnach soll der 20-Jährige bis Saisonende ausgeliehen werden. Darüber hinaus strebt Schalke offenbar eine Kaufoption an.

Reschke lobt Schalke-Trainer Wagner: "Ein absoluter Glücksgriff"

Nach seinem ersten Halbjahr als Trainer des Bundesligisten Schalke 04 erntet David Wagner viel Lob - auch in der sportlichen Leitung. Wagner sei "ein absoluter Glücksgriff für S04", sagte der Technische Direktor Michael Reschke dem Nachrichtenportal t-online.de.

"Er ist ein Trainer, der ein sehr hohes Fußballwissen hat und eine extrem hohe Fachkompetenz besitzt", führte der 62-Jährige aus: "Er weiß, wie man Menschen führen muss. Das kommt im Verein und bei den Fans sehr gut an." Auch Wagners authentisches Auftreten spreche für ihn: "Er schafft es, durch seine Art nicht nur die Mannschaft sondern das komplette Umfeld zu begeistern."

Schalke steht nach der Hinrunde punktgleich mit auf Platz fünf. Dennoch ist die in dieser Saison bislang kein erklärtes Ziel des Vereins. "Ich beuge mich lieber der Realität und würde mich schon unglaublich freuen, wenn die Mannschaft weiter so Fußball spielt wie in den Wochen vor der Winterpause", sagte Reschke: "Wenn wir im Klub gelassen und ruhig bleiben, dann werden wir alle mit dem Saisonergebnis zufrieden sein." Für Schalke beginnt die Rückrunde am Freitag (20.30 Uhr live auf DAZN) gegen .

Schalke-Stürmer Benito Raman: "Ich werd's Euch zeigen!"

Angreifer Benito Raman hat nach anfänglichen Startschwierigkeiten gegen Ende der Hinrunde beim FC Schalke in die Spur gefunden. Beflügelt wurde der Belgier dabei von seinen Kritikern. "Ich schalte in den 'Ich werd's Euch zeigen'-Modus", erklärte Raman im Interview mit dem kicker und fügte an: "Ich will meine Kritiker eines Besseren belehren."

Zu Beginn wurde Raman aufgrund ausbleibender Tore kritisiert. Am 12. Spieltag erzielte er gegen sein erstes Tor in Königsblau. Es folgte je ein Treffer in den darauffolgenden drei Bundesligaspielen.

Christian Heidel kritisiert Transferstrategie des : "Ob das immer statutengerecht ist, interessiert niemanden"

Christian Heidel, ehemaliger Manager des FC Schalke 04 und vom 1. FSV , hat gegenüber dem kicker die Transferstrategie des FC Bayern München kritisiert. Laut Heidel wolle der FCB seine Ausgaben auf dem deutschen Markt so gering wie möglich halten.

"Die Bayern fahren inzwischen leider die Politik, auf dem deutschen Markt nichts mehr oder kaum was zahlen zu wollen, und sichern sich Top-Bundesligaspieler sehr früh, um sie dann ablösefrei zu übernehmen. Ob das immer statutengerecht ist, interessiert niemanden", sagte Heidel, von 2016 bis Anfang 2019 bei S04 im Amt. "Die dicke Kohle fließt, wie zum Beispiel bei Hernandez, ins Ausland."

Der FCB schnappte sich in letzter Zeit bekanntlich mit Leon Goretzka und nun mit Alexander Nübel zwei Schalke-Profis ablösefrei. Vor allem der Wechsel von Goretzka nach München wurde Heidel in seiner Amtszeit angelastet.

"Darüber kann ich wirklich nur lachen. Ich habe alles versucht, und wir hatten trotzdem keine Chance. Ich kann kein Geld drucken", wehrt sich Heidel.

Die Schalker Handlungsmöglichkeiten seien in solchen Fällen enorm eingeschränkt, so der langjähriger Mainzer: "Wo gehen denn die Topspieler wie er oder davor Joel Matip oder Sead Kolasinac hin? Zum , zu Arsenal oder eben zum FC Bayern. Wirtschaftlich ist das eine andere Liga. Da hat Schalke null Chancen, das sieht man jetzt wieder an Alex Nübel."

DFB-Torwarttrainer Köpke erhöht Druck auf Alexander Nübel

Bundestorwarttrainer Andreas Köpke erwartet von Alexander Nübel regelmäßige Einsatzzeiten beim FC Bayern München, ansonsten sei der Noch-Schalker kein Thema für die deutsche Nationalmannschaft .

"Wer nicht spielt, kann nicht zur Nationalmannschaft", stellte der 57-Jährige am Samstag bei Magenta Sport klar: "Das liegt ja auf der Hand."

Nübel wechselt im Sommer ablösefrei nach München und hat dort mit Manuel Neuer einen starken Konkurrenten im Tor. Fraglich ist, wie viel die beiden jeweils spielen werden. Denn während Neuer offenbar nicht auf Einsätze verzichten möchte, berichtete Sport1 am Freitag, dass Nübel Spielminuten vertraglich zugesichert bekommen habe.