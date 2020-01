Schalke 04, News und Gerüchte: Vier S04-Stars fehlen im Training, Oczipka warnt vor dem FC Bayern

Vor dem Spiel beim FC Bayern plagen Schalke 04 Verletzungssorgen. Amine Harit, Suat Serdar, Markus Schubert und Benito Raman fehlten im Training.

Am Wochenende reist der nach München, um sich mit dem FC Bayern zu messen. In der Hinrunde kassierten die Knappen nach drei Treffern von Robert Lewandowski eine bittere 0:3-Pleite. Nicht zuletzt deshalb warnt Bastian Oczipka auch heute vor dem Rekordmeister.

Personell könnte Amine Harit in München wieder zurück in die Startelf rücken. Sicher ist seine Aufstellung allerdings noch längst nicht, denn auch am Dienstag trainierte der Spielmacher noch nicht wieder mit der Mannschaft. Gleiches gilt für Benito Raman (Infekt), Suat Serdar (Wadenprellung) und Markus Schubert.

Schalkes Bastian Oczipka warnt vor dem FC Bayern: "Die beste Mannschaft in "

Schalke 04 reist trotz zuletzt starker Auftritte mit Respekt zum Auswärtsspiel beim FC Bayern. Am Dienstag warnte Bastian Oczipka vor dem Rekordmeister.

"Der FC Bayern ist für mich die beste Mannschaft in Deutschland, auch wenn sie im Moment nicht Erster sind", erklärte der Defensivmann, der am Sonntag seinen Vertrag bis 2023 verlängert hatte. "Wir brauchen am Samstag eine Top-Leistung und werden mit viel Selbstvertrauen auflaufen."

Schalke 04: Benito Raman, Suat Serdar, Amine Harit und Markus Schubert fehlen im Training

Vor dem Auswärtsspiel beim FC Bayern bangt Schalke 04 gleich um mehrere Stammkräfte. Benito Raman (Infekt), Suat Serdar (Wadenprellung), Amine Harit (Oberschenkelprobleme) und Markus Schubert fehlten im Dienstagstraining.

Spielmacher Harit fehlte den Knappen bereits beim 2:0-Sieg gegen . Die drei weiteren angeschlagenen Spieler standen allesamt in der Startelf.

Schalke 04: Nabil Bentaleb wechselt zu

Schalke 04 hat den algerischen Nationalspieler Nabil Bentaleb mit Kaufoption an Newcastle United ausgeliehen . Die Einigung mit dem Premier-League-Klub auf ein Leihgeschäft bis zum Saisonende gab der Bundesligist am Dienstag bekannt.

Bentaleb (25), bei den Königsblauen auch wegen Disziplinlosigkeiten ohne Perspektive, steht auf Schalke noch bis zum 30. Juni 2021 unter Vertrag.

Schalkes Amine Harit nennt Zlatan Ibrahimovic als besten Gegenspieler: "Er kann alles"

Schalkes Amine Harit hat Milan-Superstar Zlatan Ibrahimovic als seinen härtesten Gegenspieler bezeichnet .

Bei Ibra war Harit besonders davon angetan, was für eine Leistung er in seinem Alter bringt. "Mich hat das beeindruckt, vor allem weil er damals schon über 30 Jahre alt war. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie gut er erst mit 25, 26 gewesen sein muss", so der Marokkaner.

Der -Rückkehrer sei "eine große Persönlichkeit, bis heute. Auch jetzt noch mit 38 Jahren bei Milan zu spielen - Respekt!", schloss er.

Schalke 04: Amine Harit verrät besten Mitspieler

Schalkes Amine Harit hat Weltmeister Kylian Mbappe von PSG als besten Mitspieler bezeichnet .

"Er ist schnell, robust, technisch stark, kann gut schießen - er kann alles", schwärmte der 22-Jährige vom schwedischen Top-Stürmer im Exklusiv-Interview mit Goal und SPOX.

Über den PSG-Star Mbappe sagte Harit: "Auch wenn wir beide noch jünger waren, er ist damals schon phänomenal gewesen. Heute ist er für mich einer der vier, fünf besten Spieler der Welt. Es war eine Ehre, mit jemandem wie ihm zusammengespielt zu haben."