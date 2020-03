Schalke 04, News und Gerüchte: Amine Harit mit Reservistenrolle "nicht glücklich", Tim Krul als Nübel-Ersatz im Gespräch

Amine Harit ist nicht zufrieden mit seinem Bankplatz und Tim Krul könnte im Sommer Ex-Kapitän Alexander Nübel beerben. Alle S04-News am Sonntag.

Am 25. Spieltag der musste sich der gegen mit einer Punkteteilung begnügen. 1:1 hieß es am Ende in der VELTINS-Arena.

Während Amine Harit angesichts seines Bankplatzes die Faust in der Tasche ballt, ist Tim Krul ( ) als Ersatz für Alexander Nübel im Gespräch.

Der FC Schalke 04 am Sonntag: In diesem Artikel erfahrt Ihr alles Wissenswerte über S04 heute.

Schalke 04: Amine Harit ist "nicht glücklich"

Mittelfeldstar Amine Harit hat auf Schalke wegen einer Systemumstellung David Wagners seinen Stammplatz verloren. Nach dem 1:1 gegen 1899 Hoffenheim am Samstag deutete der Marokkaner an, dass ihm dies nicht schmeckt: "Wenn ich sagen würde, dass ich glücklich wäre, wäre das nicht wahr."

Im Duell mit der TSG kam Harit als Einwechselspieler eine knappe Viertelstunde zum Einsatz. Trainer Wagner deutete an, dass der junge Offensivspieler bei einer erneuten Umstellung seiner Formation wieder regelmäßig auflaufen werden.

"Er weiß, dass es eine Periode ist. Klar will er spielen, aber er weiß auch, dass es seine Position in diesem System nicht gibt." Wenn Wagner von seinem 3-4-3 abkehrt sei Harits Name der Erste "der wieder auf dem Aufstellungsbogen steht".

Bericht: Schalke 04 will Tim Krul als Nübel-Vertreter von Norwich City holen

Bundesligist Schalke 04 plant für den Sommer offenbar einen Transfer des niederländischen Nationaltorhüters Tim Krul. Wie die englische Boulevardzeitung The Sun berichtet, soll der 28-Jährige von Norwich City bei den Königsblauen nach dem Abgang von Alexander Nübel zu Bayern München die neue Nummer eins werden.

Krul, der seit 2018 im Tor der Canaries steht, kämpft mit Norwich aktuell um den Klassenerhalt in der Premier League. Die Sun schreibt, dass der Klub im Falle eines Abstiegs dem Verkauf seines 1,93 Meter großen Schlussmanns offen gegenüber stehe. Kruls Vertrag in Norwich läuft noch bis 2022.

FC Schalke 04: Fans kritisieren DFB und zitieren Clemens Tönnies

Ohne Fadenkreuz und direkte Schmähungen gegen Hoffenheims Mäzen Dietmar Hopp haben die Fans des Bundesligisten Schalke 04 beim Spiel gegen die TSG auf die Vorkommnisse vor einer Woche reagiert.

Kurz nach dem Anpfiff entrollten sie in der Nordkurve Transparente mit der Aufschrift: "Wir entschuldigen uns bei allen Huren, sie mit Herrn Hopp in Verbindung gebracht zu haben." Wegen "Hurensohn"-Beschimpfungen gegen den Milliardär waren am vergangenen Wochenende mehrere Spiele unterbrochen worden.

Zudem skandierten die Fans "Fußball-Mafia DFB" und "Ihr macht unseren Sport kaputt". Schiedsrichter Sven Jablonski sah keinen Anlass für eine Unterbrechung. Auch auf ein Banner auf der Gegengeraden, das den rassistischen Ausspruch des Schalker Aufsichtsratschef Clemens Tönnies zitierte, reagierte der Unparteiische nicht. "CT: Dann werden die Afrikaner aufhören, Bäume zu fällen, und sie hören auf, wenn's dunkel wird, Kinder zu produzieren. S04: Wir akzeptieren keinerlei Bagatellisierung", hieß es.

Schalke-Sportvorstand Jochen Schneider lobt Jean-Clair Todibo: "Unglaublich positive Ausstrahlung"

Schalke-Boss Jochen Schneider hat in höchsten Tönen von Winterneuzugang Jean-Clair Todibo geschwärmt. "Jean-Clair hat Zeit gebraucht, um sich zu akklimatisieren. Nun kommt er immer mehr und besser an", erklärte der 49-Jährige im Gespräch mit der Bild.

Besonders vom Auftreten des jungen Franzosen ist der Sportvorstand der Königsblauen angetan. "Mit seiner unglaublich positiven Ausstrahlung mögen ihn alle", ergänzte Schneider.

Aktuell ist der 20-Jährige bis kommenden Sommer vom an die Knappen ausgeliehen. Allerdings besitzt Schalke am Ende der Saison eine Kaufoption in Höhe von 25 Millionen Euro.

FC Schalke 04: Die nächsten Bundesligaspiele im Überblick