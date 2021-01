Schalke 04, News und Gerüchte: Konter für AfD-Politiker, Max hofft auf Rückkehr in die Bundesliga - alle Infos zu S04 heute

Schalke 04 ist Tabellenletzter, Manuel Neuer hat die Hoffnung für seinen Ex-Klub aber nicht aufgegeben. Indes kommt William per Leihe. Alle S04-News.

Bundesligist am Dienstag. Hier gibt es die wichtigsten News, Informationen und Gerüchte zu S04 vom Tage.



Schalke 04, alles Wissenswerte: In separaten Artikeln könnt Ihr Euch über alles informieren, was in den vergangenen Tagen passiert ist.

FC Schalke 04 kontert AfD-Politiker Brandner: "Werden nie auf Ihr Niveau absteigen"

Der FC Schalke 04 hat mit deutlichen Worten auf einen Post von AFD-Politiker Stephan Brandner in den sozialen Medien reagiert. Dieser hatte einen Tweet der Königsblauen polemisch kommentiert, der sich gegen Rassismus, Ausgrenzung und Diskriminierung richtete.

"Steht gemeinsam mit uns auf für ein buntes, tolerantes Schalke", postete S04, ergänzt durch eine Regenbogenflagge und ein Video, in dem sich Spieler, Vereinsmitarbeiter und Fans zum Thema äußerten. Brandner kommentierte den Beitrag mit den Worten: "S04 setzt Zeichen: Nicht nur in der Tabelle!"

Der Konter der Königsblauen ließ nicht lange auf sich warten!

FC Schalke 04: Ex-Spieler Philipp Max hofft auf Rückkehr

Nationalspieler Philipp Max von der hat sich in einem Interview mit Sport1 zu einer möglichen Rückkehr in die geäußert und verraten, dass er gerne eines Tages wieder für Schalke 04 auflaufen würde.

"Irgendwann möchte ich zurück in der Bundesliga sein und meine Karriere dort ausklingen lassen. Nochmal für Schalke aufzulaufen, ist ein sehr großer Wunsch von mir", so Max. Der Linksverteidiger, der im Sommer vom in die gewechselt war, zählt dort zum Stammpersonal und stieg seither auch zum Nationalspieler auf.

Für die PSV spielte Max bisher 25-mal, dabei gelangen ihm sechs Tore und acht Assists. Bis ins Jahr 2014 kickte der heute 27-Jährige für Schalke 04.

FC Schalke 04 wohl vor lukrativem Sponsorendeal

Der stark abstiegsbedrohte Bundesligist Schalke 04 könnte zumindest finanziell wieder einen Erfolg landen. Nach einem Bericht der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung wird der Tabellenletzte den Sponsorenvertrag mit Personaldienstleister Stölting langfristig verlängern und ausweiten.

Nach Informationen der WAZ ergibt sich dadurch eine "Soforthilfe" für die angeschlagenen Königsblauen von drei Millionen Euro. Das Geld soll "ohne weitere Bedingungen" fließen, der Vertrag gelte auch für die 2. Bundesliga.

FC Schalke 04 leiht William vom aus

Der FC Schalke 04 leiht Rechtsverteidiger William bis Saisonende von Bundesliga-Konkurrent VfL Wolfsburg aus. Das gaben beide Vereine am Montagnachmittag offiziell bekannt.

🗣️ Rechtsverteidiger #William über seinen Wechsel zu den Königsblauen 📺



Das komplette Interview gibt's auf Schalke TV ⤵️ #S04 | 🔵⚪️ | #BemvindoWilliam — FC Schalke 04 (@s04) January 25, 2021

Ob im Sommer eine Kaufoption besteht, wurde nicht kommuniziert. "Durch die Verpflichtung von William schließen wir die offene Planstelle auf der Position des rechten Verteidigers. Unser Trainer Christian Gross verfügt mit ihm und Timo Becker nun über zwei ganz unterschiedliche Typen, die diese Position je nach Bedarf ausfüllen können“, wird Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider zitiert.

William hatte sich im Februar 2020 einen Kreuzbandriss zugezogen und konnte sich in der Hinrunde dieser Saison nicht zurück in die Startelf des VfL spielen. Bis dato kam der 25-jährige Brasilianer in 2020/21 erst auf zwei Kurzeinsätze in der Bundesliga. Sein Debüt für Schalke könnte er schon am Samstag (15:30 Uhr im LIVE-TICKER ) im Spiel bei feiern.

Schalke 04: Manuel Neuer macht Ex-Klub im Abstiegskampf Mut

Am Sonntag gewann Welttorhüter Manuel Neuer mit dem mit 4:0 beim FC Schalke 04, sein Ex-Verein hängt in der Bundesliga damit weiterhin auf dem letzten Tabellenplatz fest. Neuer macht den Knappen dennoch Mut.

"Es waren gute Akzente zu sehen", wird der 34-Jährige von Reviersport zitiert. Neuer, der bei S04 ausgebildet wurde und auf Schalke zum Nationalkeeper reifte, führte aus: "Den Schalkern fehlt einfach ein richtiger Erfolgsmoment. Gegen eine Mannschaft wie uns wird es echt schwierig. Aber wenn sie gegen Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte zwei- oder dreimal hintereinander gewinnen, kann sich das Blatt noch wenden. Es wird schwierig für Schalke. Aber ich drücke alle Daumen."

Neuer war 2011 für 30 Millionen Euro von Schalke zu Bayern gewechselt. Die Königsblauen haben nach 18 Spieltagen erst sieben Punkte auf dem Konto, der Rückstand auf den Relegationsplatz beträgt acht Zähler.

Schalke - Ex-Berater von Todibo schießt gegen früheren S04-Profi: "Er dachte, er wäre schon ein Superstar"

Der aktuell vom FC Barcelona an Benfica Lissabon ausgeliehene Innenverteidiger Jean-Clair Todibo (21) hat seitens seines ehemaligen Beraters Bruno Satin Kritik einstecken müssen. Der Ex-Agent des 21-Jährigen sprach in einem Interview mit Calciotoday über den Franzosen und erklärte, warum der einstige Bundesligaprofi bisher nicht den von ihm erwarteten Durchbruch geschafft hat.

"Wir sind froh, dass wir es erreicht haben, ihn nach Barcelona zu bringen. Mittlerweile interessieren mich seine Angelegenheiten aber nicht mehr", so Satin über den Mann, der im Jahr 2019 zu Barca kam, dort aber noch keinen bleibenden Eindruck hinterlassen hat.

"Er hat einen etwas schwierigen Charakter, er hat einfach nicht auf den Rat von Abidal (Barcelonas Ex-Sportdirektor, Anm. d. Red.) gehört. Man hat an ihn geglaubt, aber er dachte einfach, er wäre schon ein Superstar", sagte Satin über Todibos Zeit in Katalonien weiter. Demnach habe der Verteidiger zwar "großartige Qualitäten", ihm fehle allerdings das Menschliche.

FC Schalke: Die Top-Torschützen von S04

Spieler Position Tore Matthew Hoppe Angriff 5 Mark Uth Mittelfeld / Angriff 2 Benito Raman Mittelfeld / Angriff 2 Amine Harit Mittelfeld 1 Goncalo Paciencia Angriff 1

S04: Ex-Schalker Reginiussen wechselt zum

Von Januar 2010 bis Sommer 2011 stand Tore Reginiussen beim FC Schalke 04 unter Vertrag, nun kehrt der Norweger nach zurück: Von BK wechselt der 34-jährige Innenverteidiger zum Zweitligisten FC St. Pauli, hat bei den Hamburgern einen Vertrag bis Ende Juni plus Option auf eine Verlängerung um ein Jahr unterschrieben.

Tore #Reginiussen wird künftig mit der Rückennummer 2️⃣4️⃣ für die Boys in Brown auflaufen.



Herzlich Willkommen am Millerntor, Tore! 🤎🤍



Alle Infos und Stimmen. ⤵️ — FC St. Pauli (@fcstpauli) January 25, 2021

Reginiussen war im Januar 2010 von Tromsö IL zu Schalke gekommen, absolvierte für die Königsblauen allerdings nur ein einziges Pflichtspiel. Zweimal war er verliehen worden (an Lecce und Tromsö), ehe er zur Saison 2011/12 für 400.000 Euro zu Odense BK nach wechselte.

