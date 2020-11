Schalke 04: Drei Abteilungsleiter müssen wohl gehen, Rangnick spricht über Wünsche für nächste Aufgabe - alle News und Gerüchte zu S04

Bei Schalke 04 kommt es offenbar zu weiteren Änderungen. So sollen wohl drei langjährige Abteilungsleiter die Knappen verlassen. Alle News zu S04.

Am 21. November hat der erneut die Chance, seine Negativserie von 23 -Spielen ohne Sieg zu beenden. Dann wartet nämlich das Duell mit dem .

Cheftrainer Manuel Baum nutzt die Länderspielpause derweil, um mehreren Regionalliga-Spielern eine Chance zu geben. Zudem verteidigt der 41-Jährige sein Team gegen die anhaltende Kritik.

Auf der Geschäftsstelle könnte es derweil zu weiteren Änderungen kommen. So müssen offenbar drei langjährige Abteilungsleiter ihren Hut nehmen.

Außerdem hat der frühere Schalker Donis Avdijaj einen neuen Klub gefunden. Und: Ralf Rangnick spricht über seine Anforderungen für seine nächste Aufgabe.

Ex-Schalke-Trainer Ralf Rangnick: Das erwarte ich von meiner nächsten Aufgabe

Der ehemalige Schalke-Trainer Ralf Rangnick hat über seine Anforderungen an seine nächste Aufgabe gesprochen. Bis Juni war der 62-Jährige als Head of Sport and Development für den Red-Bull-Konzern zuständig. Seitdem befindet sich Rangnick auf Jobsuche und wurde dabei nach der Entlassung von David Wagner auch als Schalke-Trainer ins Gespräch gebracht.

"Ich bin seit acht Wochen frei. Wenn ich jetzt sagen würde, Schalke interessiert mich überhaupt nicht, würde ich lügen", sagte der Fußballlehrer, der bereits zwischen 2004 und 2005 sowie im Jahr 2011 die Knappen trainierte, im September bei Sky 90 . Kurz darauf übernahm jedoch Manuel Baum das Ruder bei den Königsblauen.

Im Sport1-Doppelpass sprach Rangnick nun über seine Wünsche für seinen nächsten Posten: "Ich glaube, dass speziell die letzten 14 Jahre bei Hoffenheim und RB gezeigt haben, dass ich eigentlich immer dann am meisten Spaß hatte und bewirken konnte - das eine hängt mit dem anderen zusammen - wenn ich mehr sein konnte als entweder nur Trainer oder nur Sportdirektor."

Er führte aus: "Wenn man Dinge wirklich entwickeln und auf den Weg bringen konnte, dann ist am Ende am meisten dabei herausgekommen." Sowohl in Hoffenheim als auch in Leipzig ebnete Rangnick den Weg in die Bundesliga und war dabei mit weitreichenden Kompetenzen ausgestattet.

Ähnliches wäre auch im Ausland möglich. "Es kommt ja immer darauf an, was ein jeweiliger Verein gerade sucht und braucht", erklärte Rangnick, der im Sommer kurz vor einem Engagement beim gestanden war. So wären für den Schwaben verschiedene Posten reizvoll: "Sportdirektor, Trainer oder beides".

FC Schalke 04 - News: Wird die S04-Geschäftsstelle "ent-Schalkert"?

Der FC Schalke 04 will offenbar drei langjährige Abteilungsleiter auf der Geschäftsstelle loswerden. Das berichtet die Bild -Zeitung am Freitagabend. Bei den Mitarbeitern, die die Vorstände Alexander Jobst, Jochen Schneider und Christina Rühl-Hamers aussortieren wollen, handele es sich demnach um Volker Spätgens (Leiter Sponsoring, seit 21 Jahren im Klub), Mirko Hellweg (Leiter Merchandising, seit 18 Jahren im Klub) und Sebastian Pantförder (Leiter Tradition, seit 15 Jahren im Klub).

Ihnen sei im Beisein eines Vereinsanwalts eine Degradierung oder eine Vertragsauflösung zuzüglich einer Abfindung angeboten worden. Eine Bestätigung der Vorkommnisse seitens der Königsblauen stand zunächst noch aus.

Nach Angaben der Bild sehen sich Kritiker des Vorstandes in ihrer Annahme bestätigt, dass besonders Marketingvorstand Jobst die Geschäftsstelle weiter "ent-Schalkern" und Ja-Sager befördern wolle. Befürworter des Vorstandes hielten dem entgegen, dass einige langjährige Mitarbeiter "Loyalitäts-Defizite" gehabt hätten und Schalke mit diesen keine Zukunft habe.

FC Schalke 04: Vier Regionalliga-Spieler im Profitraining

Schalke 04 nutzt die Länderspielpause, um vier Spielern aus der Regionalliga-Mannschaft die Chance zu geben, sich bei den Profis zu beweisen. Während der Abwesenheit von sieben Nationalspielern befördert Trainer Manuel Baum Leo Scienza, Jan-Luca Schuler, Brooklyn Ezeh und Florian Flick aus der zweiten Mannschaft der Knappen ins Profitraining.

Der offensive Mittelfeldspieler Scienza wechselte erst im Sommer vom schwedischen Klub Fama BK nach Gelsenkirchen und war in der laufenden Saison in sieben Einsätzen bereits an drei Toren beteiligt. Schuler ist derweil eine Reihe weiter vorne im Angriff anzusiedeln und kam im Sommer von der Reserve des .

Mit Ezeh und Flick testet Baum zudem zwei junge Defensivspieler. Linksverteidiger Ezeh stammt ursprünglich aus der Jugend des und ist unter Trainer Torsten Fröhling in der Regionalliga West gesetzt. Der Ex-Waldhöfer Flick spielt zumeist im defensiven Mittelfeld oder der Abwehrzentrale.

Durch die vorübergehende Beförderung der vier Spieler zu den Profis entsteht für Schalke II kein Nachteil. So steht das nächste Spiel in der Regionalliga gegen die BVB-Reserve erst in der kommenden Woche (Freitag, 14 Uhr) an.

Schalke 04 – Manuel Baum verteidigt sein Team: Keine "schwierige Mannschaft"

Trainer Manuel Baum vom FC Schalke 04 stellt sich vor seine Spieler und wendet sich gegen die Kritik, sein Team sei schwierig zu trainieren. "Woran wird es denn festgemacht, dass es eine 'schwierige' Mannschaft ist? Ich kann, Stand jetzt, gar nicht mitgehen", betonte der 41-Jährige.

Zwar sei sein Team eine heterogene Gruppe, dies sei jedoch nicht zwingend ein Problem. Baum führte aus: "Ich kann nur das widerspiegeln, was ich in den letzten sechs Wochen erlebt habe. In dieser Phase kann ich es nicht stehen lassen, dass meine Mannschaft eine schwierige Mannschaft ist."

Interne Spannungen seien dabei laut dem gebürtigen Landshuter völlig normal und es liege am Trainer, diese richtig zu moderieren. Baum erklärte: "Gott sei Dank sind alle Spieler so eingestellt, dass sie immer spielen wollen. Natürlich ist es auch nicht einfach, wenn gestandene Bundesliga-Profis, die auch schon für ihr Land gespielt haben, dann auf der Bank sitzen."

Ex-Schalker Donis Avdijaj wechselt in die

Donis Avdijaj wechselt zum niederländischen Erstligisten FC Emmen . Das bestätigte der Klub am Donnerstag. Bei den Niederländern unterschrieb der Ex-Schalker einen Vertrag bis Saisonende mit einer Option auf ein weiteres Jahr.

Emmen kann als Tabellenvorletzter der Eredivisie Unterstützung in der Offensive gebrauchen. Avdijajs Vertrag beim schottischen Erstligisten Hearts of Midlothian war im Sommer ausgelaufen. Seitdem war der Stürmer vereinslos.

