Schalke 04: Jobgarantie für Trainer Manuel Baum? Alle News und Gerüchte zu S04 heute

Schalke wartet weiter auf einen Sieg in der Bundesliga, Trainer Manuel Baum muss dennoch wohl nicht um seinen Job fürchten. Alle S04-News heute.

Gegen Augsburg schenkte der in der Nachspielzeit den ersten Sieg der Saison her. Nun wartet am Mittwoch das Heimspiel gegen den (18.30 Uhr im LIVE-TICKER )

Trainer Manuel Baum muss einem Bericht zufolge noch nicht um seinen Job fürchten. Und: Goal zeigt Euch, wie Ihr die Begegnung gegen Freiburg live sehen könnt.

Außerdem: Die Kaufpflicht bei Goncalo Paciencia stellt für S04 eine große finanzielle Belastung dar.

Alle News und Gerüchte zum FC Schalke 04 am heutigen Mittwoch.

Schalke 04: Manuel Baum erhält offenbar Jobgarantie von Jochen Schneider

Obwohl Schalke 04 weiter auf den ersten Saisonsieg wartet und am Ende der -Tabelle steht, droht Trainer Manuel Baum offenbar nicht die Entlassung. Nach Bild -Informationen hat Sportvorstand seinem Coach eine Jobgarantie ausgesprochen.

Nach seiner Einstellung im September hat Baum in neun Spielen erst vier Punkte geholt, die Hauptschuld hierfür sieht Schneider allerdings bei den Spielern. Das Team hält er für gut genug und will der Mannschaft nach den Entlassungen von Domenico Tedesco und David Wagner nicht erneut ein Alibi für ihre Auftritte geben.

Bild: imago images / Witters

Auch die finanzielle Situation würde eine Entlassung erschweren: Wagner werden nach Bild -Infos bis zu dessen Vertragsende im Sommer 2022 monatlich 200.000 Euro überwiesen, Baum würde im Falle eines Rauswurfes im selben Zeitraum immerhin noch 70.000 Euro im Monat bekommen.

Nach dem Last-Minute-Unentschieden gegen Augsburg hat S04 bis zur kurzen Winterpause zwei weitere Chancen zu punkten, am Mittwoch geht es gegen den SC Freiburg. "Sieben Punkte aus den letzten drei Spielen war vorher unser internes Ziel", erklärte Baum auf der Spieltags-PK, "das wollen wir unbedingt schaffen. Der Dreier kommt immer näher."

Schalke 04: Paciencia-Kaufpflicht große finanzielle Belastung

Die finanzielle Situation erschwert es den Schalkern, im Winter auf dem Transfermarkt Verbesserungen am Kader vorzunehmen. Dabei muss der Blick bereits auf den kommenden Sommer gerichtet werden, denn: Dann greift eine Kaufpflicht für Stürmer Goncalo Paciencia.

Die Leihgabe von , die in acht Ligaspielen erst einmal traf und derzeit aufgrund einer Knieverletzung gar nicht zur Verfügung steht, muss nach Saisonende nach SportBild -Infos für stolze zwölf Millionen Euro fest verpflichtet werden. Dies gilt allerdings nur den Fall des Klassenerhaltes bei den Königsblauen.

Ein weiterer von Schneider abgeschlossener Vertrag belastet die Vereinskassen offenbar stärker als vermutet: Werner Leuthard, vor der Saison von Schneider als neuer Fitness-Chef verpflichtet, erhält für seine Dienste offenbar jährlich mehr als eine halbe Million Euro.

FC Schalke 04 vs. SC Freiburg: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, Highlights, TICKER - alle Infos zur Bundesliga-Übertragung heute

Der FC Schalke 04 empfängt den SC Freiburg. Hier erfahrt Ihr, wo die Bundesliga-Partie heute live im TV und im LIVE-STREAM gezeigt wird.

Bild: Imago Images

FC Schalke 04 vs. SC Freiburg: Der Vorbericht zur Bundesliga

Schalke 04 war am Sonntag nah dran am ersten Sieg, doch in letzter Sekunde gelang dem noch der Ausgleich. Am Mittwoch unternehmen die Königsblauen gegen den SC Freiburg den nächsten Anlauf.

Gelsenkirchen/Köln (SID) Trotz 27 Spielen ohne Sieg - Manuel Baum gibt den Berufsoptimisten: "Klar wollen wir das Maximale aus den zwei Spielen holen. Die Chancen sind definitiv da. Ich bin wahnsinnig davon überzeugt", sagte der Coach von Tabellenschlusslicht Schalke 04 vor dem Heimspiel gegen den SC Freiburg (Mittwoch, 18.30 Uhr/Sky).

Man komme immer näher ran, hatte Baum zuvor schon betont, nachdem seinen Schützlingen am Sonntag in letzter Sekunde noch der Sieg beim FC Augsburg (2:2) aus den Händen gerissen worden war. Am kommenden Samstag (15.30 Uhr/Sky) haben die Gelsenkirchener gegen Aufsteiger Arminia Bielefeld erneut Heimrecht - und die nächste Chance auf einen Erfolg. Noch steht allerdings die deprimierende Sieglosserie und die Tatsache, dass am 17. Januar letztmals ein Erfolg in der Fußball-Bundesliga gelang.

"In den nächsten zwei Spielen werden wir wieder alles reinhauen, was wir haben, sodass wir uns dann mindestens den ersten Dreier unter den Weihnachtsbaum legen", verkündete Baum: "Die Tendenz geht in die richtige Richtung, sodass wir den Bock umstoßen können."

Er wertete die Leistung bei den bayerischen Schwaben zuletzt als "ordentlich", weil die Mannschaft den Schock um Mark Uth, der nach einem unglücklichen Zusammenprall in der Anfangsphase das Bewusstsein verlor und ins Krankenhaus abtransportiert werden musste, überwunden habe.

Der Offensivspieler steht gegen die Breisgauer aufgrund der erlittenen Gehirnerschütterung natürlich nicht zur Verfügung, aber Uth konnte am Montag das Augsburger Krankenhaus verlassen. Dem 29-Jährigen gehe es den Umständen entsprechend gut, verkündete Schalke.

Allerdings wird er sich weiteren Untersuchungen durch die medizinische Abteilung der Knappen unterziehen müssen und "intensiv betreut". An Training ist derzeit aber nicht zu denken. Uth selbst hatte vom Krankenbett ein Selfie gepostet und Entwarnung gegeben: "Mir geht's ganz gut!"

Der Ausfall Uths bedeutet natürlich eine Schwächung für den krisengeplagten Traditionsklub. Trotzdem glauben die Spieler an die Möglichkeit, den Bock umzustoßen. "Ich bin überzeugt davon, dass wir uns in den nächsten Spielen endlich belohnen", sagte Omar Mascarell.

Die Aufgabe gegen die laufstarken Freiburger wird aber nicht einfacher. SC-Coach Christian Streich erwartet eine "hochmotivierte" Schalker Mannschaft: "Wir werden nicht überrascht sein, wenn wir auf ein kämpferisches Schalke treffen, aber sie werden auch auf ein kämpferisches Freiburg treffen." Klar ist für den Freiburger Trainer: "Wir wollen auf keinen Fall, dass Schalke näher an uns rankommt." Zurzeit trennen beide Klubs noch sieben Punkte.

Schalke 04 heute: Der S04-Spielplan für die kommenden Wochen