Schalke 04, News und Gerüchte: Torhüter-Entscheidung angeblich gefallen, Ex-Keeper Frank Rost kritisiert Jochen Schneider für Enke-Aussagen

S04 am Dienstag: Die Torhüter-Entscheidung ist wohl gefallen und Ex-Keeper Frank Rost zeigt kein Verständnis für den Enke-Vergleich.

Nach dem 0:3 gegen den 1.FC Köln steht für den ein echter Kracher vor der Tür. Im Viertelfinale des DFB-Pokals wartet der FC Bayern München.

Dabei kommt es offenbar zu einem Wechsel zwischen den Pfosten der Königsblauen - nach seinen schweren Patzern muss Stammkeeper und Bald-Münchner Alexander Nübel wohl Markus Schubert weichen.

Unterdessen kritisiert der Frank Rost, ehemaliger Torwart der Knappen, nach de Häme gegen Nübel den Enke-Vergleich von Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider.

Mehr Teams

Der FC Schalke 04 am Dienstag: In diesem Artikel erfahrt Ihr alles Wissenswerte über S04 heute.

Nach schweren Nübel-Patzern: Torhüter-Entscheidung bei Schalke 04 offenbar gefallen

Die Torhüter-Entscheidung auf Schalke ist offenbar gefallen. Wie die Bild berichtet, steht Markus Schubert anstelle des bisherigen Stammkeepers Alexander Nübel im -Duell am Dienstagabend (20.45 Uhr im LIVE-TICKER) gegen den FC Bayern zwischen den Pfosten.

Der 21-Jährige Schubert soll außerdem die restlichen Saisonspiele der Königsblauen bestreiten. Schalke-Coach David Wagner war bei der Pressekonferenz vor der Pokalpartie der Torwartfrage ausgewichen.

Nübel hatte zuletzt sowohl beim 0:5 gegen als auch bei der jüngsten Niederlage gegen Köln (0:3) schwer gepatzt und damit den Unmut der Fans auf sich gezogen.

Schalke 04: Ex-Keeper Frank Rost kritisiert Jochen Schneider für Enke-Vergleich

Der ehemalige Schalke-Keeper Frank Rost hat Sportvorstand Jochen Schneider für seine jüngste Enke-Aussage kritisiert. "Das finde ich pietätlos. Robert hatte eine schwere Krankheit – das kann man nicht vergleichen. Ich habe da überhaupt kein Verständnis. Er hatte eine gute Intention, nämlich seinen Spieler zu schützen – aber das war geschmacklos", betonte der 46-Jährige im Gespräch mit der tz.

Schneider hatte nach den Anfeindungen der Schalke-Fans gegenüber Keeper Alexander Nübel zu einem besonnenen Umgang aufgerufen. "Vor zehn Jahren war das Thema Robert Enke so groß. Und wir übergießen einen 23-jährigen Jungen, der einen Fehler macht, mit dieser Art von Häme". sagte der 49-Jährige nach dem 0:3 gegen den 1.FC Köln.

FC Schalke 04 vs. heute live im TV und im LIVE-STREAM: Alles zur Übertragung des DFB-Pokals

DFB-Pokal-Viertefinale: Der FC Schalke 04 empfängt den FC Bayern München.

FC Schalke 04: Hans Sarpei glaubt an Überraschung gegen den FC Bayern

Der ehemalige ghanaische Nationalspieler und Schalker Ex-Profi Hans Sarpei glaubt an eine Chance der Königsblauen im Viertelfinalduell des DFB-Pokals am Dienstag (20.45 Uhr im LIVE-TICKER) gegen Rekordcupgewinner Bayern München. "Bayern ist der Favorit, aber Schalke spielt zu Hause", sagte Sarpei dem SID am Rande eines Termins mit DFB-Pokal-Partner ERGO: "Sie müssen den Bayern wehtun auf dem Platz. Sie müssen zeigen, dass sie das Spiel noch mehr gewinnen wollen. Dann ist es möglich, dass Schalke das Spiel gewinnt."

Der Einzug ins DFB-Pokal-Halbfinale könnte für die Schalker von entscheidender Bedeutung sein. "Ein Sieg gegen die Bayern wäre ein großer Schritt in Richtung Pokalsieg. Dann wäre man dem Titel nah, weil der größte Brocken aus dem Weg geräumt wurde", äußerte der 43-Jährige.

Sarpei würde den Knappen den DFB-Pokal-Triumph am 23. Mai im Berliner Olympiastadion gönnen: "Für Schalke wäre es Zeit, mal wieder einen Titel zu holen. Dann würde die Stadt auseinanderbrechen, und die Fans würden über Monate hinweg feiern."

Schalke 04: Bei Schmähplakaten will S04 künftig den Platz verlassen

Schalke 04 hat harte Konsequenzen angedroht, falls es bei Heimspielen des Bundesligisten zu Beleidigungen und diffamierenden Äußerungen kommen oder Schmähplakate gezeigt werden sollten.

Sollte es zu solchen Vorkommnissen kommen, "wird unsere Mannschaft den Platz verlassen – ungeachtet der Spieldauer, des Resultats oder etwaiger Konsequenzen", teilte der Klub am Sonntag in einer Erklärung des Vorstands mit.

"Wir werden dieses Verhalten gemäß der Stadionordnung konsequent ahnden, die Verursacher dieser Diffamierungen ausgrenzen", hieß es weiter.