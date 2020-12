Schalke 04: Bayer Leverkusen verhöhnt Eigentorschütze Malick Thiaw, Amine Harit könnte heute begnadigt werden - alle News und Gerüchte zu S04 am Montag

Bayer Leverkusen verhöhnt Malick Thiaw nach dessen Eigentor und Amine Harits Suspendierung könnte aufgehoben werden. Alle S04-News am heutigen Montag.

Die Schalker Negativserie geht weiter. Nach dem 0:3 gegen warten die Königsblauen nun seit saisonübergreifend 26 (!) Bundesligaspielen auf einen Sieg.

Gegen die Werkself musste S04 ein diskussionswürdiges Eigentor von Malick Thiaw verkraften. Im Anschluss wurde der Youngster von Bayer auf Twitter verhöhnt.

Außerdem: Die Suspendierung von Amine Harit könnte heute aufgehoben werden und Manuel Baum zeigt sich nach der Pleite mächtig angefressen.

FC Schalke 04 - Nach Eigentor: Bayer Leverkusen verhöhnt Malick Thiaw

Bayer Leverkusen hat nach dem 3:0-Erfolg bei Schalke 04 Innenverteidiger Malick Thiaw auf Twitter verhöhnt. Der Youngster erzielte das Leverkusener 1:0 in der 10. Spielminute per Eigentor.

"Danke an Thiaw, Baumi, Patrik und den Nikolaus, wir nehmen heue 3 Punkte mit nach Haus", hieß es auf dem Kanal der Werkself nach Abpfiff.

In der Folge gab es einen Shitstorm gegen den Beitrag, woraufhin sich Bayer entschuldigte: "Zugegeben: schwacher Tweet! Es war nicht unsere Absicht einen Spieler der gegnerischen Mannschaft bloßzustellen oder respektlos zu behandeln. Wir entschuldigen uns bei Malick Thiaw und dem FC Schalke 04!"

Zugegeben: schwacher Tweet! Es war nicht unsere Absicht einen Spieler der gegnerischen Mannschaft bloßzustellen oder respektlos zu behandeln. Wir entschuldigen uns bei Malick Thiaw und dem @s04 ! https://t.co/XVkFbIyHfs — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) December 6, 2020

FC Schalke 04: Entscheidung über suspendierten Amine Harit soll heute fallen

Der FC Schalke 04 will nach der Suspendierung von Amine Harit wohl am heutigen Montag über den weiteren Verlauf entscheiden. Das berichtet der kicker .

Demnach sei eine Begnadigung des 23-Jährigen "durchaus denkbar". "Wir werden auf jeden Fall noch mal über das Thema sprechen", erklärte Cheftrainer Manuel Baum.

Harit war nach dem 0:2 gegen den VfL Wolfsburg aufgrund von respektlosem Verhalten nach seiner Auswechslung vorerst suspendiert worden. Das Angebot der Knappen, weiter auf Schalke zu trainieren, lehnte der Marokkaner ab.



Bild: RHR-Foto

FC Schalke 04 - Manuel Baum nach Niederlage gegen Leverkusen angefressen: "Fast schon zum Kotzen"

Schalke-Trainer Manuel Baum zeigte sich nach dem 0:3 gegen Bayer Leverkusen und dem damit verbundenen 26. Bundesligaspiel ohne Sieg sichtlich angefressen.

"Wir sind natürlich total verärgert. Es ist fast schon zum Kotzen, wenn man so ein Spiel sieht", wetterte der 41-Jährige auf der anschließenden Pressekonferenz: "Wir laufen mehr als der Gegner, wir sprinten mehr als der Gegner. Wir investieren ohne Ende."

Das Schlimmste sei dabei, die Art und Weise, "wie wir unsere Gegentore bekommen haben."

"In der Kabine sind alle stinksauer. Wir würden uns gerne selber schütteln, an die eigene Nase fassen und sagen, wie billig wir wieder so ein Spiel herschenken. Da wäre aus meiner Sicht wieder mehr drin gewesen", schloss Baum.



Bild: Getty Images / Leon Kuegeler

