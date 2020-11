Schalke 04: Aues Krüger träumt von Schalke-Rückkehr, Streit vor Einigung auf Gehaltsverzicht? - alle News und Gerüchte zu S04

Beim FC Schalke 04 will man nach der Länderspielpause endlich in die Spur finden. Gab es vor der Einigung auf Gehaltsverzicht einen Streit? Alle News!

Drei Punkte konnte der in der noch jungen Saison 2020/21 bisher sammeln. Die Länderspielpause kam für das Team von Manuel Baum gerade recht, sodass der Fokus noch einmal neu gelegt werden konnte.

Nach dieser trifft S04 auf den und will dann seinen ersten Dreier verbuchen. Indes gibt es dennoch Neues von Königsblau. Entfachte bei den Gelsenkirchenern vor der Einigung auf einen Gehaltsverzicht womöglich ein großer Streit?

Außerdem träumt ein ehemaliger Schalker Jung von einer Rückkehr zu seinem Ex-Klub. Und: Die denkt wohl weiter darüber nach, Ozan Kabak zu verpflichten. Der Türke ist aber nicht der einzige -Profi, der von den Rossoneri umworben wird.

Schalke 04: Milan zeigt offenbar Interesse an Ozan Kabak

Der italienische Top-Klub AC Mailand hat angeblich weiter Interesse an einer Verpflichtung von Schalke-Innenverteidiger Ozan Kabak. Dies berichtet die Gazetta dello Sport.

Demnach soll Milan Kabak als einen von gleich mehreren Kandidaten für das Defensivzentrum auf der Liste stehen haben. Kabak scheint jedoch die teuerste Option für die Rossoneri zu sein, schließlich geht der Vertrag des Nationalspielers noch bis 2024. Laut der Bild wäre Kabak im Sommer 2021 für eine fixe Ablöse in Höhe von 45 Millionen Euro zu haben - eine Summe, die im Wintertransferfenster ebenfalls in diesem Bereich liegen würde.

Insgesamt berichtet die Gazetta von gleich drei Spielern, die Milan begehrt. Dazu zählt auch Angreifer Marcus Thuram von . Der Franzose dürfte rund 30 Millionen Euro kosten, ist aber noch bis 2023 an die Fohlen gebunden.

Der dritte Name im Bunde ist Matteo Lovato (Hellas Verona).

Schalke 04: Streit vor Einigung auf Gehaltsverzicht?

In der vergangenen Woche vermeldete der FC Schalke 04, dass die Profis bis zum Saisonende auf einen Teil ihres Gehalts verzichten werden, spekuliert wird über eine Höhe von zehn Prozent. Diese Einigung hat nach Informationen der Bild allerdings für Streitigkeiten innerhalb des Vereins gesorgt.

In der Mannschaft hätte sich eine Gruppe von Spielern gebildet, die einen Gehaltsverzicht ablehnten. Dies hatte zwei Gründe: Ex-Manager Christian Heidel soll den Spielern für die Champions-League-Teilnahme in der Saison 2018/19 eine Prämie von etwa 80.000 Euro pro Spieler versprochen haben, die nie gezahlt wurde. Dies würde noch mindestens acht Spieler des aktuellen Kaders betreffen.

Zudem würde sich einige Spieler verärgert über die kostspieligen Trennungen von Mitspielern - Hoffenheims Sebastian Rudy bezahlt S04 Teile des Gehalts, der zum gewechselte Guido Burgstaller erhielt eine Abfindung in Millionenhöhe - und Ex-Coach David Wagner zeigen. Letzterer wird bis zu seinem Vertragsende im Sommer 2022 mit monatlich etwa 200.000 Euro vergütet.

"Es ist mir ein ausdrückliches Anliegen, hier auch die Zusammenarbeit mit dem Mannschaftsrat und die Haltung des gesamten Teams positiv zu erwähnen", hatte Sportvorstand Jochen Schneider nach der Einigung der WAZ mitgeteilt. "Wir haben einen sehr guten, einvernehmlichen Kompromiss gefunden."

Ähnlich äußerten sich Kapitän Omar Mascarell ("Die Behauptung, die Mannschaft habe sich einem erneuten Gehaltsverzicht verweigert, weise ich im Namen des Teams aufs Schärfste zurück.") und Trainer Manuel Baum, der "etwas verwundert" war, "wie es dargestellt wurde. Ich kriege es schon seit einiger Zeit mit, dass es da Gespräche gibt".

Schalke 04: Ex-Jugendstürmer Krüger träumt von Rückkehr

Stürmer Florian Krüger von hofft auf eine Rückkehr zu Schalke 04. "Als kleines Kind habe ich davon geträumt - und so ist es eigentlich immer noch - irgendwann für die Königsblauen in der Veltins Arena auflaufen zu dürfen", sagte der 21-Jährige im Interview mit Sky.

Vor zwei Jahren wechselte Krüger aus der Jugendabteilung der Schalker ins Erzgebirge, beim Zweitligisten hat er sich mittlerweile zum Stammspieler entwickelt (58 Spiele, zwölf Tore). Für eine Rückkehr zu S04 " müssen natürlich auch immer die Umstände passen", aber: "Wenn das irgendwann mal der Fall sein und sich die Chance ergeben sollte, dann wäre ich da bestimmt nicht abgeneigt."

Besonders auf Krügers Position herrscht auf Schalke Verbesserungsbedarf. Mit nur fünf Toren in sieben Bundesligaspielen verfügt S04 über die schlechteste Offensive der Liga nach Aufsteiger Arminia Bielefeld. Krüger hat allerdings jüngst erst seinen Vertrag in Aue bis 2023 verlängert.

Schalke 04: Omar Mascarell wurde lange von umworben

Hinter Schalke 04 liegt ein unterirdischer Saisonstart. Kapitän Omar Mascarell bereut trotzdem nicht, den Königsblauen treu geblieben zu sein und glaubt an einen positiven Ausgang der aktuellen Spielzeit.

"Wir sind in einer schwierigen Situation. Unser Start war schlecht, aber wir sind eine gute Mannschaft mit viel Qualität. Jetzt müssen wir noch die Mentalität in die Mannschaft bringen, dann bin ich guter Dinge", sagt der spanische Mittelfeldspieler in einem Interview, das am Mittwoch auch in Teilen auf seinen Social-Media-Kanälen erscheinen wird.

Die Königsblauen stehen nach sieben Bundesliga-Spieltagen mit nur drei Punkten auf Platz 17. Es ist der schlechteste Saisonstart der Vereinsgeschichte. Mascarell hätte es einfacher haben können. Vor ein paar Wochen bestand für den 27-Jährigen mehr als nur eine Möglichkeit auf einen Wechsel.

Nach Informationen von Goal und SPOX hatten mehrere Vertreter aus der Bundesliga und anderen europäischen Ligen Kontakt zu Schalke aufgenommen, um den Rechtsfuß zu verpflichten. Allen voran Hertha BSC warb bis zur Schließung des Transferfensters am 5. Oktober um seine Dienste.

