Schalke 04: Alessandro Schöpf plagt Wadenverletzung, Manuel Baum erklärt Krise - alle News und Gerüchte zu S04

Während Alessandro Schöpf an einer Wadenverletzung laboriert, erklärt Manuel Baum die Herangehensweise für die nächste Partie. Alle News zu S04.

Am 21. November hat der erneut die Chance, seine Negativserie von 23 -Spielen ohne Sieg zu beenden. Dann wartet nämlich das Duell gegen den .

Cheftrainer Manuel Baum erklärt, worin er die Ursachen für die anhaltende Krise sieht und wie er sein Team auf das anstehende Spiel vorbereitet.

Ob er dabei auf Alessandro Schöpf zurückgreifen kann, ist aktuell fraglich. Den Österreicher plagt eine Wadenverletzung.

Außerdem: Der frühere Schalker Donis Avdijaj hat wohl einen neuen Klub.

FC Schalke 04, News und Gerüchte: Wir verraten Euch Tag für Tag die wichtigsten Infos rund um den Bundesligisten. Hier findet Ihr alle News zu S04.

Am Donnerstag sind @rabbi_matondo und @WMckennie mit ihren Nationalteams aufeinandergetroffen - so verlief die Partie ⤵️ #S04 — FC Schalke 04 (@s04) November 13, 2020

Schalke-Coach Manuel Baum über anhaltende Krise: "Stellschrauben entdeckt, an denen man drehen kann"

Schalke-Coach Manuel Baum hat sich zur anhaltenden Negativserie bei den Königsblauen geäußert und erklärt, wie er seine Mannschaft auf das kommende Spiel gegen den VfL Wolfsburg vorbereitet.

Als Hauptgrund für die Krise sieht Baum die Anzahl der Gegentreffer. "Da muss mach sich überlegen, warum kriege ich die ganzen Gegentore? Ist das nur ein Problem der Defensive oder liegt es vielleicht daran, dass ich mental schon fast innerlich zusammenfalle, weil ich mir nicht vorstellen kann, selbst mal eins zu schießen?", erklärte der 41-Jährige im Gespräch mit Sky.

Als Lösungsansatz griff der Cheftrainer neben konstanten Video-Analysen auch auf Überprüfung der Leistungsdaten der Profis sowie auf persönliche Gespräche mit den Spielern zurück. "Wir haben sehr viele Stellschrauben entdeckt, an denen man drehen kann und an denen wir dran sind, sie in die richtige Richtung zu drehen", resümierte er.

Diese Erkenntnisse wolle Baum nun in die kommende Partie mitnehmen. Der Glaube auf den ersten Sieg nach saisonübergreifend 23 Bundesliga-Begegnungen ohne Sieg wachse "von Tag zu Tag, von Spiel zu Spiel", betonte er: "Wir wissen, mit Wolfsburg kommt ein extrem guter Gegner auf uns zu, aber das ist jede Woche in der Bundesliga so."

Quelle: imago images / Team 2

FC Schalke 04 - Wadenverletzung: Alessandro Schöpf für Duell gegen den VfL Wolfsburg fraglich

Mittelfeldspieler Alessandro Schöpf von Schalke 04 fehlt den Königsblauen vorerst verletzungsbedingt. Der 26-Jährige laboriert nach Angaben des österreichischen Verbandes an einer Wadenverletzung.

Der Rechtsfuß reiste in dieser Woche demnach auch nicht zu österreichischen Auswahl. Wie lange der Nationalspieler ausfällt, ist derzeit noch unklar. Ein Einsatz im Bundesliga-Duell gegen den VfL Wolfsburg (Samstag, 21. November) steht damit auf der Kippe.

In der laufenden Saison kam Schöpf bislang auf sechs Pflichtspiele (zwei Tore).

Quelle: Imago Images

Ex-Schalker Donis Avdijaj steht angeblich kurz vor Engagement in

Donis Avdijaj steht angeblich kurz vor der Vertragsunterschrift beim niederländischen Erstligisten FC Emmen. Das berichtet transfermarkt.de. Demnach soll das Arbeitspapier, das ihn bis zum Saisonende an den Klub bindet, noch am Donnerstag vom 24-Jährigen unterzeichnet werden.

Emmen kann als Tabellenvorletzter der Eredivisie Unterstützung in der Offensive gebrauchen. Avdijajs Vertrag beim schottischen Erstligisten Hearts of Midlothian war im Sommer ausgelaufen. Seitdem war der Stürmer vereinslos.

Avdijaj befand sich seit Mitte Oktober im Probetraining in Emmen, doch erst jetzt konnten sich beide Seiten auf eine Zusammenarbeit einigen.

In Hollands Eredivisie lief Avdijaj, der in der Jugend beim FC Schalke 04 als großes Talent galt, bereits für Roda JC Kerkrade und Tilburg auf.

Quelle: Imago Images / Geisser

Schalke 04: Streit vor Einigung auf Gehaltsverzicht?

In der vergangenen Woche vermeldete der FC Schalke 04, dass die Profis bis zum Saisonende auf einen Teil ihres Gehalts verzichten werden, spekuliert wird über eine Höhe von zehn Prozent. Diese Einigung hat nach Informationen der Bild allerdings für Streitigkeiten innerhalb des Vereins gesorgt.

In der Mannschaft hätte sich eine Gruppe von Spielern gebildet, die einen Gehaltsverzicht ablehnten. Dies hatte zwei Gründe: Ex-Manager Christian Heidel soll den Spielern für die Champions-League-Teilnahme in der Saison 2018/19 eine Prämie von etwa 80.000 Euro pro Spieler versprochen haben, die nie gezahlt wurde. Dies würde noch mindestens acht Spieler des aktuellen Kaders betreffen.

Quelle: imago images / Team 2

Zudem würde sich einige Spieler verärgert über die kostspieligen Trennungen von Mitspielern - Hoffenheims Sebastian Rudy bezahlt S04 Teile des Gehalts, der zum gewechselte Guido Burgstaller erhielt eine Abfindung in Millionenhöhe - und Ex-Coach David Wagner zeigen. Letzterer wird bis zu seinem Vertragsende im Sommer 2022 mit monatlich etwa 200.000 Euro vergütet.

"Es ist mir ein ausdrückliches Anliegen, hier auch die Zusammenarbeit mit dem Mannschaftsrat und die Haltung des gesamten Teams positiv zu erwähnen", hatte Sportvorstand Jochen Schneider nach der Einigung der WAZ mitgeteilt. "Wir haben einen sehr guten, einvernehmlichen Kompromiss gefunden."

Ähnlich äußerten sich Kapitän Omar Mascarell ("Die Behauptung, die Mannschaft habe sich einem erneuten Gehaltsverzicht verweigert, weise ich im Namen des Teams aufs Schärfste zurück.") und Trainer Manuel Baum, der "etwas verwundert" war, "wie es dargestellt wurde. Ich kriege es schon seit einiger Zeit mit, dass es da Gespräche gibt".

Schalke 04: Der Spielplan für die kommenden Wochen