Schalke 04: Torhüter-Entscheidung gefallen, Comeback von Suat Serdar rückt näher - alle News und Gerüchte zu S04 heute

Die Torhüter-Entscheidung auf Schalke ist wohl gefallen und Suat Serdar steht vor einer Rückkehr in den Kader. Alle News zu S04 am heutigen Freitag.

Es ist wieder Zeit für die . Der trifft dabei auf den am (Samstag, 15.30 Uhr im LIVE-TICKER). Dabei hoffen die Knappen, die anhaltende Negativ-Serie gegen die Wölfe beenden zu können und endlich wieder einen Sieg zu feiern.

Zwischen den Pfosten wird dabei wohl Frederik Rönnow stehen. Cheftrainer Manuel Baum entschied sich offenbar für den Dänen als neue Nummer eins.

Außerdem steht Suat Serdar nach seiner Verletzungspause wieder im Kader und könnte sogar direkt in die Startelf rutschen.

FC Schalke 04, News und Gerüchte: Wir verraten Euch Tag für Tag die wichtigsten Infos rund um den Bundesligisten - auch an diesem Freitag. Hier findet Ihr alle News zu S04.

Schalke 04: Trainer Manuel Baum entscheidet sich für Frederik Rönnow als Nummer eins

Trainer Manuel Baum hat sich in der Torhüterfrage beim Bundesligisten Schalke 04 für Frederik Rönnow als Nummer eins entschieden. Das berichtete die WAZ am Freitag. Der Däne, der von ausgeliehen wurde, löst damit Ralf Fährmann ab. Rönnow hatte unter Baum zuletzt bereits in der Bundesliga den Vorzug bekommen, Fährmann lediglich im gespielt.

Am Donnerstag hatte der neue Schalke-Trainer erklärt, dass er sich entschieden habe, aber erst die beiden Keeper informieren wolle. Der ehemalige Kapitän Fährmann, der nach einer Leihe zu Saisonbeginn zu den Königsblauen zurückgekehrt war, hatte von Baums Vorgänger David Wagner den Stammplatz im Tor zugesprochen bekommen.

Quelle: SID

Schalke 04 heute: Comeback von Mittelfeldspieler Suat Serdar rückt näher

Trainer Manuel Baum hofft beim Bundesliga-Krisenklub Schalke 04 auf das Comeback von Nationalspieler Suat Serdar. "Er hat diese Woche sehr gut trainiert, er ist auf jeden Fall im Kader", sagte der Coach vor dem Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr im LIVE-TICKER) gegen den VfL Wolfsburg: "Ob er eine Option für die Startelf ist, werden wir sehen."

Mittelfeldspieler Serdar hat wegen einer langwierigen Oberschenkelverletzung erst 52 Minuten in dieser Saison auf dem Feld gestanden. "Er ist ein außergewöhnlicher Spieler", sagte Baum, "der von ganz hinten bis nach ganz vorne rennt." Manchmal habe man den Eindruck, "sein Zwillingsbruder taucht da vorne auf", wenn er kurz zuvor den Ball in der eigenen Hälfte erobert habe.

Den seit 23 Bundesligaspielen sieglosen Schalkern fehlt Serdar nicht zuletzt wegen seiner Offensivstärke. In der vergangenen Saison war der Ex-Mainzer mit sieben Toren gemeinsam mit Amine Harit und Benito Raman bester Schalker Bundesligaschütze.

Quelle: SID

Quelle: imago images / RHR-Foto

Schalke 04 heute: Naldo hofft auf ein Ende der Horror-Serie

Co-Trainer Naldo (38) vom strauchelnden Traditionsklub Schalke 04 hofft nach 23 Bundesliga-Spielen ohne Sieg auf ein Ende der Horror-Serie. "Wir arbeiten sehr hart, dass wir den ersten Dreier holen", sagte Naldo vor dem Duell des Tabellenvorletzten mit seinem Ex-Klub VfL Wolfsburg (Samstag, 15.30 Uhr im LIVE-TICKER): "Wir werden alles versuchen."

Das 2:2 vor der Länderspielpause bei sei bereits "ein kleiner Schritt nach vorne" gewesen, sagte der Assistent von Cheftrainer Manuel Baum. Naldo habe vor der Partie gegen die noch ungeschlagenen Wölfe das Gefühl, dass "wir wieder leben auf dem Platz".

In der Bundesliga-Historie war nur Tasmania Berlin (31 Spiele in der Saison 1965/66) länger sieglos als Schalke geblieben.

Quelle: SID

Quelle: Imago Images / Revierfoto

Schalke 04 heute: Der Spielplan für die kommenden Wochen