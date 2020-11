Schalke 04: Paciencia wohl schwer verletzt, Stambouli äußert sich zu den Vorwürfen - alle News und Gerüchte zu S04 heute

Goncalo Paciencia fehlt Schalke offenbar länger und Benjamin Stambouli äußert sich zu den jüngsten Vorwürfen. Alle News rund um S04.

Der steht am Tabellenende in der . Am Wochenende steht mit der Partie bei die nächste schwere Aufgabe vor der Brust.

Ausfallen dürfte dann Goncalo Paciencia, der den Knappen aufgrund einer Knieverletzung wohl länger fehlen wird.

Benjamin Stambouli verteidigt sich indes und Jochen Schneider findet, dass der Klub nach außen ein schlechtes Bild abgibt. Außerdem: Es gibt einen weiteren Coronafall in der Profimannschaft.

Der FC Schalke 04 am Donnerstag: Hier erfahrt Ihr alle relevanten News und Gerüchte rund um S04.

Schalke 04: Weiterer Coronafall in der Mannschaft

Der krisengeschüttelte Bundesligist Schalke 04 hat einen weiteren Coronafall in seiner Profimannschaft. Wie der Klub am Donnerstag bekannt gab, wurde ein namentlich nicht genannter Spieler am Mittwoch positiv auf das Virus getestet. Er habe sich bereits zuvor aufgrund auftretender Symptome in häusliche Isolierung begeben. Alle anderen Tests waren negativ.

Der insgesamt vierte Coronafall seit der Saisonvorbereitung vergrößert die Personalsorgen von Trainer Manuel Baum vor dem Bundesligaspiel am Samstag (18.30 Uhr) bei Borussia Mönchengladbach.

Der Coach muss nicht nur auf die suspendierten Mittelfeldspieler Amine Harit und Nabil Bentaleb sowie auf Stürmer Vedad Ibisevic, dessen Vertrag aufgelöst wurde, sondern auch auf die verletzten Stammspieler Salif Sane und Goncalo Paciencia sowie Ersatztorhüter Ralf Fährmann und Angreifer Rabbi Matondo (alle Knieprobleme) verzichten. Fraglich ist zudem der Einsatz des Linksverteidigers Bastian Oczipka (muskuläre Probleme).

FC Schalke 04: Goncalo Paciencia wohl schwerer verletzt

Angreifer Goncalo Paciencia steht dem FC Schalke 04 wohl länger nicht zur Verfügung. Wie Sport1 berichtet, hat sich der Portugiese schlimmer am Knie verletzt.

Dem Bericht zufolge fällt der 26-Jährige damit sogar für den Rest des Jahres aus. Nach offiziellen S04-Angaben leidet Paciencia an "Knieproblemen", Sportchef Jochen Schneider gab an, dass er sich derzeit in untersuchen lässt.

Sollte sich der Ausfall bestätigen, werden die Offensivsorgen von Trainer Manuel Baum noch einmal größer. Zuletzt wurde die Vertragsauflösung mit Routinier Vedad Ibisevic bekanntgegeben, nun fehlt der schwächsten Bundesliga-Offensive wohl auch noch Paciencia.

FC Schalke 04 - Benjamin Stambouli äußert sich Vorwürfen: "Kompletter Unsinn"

Defensivspieler Benjamin Stambouli vom FC Schalke 04 hat die Gerüchte über einen angeblichen Wutausbruch in der Halbzeitpause beim Bundesligaspiel gegen den (0:2) zurückgewiesen.

"Das ist kompletter Unsinn. Ich weiß nicht, wer sowas behauptet und warum sowas geschrieben wird. Für mich zählt nur Königsblau", schrieb Stambouli in einer Instagram -Story.

Der Franzose wurde gegen die Wölfe zur Pause ausgewechselt, hinterher gab es Berichte, wonach er daraufhin das Stadion vorzeitig verlassen haben soll.

Auch der Klub stellte sich bereits vor den Spieler und und stellte klar, dass es sich dabei um eine "Falschmeldung" handle .

FC Schalke 04: Schneider kritisiert Durchlässigkeit bei Vereinsinterna

Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider hat den vereinsinternen Umgang mit Informationen, die eigentlich nicht für die Presse gedacht waren, scharf kritisiert . Außerdem erklärte er, wie die Kompetenzen bei den Königsblauen nach der Trennung von Kaderplaner Michael Reschke neu aufgeteilt werden. In der Handhabung der aktuellen Krisenlage räumte er ein, "natürlich auch Fehler gemacht" zu haben.

FC Schalke 04: Serdar-Verlängerung wohl ausgeschlossen

Nach dem Personalbeben am Dienstag steht dem FC Schalke 04 unabhängig vom Ausgang der Spielzeit wohl der Abschied von Suat Serdar bevor. Wie die Sport Bild berichtet, sei eine Vertragsverlängerung auf Schalke über 2022 für Serdar aktuell ausgeschlossen, eher würde er nach Angaben des Blattes nach dem Sommer mit auslaufendem Vertrag in die neue Spielzeit gehen.

Auch deshalb sei ein Verkauf im Sommer wahrscheinlich, allerdings müsste ein interessierter Klub wohl deutlich mehr als elf Millionen Euro hinblättern. Für diese Summe holten die Königsblauen Serdar 2018 von nach Gelsenkirchen. Bei den Knappen avancierte der 23 Jahre alte Mittelfeldspieler zum deutschen Nationalspieler und ist trotz seiner vielen Verletzungen einer der Lichtblicke bei den Königsblauen.



In 60 Pflichtspielen für die Schalker kommt er auf zwölf Torbeteiligungen. Besonders in der vergangenen Saison war er bis zu Beginn seiner Verletzungsmisere (Sprunggelenk, Zehenbruch, Knieverletzung, Muskelverletzung), die ihn von da an 16 von 22 mögliche Bundesligaspiele kostete, ein absoluter Leistungsträger.

Ähnlich wie bei Serdar soll die Situation auch bei Salif Sane, Matija Nastasic, Mark Uth und Kapitän Omar Mascarell sein. Bei einem vernünftigen Angebot sollen sie nach Angaben der Sport Bild verkauft werden.

